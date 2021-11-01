深圳研新材料薄膜抗疫　可殺滅物體表面99.69%新冠病毒

由深圳清華大學研究院研發的「自消殺抗新冠病毒功能材料」，包括液體和固體（薄膜）兩種形態，經深圳市P3實驗室檢測，對新冠病毒消殺有效率達到99.69%，目前已經開始產業化。



10月28日，研發機構在深圳正式發布該產品。深圳清華大學研究院常務副院長、新材料與生物醫藥研究所所長劉偉強博士表示，但近一年來出現的案例表明，新冠病毒從環境傳人是不容忽視的傳染途徑，而該款新產品能夠在物體表面高效殺滅細菌和病毒，實現「自消殺」和防護效果。

為了驗證該材料對新冠病毒的消殺效果，相關機構在深圳市P3實驗室開展檢測，反復多次試驗結果顯示，經自消殺抗病毒材料處理過的物體表面病毒存活數為0，殺滅率為99.69%。研究機構指，這表明該材料對有效阻斷環境與人密接傳播鏈具有顯著效果。檢測也顯示，該材料對H1N1病毒、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌等都有殺滅率大於99.99%的出色表現，在-20℃冷鏈運輸環境中殺滅率也大於99%。

該技術平台化負責人表示，這種材料具備新冠病毒消殺有效性、效能持久性、安全性和廣譜殺毒有效性等優勢特徵，不但可廣泛應用於機場、港口、隔離酒店、醫院、學校、集裝箱等場景和物品，也可應用於手機屏幕保護膜、手套、護目鏡、防護服等在內的抗疫相關的消耗性物資，應用前景廣闊。

深圳市政府官網顯示，深圳市科技創新委員會於10月正式發布的《關於徵集隔離酒店科技防疫產品的通知》中，已明確要求使用「自消殺抗病毒功能材料」。