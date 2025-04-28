政策支持及市場需求　內需成中國經濟回升關鍵力量｜伍禮賢

筆者在過去兩周接連分析了在當前的環球局勢下內地經濟的走向。本周，筆者將重點探討內需在經濟挑戰下的戰略意義。



隨著近年全球貿易環境動盪和供應鏈風險加劇，過度依賴外部市場的局限性顯現，加上內房市場低迷，影響了相關產業鏈，削弱了居民財富效應，抑制消費意願，使更多居民傾向於增加儲蓄而非消費。因此內地近年推出了一系列政策，涵蓋財政和結構性改革，積極加大消費補貼和減稅力度，此前的中央經濟工作會議更提出「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」的目標，反映內地政府對提振消費情緒的重視。

首季社會零售增長4.6%

從數據來看，內地去年消費支出對經濟增長貢獻率為44.5%，拉動GDP增長2.2個百分點，同時今年首季的社會消費品零售總額按年增長4.6%，高於市場預期，反映消費對經濟增長的支持日益突顯。筆者認為，內需不僅能緩解短期經濟波動，還能通過消費升級，推動經濟向更具韌性和多元化的方向轉型，同時外部壓力持續下，內需的穩定增長將成為抵禦外部不確定性的一種有效手法。

在內需領域中，除筆者在本欄早以提及的IP消費及首發經濟熱潮外，服務消費成為了驅動消費增長的關鍵引擎，尤以文旅消費、銀髮和母嬰消費表現最為突出，為內需復甦注入強勁動力。

事實上，疫情後的政策紅利密集推出，地方政府結合當地特色文化和資源發展特色旅遊，並產生了冰雪經濟、鄉村文旅深度遊，及紅色旅遊等新業態。在剛過去的冰雪季，哈爾濱累計接待遊客9,035.7萬人次，遊客總花費1,372.2億元人民幣，年分別成長9.7%、16.6%，成為全國焦點。

消費成推動經濟回升關鍵力量

另外，近年內地生育政策放寬而激活了母嬰消費市場，畢竟生活水平提高，以及消費觀念轉變，育兒消費已經不再局限於兒童的基本生存需求，更多是投入於興趣班、娛樂，和教育市場的規模。至於銀髮市場方面，隨著內地人口老齡化上升，醫療、護理、康養等領域正迎來新機遇。

整體而言，內地的人口結構變化，帶動了服務消費市場規模提升，而且相關消費類別受外部衝擊影響較低，料行業在政策支持和市場需求雙重驅動下，預計可以成為推動經濟回升向好的關鍵力量，進一步擴大內需對經濟增長的拉動。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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