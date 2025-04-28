一季度內地婚配數據令人擔憂 如何扭轉持續下滑態勢

中國民政部4月25日發布了《2025年1季度民政統計數據》，數據顯示，今年一季度，全國結婚登記181萬對，離婚登記63萬對。

相比之下，2024年一季度全國結婚登記196.9萬對，離婚登記57.3萬對。結婚登記按年減少了15.9萬對，離婚登記按年增加5.7萬對。

最關鍵的是，這是一個持續、快速下跌的過程。近十幾年來，除了2023年因為大流行管制結束後出現過一次反彈，其它所有年份，都是在持續下跌。而且跌速還在不斷增大。

1980-2024年中國內地婚配數據統計（根據民政部數字）

婚配數量的下跌，必然帶來生育率的下跌，所以這些年的人口走勢也維持了大概相同的指數曲線。

這說明人們的婚配意願、生育意願，這些年不僅沒有得到有效逆轉，反而還在持續強化。社會老齡化也在加速。

專家們在分析這種現象時，總是從城市化、工業化入手，認為這是城市化、工業化的必然結果。世界上大部分國家，在進入城市化、工業化階段後，面臨社會競爭加劇和個人主義等思潮興起，都會面臨類似挑戰。

城市化與工業化確實是很重要的時代性因素。但問題的關鍵在於，第一，要找到有效解決辦法來儘量緩和這個過程，使社會與經濟發展不因曲線太過急速的變化造成衝擊，不能說這是城市化工業化的必然結果就這樣了。

第二，要認識到經濟民生以一個較快速度的發展可以極大提升人們的婚配、生育和養育意願，緩解這個過程。就像大部分國家在城市化工業化過程中都面臨過人口挑戰一樣，事實上大部分發達國家，在經濟以相對快速發展的階段，即便已經完成了城市化工業化，仍然能保持人口結構的相對穩定。對中國今天來說，這才是更重要的啟示。

中國人口結構顯示，老齡化趨勢明顯。（多維製作）

這恐怕就需要在經濟、民生和社會教育上下大功夫。具體來說，就是第一，要把經濟搞上去，把人們對未來經濟與收入的預期提升上去。要真正端出政策牛肉，建設公平社會，讓社會面特別是普通大眾能得到經濟民生和增長的好處。要降低生育、養育負擔。讓人們敢於生育，有能力結婚和生育、養育。要認識到這些年婚配和人口數量的變化曲線和宏觀經濟以及人們對未來的經濟與收入預期之間存在密切的正相關關係。

第二，要破內卷，讓人們有時間有精力去生育養育。在破內卷問題上，首先要認識到社會內卷是經濟下行和就業萎縮的一個結果，如果經濟面有很多機會，社會面隨着經濟增長可以提供與需求大致匹配的高質量高收入就業崗位，內卷自然就會減輕。所以，非從經濟和就業入手來破內卷是破不了的，光喊沒用，必須得從就業和就業供應側發力。另外在破內卷的問題上，各領域的頭部企業一定要做出表率。中國民企巨頭已經有足夠的規模和實力不那麼通過卷員工來保持增長和競爭力了，應該帶頭承擔起反內卷的社會責任。

第三是社會教育上要多想想辦法。現在很多地方的這個結婚彩禮問題，作為前置條件的房、車等等遠遠超出了一把家庭承受能力，對很多男性家庭來說是極大的負擔，結婚就意味着傾家蕩產。而且隨着經濟下行和實際失業率上升，經濟的結構性變化與增速放緩可以為普通人提供的就業崗位越來越少，社會中低階層的收入情況還可能繼續承壓，很可能會從男性一側對婚配能力構成持續擠壓。所以，在把經濟和就業搞上去的同時，搞好社會教育，把婚姻物化的趨勢壓下去，把這個風氣剎住非常重要。要不然恐怕婚配數字還會進一步下跌。