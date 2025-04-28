中央軍委副主席何衛東再缺席重要高層會議　外媒曾稱或已被查

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何衛東曾被認為是解放軍軍對台軍演要角。（新華社）

中共中央軍事委員會副主席何衛東過去一個半月未公開露面，上周再次缺席高層重要活動，加深這名軍方高層陷入新一輪反腐風暴的疑雲。

中央軍委委員苗華去年11月落馬後，和苗華一樣在解放軍東部戰區31集團軍服役過的解放軍上將何衛東、秦樹桐相繼在公眾視野中消失。分析認為，解放軍內部可能出現派系團夥，引發中共高層警惕，不排除31集團軍可能是軍方新一輪反腐的暴風眼。

中共政治局上星期五（4月25日）舉行集體學習，央視《新聞聯播》上星期六晚播出的新聞畫面顯示，政治局七常委及另15名政治局委員參加了集體學習。在24名政治局委員中，缺席這場活動的是正在出訪中亞的中國外長王毅，以及許久未公開露面的何衛東。

何衛東最後一次出席公開活動，是今年3月11日的全國人大會議閉幕會。之後，他已至少缺席四場重要活動，包括3月14日在北京舉行的《反分裂國家法》實施20周年座談會、4月2日中央軍委領導集體參加的首都義務植樹活動、4月8日至9日的中央周邊工作會議，以及4月25日的政治局集體學習。

美國《華盛頓時報》和英國《金融時報》此前相繼報道，稱何衛東可能已被查，但中國國防部兩位發言人吳謙與張曉剛在3月和4月的例行記者會上受詢時，都未證實或反駁這一傳言。

台灣開南大學人文社會學院院長張執中接受《聯合早報》採訪時指出，何衛東長時間消失公眾視野是不正常現象，儘管有可能是因身患疾病未參加官方活動，但更可能是因違紀被查缺席。

中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華去年11月因涉嫌嚴重違紀被停職。（資料圖片）

解放軍去年底掀起新一輪反腐風暴，中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華11月因涉嫌嚴重違紀被停職，四名高階將領隨後在12月缺席中央軍委舉行的晉升上將軍銜儀式，包括原陸軍政委秦樹桐、陸軍司令員李橋銘、海軍政委袁華智和武警司令員王春寧。

李橋銘今年3月重現央視新聞畫面，破除「出事」傳言，但秦樹桐、袁華智和王春寧都已有至少五個月未現身。

公開資料顯示，今年62歲的秦樹桐曾長期在解放軍原南京軍區服役，2013年3月出任31集團軍政治部主任之前，擔任過12集團軍政治部副主任，傳與從2005年7月至2010年12月任12集團軍政委的苗華有交集。

至於今年62歲的王春寧，也曾長期在解放軍原南京軍區服役，曾任12集團軍軍長。

張執中認為，解放軍內部可能出現派系團夥，引發中共高層警惕，希望在2027年中共二十一大前重點整治。

台灣政治大學東亞研究所特聘教授寇健文本月在早報播客《東談西論》中指出，中國軍方本輪反腐應從苗華落馬看起，不少軍方將領出事都與原南京軍區或31集團軍有關。

今年70歲的苗華，曾長期在原南京軍區第31集團軍服役，由於31集團軍駐地福建，苗華因此與同時期擔任過福州軍分區黨委第一書記、福建省高炮預備役師第一政委的習近平有工作交集。

今年68歲的何衛東也曾在南京軍區第31集團軍服役多年，2016年轉任西部戰區副司令員，2019年12月升任東部戰區司令員，晉升上將軍銜，躋身正戰區職。2022年10月，何衛東在中共二十大上晉升中央軍委副主席。

時任美國眾議院議長佩洛西2022年8月訪台，解放軍對台展開軍事演習。據路透社報道，何衛東策劃了當時的圍台軍演。

報道也稱，中共領導人習近平過去在福建任職時，何衛東就在第31集團軍服役，與苗華出身相同，工作都與台海有關。