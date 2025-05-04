五一｜每年限時盡情「抹黑」！雲南上萬人狂歡　公安變花面貓

雲南省普洱市墨江哈尼族自治縣3日舉行了「抹黑臉」狂歡活動，有上萬人到場參加，大家不只用「黑粉」將自己的臉抹黑，也會抹黑其他人。



根據《央視》報導，「抹黑臉」是哈尼族傳統婚禮上的古老習俗，在族人心中，「抹黑臉」寓意著「避邪消災、幸福平安」，而且抹得越多，祝福就越多。

雲南「抹黑臉」狂歡節，連警察也被抹黑。（微博）

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經過多年的發展，「抹黑臉」從傳統民俗發展成民族團聚的日子，在墨江的太陽廣場上，可以看到男女老幼們瘋狂互抹，每個人的全身上下都黑得發亮。

在傳統民宿中，「抹黑臉」用的是鍋底灰，但今年特別將原料進行升級，使用一種以咖啡粉和植物炭黑做成的黑粉，顏色沒有打折扣，抹的時候漫天飛舞，洗的時候也簡單便捷。

主辦方強調，黑粉甚至達到了可食用級別，如果不小心進入鼻腔或者嘴裡，只要不被嗆到，都可以放心，不會對健康有影響。

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