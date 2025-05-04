五一｜每年限時盡情「抹黑」！雲南上萬人狂歡 公安變花面貓
撰文：ETtoday
出版：更新：
雲南省普洱市墨江哈尼族自治縣3日舉行了「抹黑臉」狂歡活動，有上萬人到場參加，大家不只用「黑粉」將自己的臉抹黑，也會抹黑其他人。
根據《央視》報導，「抹黑臉」是哈尼族傳統婚禮上的古老習俗，在族人心中，「抹黑臉」寓意著「避邪消災、幸福平安」，而且抹得越多，祝福就越多。
+7
經過多年的發展，「抹黑臉」從傳統民俗發展成民族團聚的日子，在墨江的太陽廣場上，可以看到男女老幼們瘋狂互抹，每個人的全身上下都黑得發亮。
在傳統民宿中，「抹黑臉」用的是鍋底灰，但今年特別將原料進行升級，使用一種以咖啡粉和植物炭黑做成的黑粉，顏色沒有打折扣，抹的時候漫天飛舞，洗的時候也簡單便捷。
主辦方強調，黑粉甚至達到了可食用級別，如果不小心進入鼻腔或者嘴裡，只要不被嗆到，都可以放心，不會對健康有影響。
【延伸閱讀】兩女童成閨密 34年後驗DNA才知竟是雙胞胎姊妹 背後故事超鼻酸（點圖放大瀏覽）：
+16
廣西遊樂場跳樓機突「墜落兼起火」！遊客心有餘悸：我才剛下來五一│流浪貓三層樓高跌落火鍋燙傷9人 店家出錢治療收養感動網民女子與男友住酒店｢手機自動連WiFi｣ 遭疑曾出軌被飛 真相大逆轉21歲女生靠甜飲、西瓜減壓！長期攝入過量糖份「突休克」險死疑為撿回手機！甘肅22歲女生誤墮旱廁「2米深化糞池」活活溺斃有片｜天秤突倒塌｢數十米長吊臂｣重擊路面！男子機警蹲下執返條命
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】