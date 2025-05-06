內地金融圈「大逃殺」　券商精英集體考公務員求「上岸」

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1990年代，證監會官員紛紛「下海」券商年薪百萬的故事，曾刷屏金融圈；

2024年，一群券商精英卻紮堆「考公」尋求「上岸」，這場跨越30年的輪迴，揭開了金融業最殘酷的生存法則。

證監會2025年錄用名單，揭開了驚人真相：28名前券商員工集體「投誠」，這個數字，比前三年總和還要多，其中90%是30歲以下的年輕面孔。

內地券商精英紛紛「考公」尋求「上岸」。（VCG）

他們用腳投票的選擇，暴露出金融業，正在經歷前所未有的價值重構。

當「三年不開張，開張吃三年」的黃金年代落幕，券商行業正淪為「卷王修羅場」。

某頭部券商投行部員工透露：「現在做三個IPO項目，才能完成考核指標，項目資源枯竭，疊加註冊制改革，團隊淘汰率高達40%。」

曾經令人豔羨的百萬年薪，正在被KPI達標的焦慮吞噬。

數字化轉型的鐮刀，已經揮向傳統崗位。某券商自營部門交易員苦笑：「AI程序替代了80%的指令操作，現在每天的工作就是盯著機器別出錯。」

而財富管理條線的客戶經理們，正在直播間裡與網紅主播貼身肉搏，金融專業淪為帶貨話術的背景板。

「現在不是要賺多少錢，而是要考慮35歲之後還能幹什麼。」某985畢業的券商分析師坦言，去年部門降薪30%，年終獎直接歸零。

當「金飯碗」變成隨時可能碎裂的「瓷飯碗」，體制內的穩定性，就成了亂世中的諾亞方舟！

這場人才遷徙潮背後，藏著更深刻的行業變局。證券業協會數據顯示，近三年券商從業人員增速從15%驟降至3%，而證券類公務員報考人數卻逆勢增長200%。

某私募大佬感慨：「當年我們擠破頭想進券商，現在年輕人卻想方設法進證監局，真是風水輪流轉。」

當金融精英們開始追捧體制內的「五險二金」，這不僅是個人職業選擇的轉向，更是整個資本市場的預警信號！

在行業大洗牌的洪流中，沒有人能獨善其身——要麼進化，要麼上岸，這就是新金融時代的生存法則！