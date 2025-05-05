五一內地新趨勢：縣城和小眾景點大逆襲　鄉村精品民宿一晚4440元

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來啦，又是五一時間到

不知道此時各位是奔赴在高鐵，還是早已穿上自家最花哨的衣服挑選最靚麗那條絲巾，瘋狂在各大景點門口花壇前拍拍拍了

第一個小長假有多期待

我敢說今年五一就是奔著破紀錄去的

不僅是「請4休11」請假方式越來越狂野，也就是傳說中的請假5月6日-5月9日，最終獲得5月1日-5月11日共11天假期

至我朋友圈已經在印尼曬太陽的打工人

「勇敢的牛馬」先享受假期

哪怕從數據來看

根據同城旅行，2025年五一假期熱度或達近3年峰值

截至4月24日，「五一」國內航線機票預訂量超542萬張，比去年同期增長約31%

體現在自駕出行上，五一假期全國高速公路日均流量約為6200萬輛，跨省車流量與新能源車流量雙增長



4月29號提前被爆擠的虹橋火車站證明一切

包括各大景區

黃山的山道、長沙的五一廣場、川西的國道318也一如既往開啟了堵堵堵模式

珠穆朗瑪峰都能堵成停車場的那種

但也正因為人流量激增

就是各位有沒有發現，今年五一的畫風又又開始突變了

首先

盼著五一機票跳水的打工人們，率先破防了

要知道過往五一乃至國慶，鑒於每逢佳節必降價定律，作為無數次被機票背刺過的倒霉蛋，這次我提前做足了功課

但沒想到的是

今年熱門目的地有七成以上機票價格都在漲，漲幅大多在2%-5%

我朋友五一上海飛廣州的機票

3月16日下單1494元到了4月29日來到1702元

跳水不成反被漲價200塊

本質上以前機票跳水也是為了快速拉動上座率，而當人流量逐漸恢復，2024年一季度中國民航客運量創新高

但經濟艙平均票價同比下滑超過10%，於是眼見著買賣虧本

對於今年航司那是寧可減配座椅

南航最近調整後的超薄座椅，被網友稱為「刀片椅」

也要堅決不降價

沒想到南航開始向春秋航空對齊顆粒度了

另外對於第二大刺客，酒店也是如此

你以為今年漲價最猛的酒店還是一線豪華酒店，其實都在被縣城和小眾景點逆襲

隨便搜了下某三線城市的豪華酒店

平時300元/晚的房間，五一期間一套總統套房標價6142元

4人入住480平，平均下來一人占地100平

是我高攀不起的樣子

怎麼今年瘋狂五一人多了，消費反而越來越反常

1)

縣域酒店、鄉村精品民宿，開始「反超」一線城市

這可不是我隨便說的

最近就看到一個新聞，說是在莫干山也是國內頭部的民宿連鎖品牌

大樂之野的67%股份被攜程收購

最初還疑惑為什麼一個民宿能博得大廠青睞

暫且不說民宿品質，我們單看大樂之野的五一期間的入住價格

最高的91平兩室一廳能達到一晚4440元

不得不感慨這年頭打工20年，連民宿都快住不起了

而當我整理完五一大部分城市的酒店漲價情況，更是肉眼可見如今小眾景點以及縣域酒店

才是那個潛伏最深的幕後刺客

首先可以看到

今年整個五一期間跨市住宿的訂單占比已經突破80%，連住兩日及以上的深度遊客用戶比列預計將達到20%

有客戶自然能帶動溢價

而在我統計的18座典型高能級城市裡，確實酒店價格也都在漲

整理自：美團，價格僅供參考

整體漲幅普遍集中在40%-195%

其中漲幅最高195.4%的西安某酒店，從平日的174元/晚漲價到514元/晚

是不是已經覺得有點誇張了

但對於今年而言

任你一線城市酒店再豪，在縣域、小眾景點面前都是弟弟

整理自：美團，價格僅供參考

類似許昌、昆山的酒店（民宿）分分鐘漲價300%以上

以許昌某酒店為例

五一前還是163元/晚，五一後就變成了672元/晚，前後每晚相差509遠，夠住之前快4個晚上的費用了

但我更想說的，還是這些小眾酒店（民宿）的價格

無論是安吉整套別墅7783元/晚，還是安徽肥東縣一套33平的單間要價要488元/晚

五星級酒店看了都得汗顏

究其原因大概有兩點

第一，是縣域、小眾景點反向旅遊正在強勢崛起

前幾年伴隨淄博、天水麻辣燙火遍全網，越來越多旅遊寶藏小城鎮被大家挖掘出來，據數據顯示五一縣域民宿126%的訂單增速

遠超平臺73.6%的大盤增速

而今年這股風又吹到了胖東來的大本營：許昌

來源：《2025年五一全國小城旅行趨勢洞察報告》

預訂量同比增速和熱門小城旅遊目的地均在TOP3之列

相信最近這段時間大家朋友圈已經習慣被胖東來刷屏，關於它的熱銷，關於它的產品口碑

但對於許昌胖東來來說

@小紅書 湯佳

一家超市能把自己活成旅遊景點也是沒誰了

早在去年國慶期間許昌就接待旅遊人數約728.9萬人次，胖東來共接待遊客300多萬人次，胖東來天使城、時代廣場、生活廣場3家店接待遊客達220萬人次

其中外地遊客占85%以上

第二

現在縣城酒店確實也有不輸一線的豪華度

以前大家都覺得地段越貴的酒店天生更容易上檔次，在住進縣城大酒店之前，還擔心它會不會只是設施老舊的樣子貨

不過對於如今縣城大酒店們

部分縣城酒店室內裝修

這富麗堂皇的大堂，堪比新加坡的室內綠化

健身房、恒溫泳池、行政酒廊、SPA中心這樣的配套更是安排的明明白白

類似JW萬豪酒店也老早就把品牌開到曲阜這樣的縣城，開業時客房就高達868元/晚起

一邊需求在增長，一邊硬件實力也過硬，所以你說哪來的漲價底氣

畢竟都是小鎮貴婦嚴選，要相信她們的眼光

而反向旅遊帶來的不僅是縣城酒店的傲嬌，背後消費人群也在改變

2）

「死氣沉沉」的年輕人，和五一朝氣蓬勃的老年人、外國人

就是你會發現當國內年輕遊客越來越佛系，要麼去小眾景點，要麼直接家裡躺圖個清淨

這兩年外國人真是被中國遊迷的不要不要的

一個很特別的消費增長點

今年會是有史以來「外國人」含量最高的五一

伴隨我國單方面免簽國家名單不斷拉長，截至2025年3月底，全國各口岸入境外國人921.5萬人次，較去年同期增長40.2%

同樣體現在五一

今年「五一」入境遊訂單量同比去年增長173%

尤其是近期「甲亢哥」《中國奇遇記》系列短視頻在海外社媒裂變式傳播

拉動五一期間入境酒店搜索同比激增200%

而面對這樣的潑天流量

「入境旅遊第一站」也就成了所有城市爭奪的新名片

以五一入境遊增長187%的深圳為例

新晉頂流「甲亢哥」聊到深圳就提到自己一口氣下單三部華為「三折疊」手機

再次引發全球範圍對於華為手機的討論度

於是

如今最強打卡地來自深圳老網紅：

華強北

在深圳5年的意大利外籍志願者Luca Baroli

你還能偶遇在這裡穿著紅馬甲做義工的外國人

如今華強北的電子產業進出口輻射120多個國家和地區，日均接待海外客商7000多人次，主要來自歐美、東南亞、中東等地

外籍人士占比達到全市的四分之一，是全市外國人密度最高的區域

與此同時

又因為在近期出臺的境外旅客購物離境退稅「即買即退」等舉措

越來越多外國人開始來中國反向代購

前幾天還被頂上熱搜：

美國遊客來華用支付寶消費同比增長200%

從化妝品、香水、包包，一路蔓延至各大電子產品、家居用品…

這股揭秘中國工廠的風反而因為關稅

讓世界看到了中國製造的實力

現在來看當初提出單向免簽的真是個小天才，我免簽你歡迎你來我家看看，看看這個真實

也和那些媒體說的不一樣的中國，到底什麼樣

而如果說外國遊客還有免簽政策的助推，那麼還有一類人稱得上異軍突起的

領著退休金躺平的老年人

從用戶年齡來看

以往五一都是精打細算的大學生特種兵，而今年幾乎成為了中青年主戰場，其中80、90後出遊人次占比分別高達45%和24%

尤其是對於老年人

據統計60歲以上老年遊客在部分熱門景區遊客構成中占比超過35%，較去年同期增長8個百分點

於是我們看見

有了專為老年人服務的銀髮旅遊列車

除了配件的適老化，還將全程配備醫護人員，為老年人的出行提供健康保障

整個退休屆都沸騰了

而且論精力上，各位最近有爬山計劃的朋友可以留意下，先倒下的很可能是脆皮大學生們

擦肩而過還有位健步如飛的老年人

3）

所以五一消費反常，其實是旅遊個性化被無限放大

提到過去對於五一的印象

我們最先想起的應該是一大家子熱熱鬧鬧出去旅行的場景，但是伴隨個體需求與情緒的迸發

如今的小長假

更像是讓那些或自由或孤獨的靈魂，可以短暫的離開一下，提供一個可以喘息的棲息地

旅遊也在被嵌入更多的「人格屬性」

年輕人偏愛在寧靜的縣城，去到大山，夏天響起蟬鳴

反之又催生縣域經濟的崛起

今年五一期間旅遊下沉化更加明顯，四線及以下城市消費升級趨勢顯著大於三線及以上城市

前者市場旅遊熱度同比增長25%，增速高出高線城市11個百分點

來自《DT商業觀察》五一調研一位90後的分享：

印象深刻的旅行經歷就是「在神州半島的corona，吹著海風、聽著海浪聲，喝著小甜水無比愜意。突然店裡切到了龍神道的《觀照心間》，間奏不斷重複的雷鬼版『南無阿彌陀佛』讓精神上的癲狂和不羈指數放大。當時感覺整個人的靈魂都被蒸騰到夜空的雲裡。」

這樣的旅遊既不累，也散心，更值得回味

那種對著雪山，對著湖泊，對著青草依依牛羊滿山遍野

在某個時刻，與風景與世界精神共鳴

當然也還有人會去杭州的靈隱寺、法喜寺拜訪寺廟，去上海追一場二次元漫展，去小鎮聽一場演唱會

於是愛好取代網紅打卡，被寫進旅遊清單裡

而對於老年群體

也可以通過銀髮列車的方式，和其他同齡人一起去抱團旅遊，去認識新的旅遊閨蜜，去拿著最好看的絲巾打卡

不用在意任何眼光

而每一個陽光燦爛的阿姨後面也都蹲守一位會拍照的大爺

所以誰說老年人就沒有詩和遠方

也都可以擁有屬於自己不被定義的假期

最後

分享給各位一首很喜歡的一首歌，來自陳綺貞的《旅行的意義》，如果此時你也坐在高鐵，如果此時也在奔赴自己的旅行

你看過了許多美景 你看過了許多美女

你迷失在地圖上 每一道短暫的光陰

你品嘗了夜的巴黎 你踏過下雪的北京

你熟記書本裡 每一句你最愛的真理



旅行的意義有很多

但明天一定會是好天氣