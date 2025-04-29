NAMI獲愛迪生獎2金獎、日內瓦發明展9金牌　3D打印純素三文魚亮相

周一（28日）下午，香港納米及先進材料研發院（NAMI）在香港科學園深圳分園舉辦獲獎技術發布會。會上宣布，NAMI在2025年愛迪生獎（Edison Awards）中獲得了兩項金獎和兩項銀獎，並在2025年日內瓦國際發明展中以突破性技術榮獲9面金牌。NAMI行政總裁馮振宇表示，NAMI將推動獲獎技術在「一帶一路」沿線國家實現大規模應用。



愛迪生獎被譽為「創新界奧斯卡」，1987年首次舉辦，旨在表彰具原創性、創意、先進技術的卓越科研成果和產品，是全球最負盛名的科技獎項之一。

而NAMI是由香港特區政府創新科技署指定的研發中心之一，專注於納米技術和先進材料的研發，其技術研發和應用主要面向建築、電子、能源、環保和保健行業。今年2月，NAMI材料科技成果展示中心正式落地香港科學園深圳分園。

香港納米及先進材料研發院（NAMI）在香港科學園深圳分園舉辦獲獎技術發布會。與會嘉賓合照。（NAMI提供）

在2025年愛迪生獎（Edison Awards）中，NAMI獲得了兩項金獎，分別是「用於重覆使用產品的生物基可降解覆合材料」，及「納米窗簾：節能透光玻璃塗層」。其中，NAMI的可生物降解的生物基覆合材料以農業纖維類廢棄物料為原料，有助於實現碳中和，從而以具有成本效益的方式生產可重覆使用的日常用品。而後者是全球領先的持久、低成本且易於施工的透明玻璃塗層，為各種形狀的窗戶提供超卓的節能效能，可阻擋50%的太陽輻射，同時達到超過60%的可見光穿透率和低於6%的反射率，由NAMI與保時幕墻有限公司共同研發。

除此之外，NAMI還在2025年愛迪生獎中獲得兩項銀獎，分別是「PAPEL+™：用於紙包裝的防水、防油、斥菌塗層」及「安全且不易燃的電動車電池」。

PAPEL+™：用於紙包裝的防水、防油、斥菌塗層。（NAMI提供）

另一方面，在2025年日內瓦國際發明展中，團隊以突破性技術榮獲9面金牌、6面銀牌及4面銅牌。其中，2面金牌更是獲得最高榮譽的評審特別嘉許金牌，分別是「貼身、舒適的髖部保護器，可預防骨折」及「3D打印優質三文魚：開創性純素生魚片，重塑生態，實現永續未來」。

其中，前者專為老年人設計，手感柔軟，緊密貼合身體。它提供出色的防衝擊保護，降低受傷風險，並且足夠舒適，適合日常佩戴。後者更是利用尖端的3D打印技術，結合納米結構的雙凝膠技術而創造的新型素食三文魚，能使純素三文魚生魚片在外觀、口感和營養價值上都媲美真魚，為素食消費者提供更優質的選擇。此技術由NAMI與匯川科技國際有限公司共同研發。

尖端的3D打印技術結合納米結構的雙凝膠技術而創造的新型素食三文魚，能使純素三文魚生魚片在外觀、口感和營養價值上都媲美真魚，為素食消費者提供更優質的選擇。（NAMI提供）

而獲得金牌的還有「SustainaChroma–提供紡織品和服裝的獨特和永續色彩的高產量微生物染料」、「用於安全鋰金屬電池的不易燃氟化醚電解液」、「用於第三代半導體的防氧化銅連接材料」、「可撕式納米保護塗層」、「超耐用防霧抗微生物溫室農膜」、「用於高靈敏診斷的雙尺度多孔納米纖維」、「用於高效計算機工作站的兩相浸沒式冷卻系統」。

NAMI首席技術總監劉晨敏表示，目前NAMI的科研主要集中在建築、電子、能源、環保和保健五個行業，但其技術可以應用於任何需要應對可持續發展挑戰的領域。隨著全球對環保的重視，行業需要提高產品的環保元素，特別是在新能源、新材料和大健康領域。

NAMI首席技術總監劉晨敏。（NAMI提供）

以3D列印優質三文魚為例，目前市場上的素食產品雖然種類繁多，但許多產品在外觀和口感上無法媲美真肉，影響消費者的體驗。其次，營養價值有限，無法提供與真肉相同的健康益處。

NAMI開發的新型素食三文魚利用尖端的3D列印技術，結合納米結構的雙凝膠技術，解決了市場產品的痛點。首先，這款素食三文魚在外觀和口感上都媲美真魚，提供出色的消費者體驗。其次，營養價值高，能夠提供與真魚相同的健康益處。此外，NAMI的技術還考慮到了生態和永續發展的需求，通過創新技術實現了真正的環保。

NAMI行政總裁馮振宇。（NAMI提供）

馮振宇表示，能夠獲得愛迪生獎和日內瓦國際發明展的肯定，對NAMI團隊而言是一項莫大的榮譽。這項殊榮屬於全體研究人員及合作夥伴，他們不懈努力，將前沿科學研究轉化為實際應用。未來，NAMI將繼續整合政產學研資源，加速科研成果商品化的步伐，縮短實驗室與市場之間的距離，並推動獲獎技術在「一帶一路」沿線國家實現大規模應用，助力業界和社會邁向可持續發展、低碳的新時代。

馮先生進一步指出：「NAMI的使命不僅是研發創新技術，更致力於建設一個可持續的未來。我們將以這些獲獎技術為契機，深化與全球企業、科研機構及業界的合作，推動材料領域的研究，為市場提供突破性的創新解決方案。」