美國關稅｜警惕全球關稅戰向金融戰蔓延

4月2日，美國總統特朗普宣佈國家進入緊急狀態，對180多個國家和地區徵收「對等關稅」。此舉引發了國際金融市場巨震，全球股市競相上演「黑色星期一」，美元指數一度跌至102附近，LME期銅創八個月新低，原油價格創三年最大跌幅，金價也未能獨善其身。在中國宣佈反制行動後，特朗普威脅將進一步對華加徵更高關稅，為全球金融市場投下了更大陰霾。

關稅風險正向金融領域外溢

在博弈理論中，有一個非常經典的「懦夫博弈」模型（The Game of Chicken）：假設兩個玩家騎車相向對沖，每個人都有直行或轉向兩種選擇。如果兩人均在最後關頭轉向，大家不賺不虧；如果兩人都選擇直行對沖，雙方將同時面臨較大損失；如果一人直行，另一人中途轉向，前者將成為贏家，後者則淪為輸家，並被視為「懦夫」，這將導致其在未來的博弈中處於弱勢地位。

某種程度上，當前全球貿易領域也正在演繹「懦夫博弈」的情景：面對美國咄咄逼人的態勢，越南、阿根廷等國被迫轉向求和，歐洲在猶豫觀望中且走且停，而中國則選擇了直球對決。因為中國很清楚，美國已深陷自己所編織的「修昔底德陷阱」幻象，其通過關稅施壓要換取的，決不僅僅是要求中國進口更多大豆和天然氣這麼簡單，甚至也不只是同意交易TikTok在美業務。美國真正想要的，是逼迫中國自廢全產業鏈競爭優勢，放棄科技自主創新和「去美元化」戰略，乃至於承認美國在全球政治經濟體系的主導地位，而這些都是中國不能退讓的紅線。中國人崇尚「以和為貴」，並不拒絕溝通和談判，但更明白「以退讓求團結則團結亡」的道理。談判的前提應是基於公平、公正的市場規則，而非借關稅訛詐肆意「虛空造牌」。因此，中美在未來較長時間內將持續博弈，任何一方都不會輕易轉向。

美國總統特朗普（Donald Trump）針對世界各國發起的關稅戰引發震動。（Reuters）

據筆者初步估算，在美國關稅未減免的情況下，2025年中國出口有可能下滑8%-10%；2026年出口增速可能進一步下降15%左右。但考慮到對美出口在中國總出口中佔比僅為14.7%，即便後續美國對中國加徵更高的關稅，其效果也將邊際遞減，很難擴大實質性影響。

為逼迫中國就範，美國除了在全球範圍內封堵中國製造的「跳板」和大力限制中美雙向投資外，剩下的唯有重演特朗普第一任內未完成的威脅：從貿易戰進一步升級為貨幣戰，對中國發動金融制裁。制裁焦點或集中在將中國排除在SWIFT系統之外、禁止中國企業在美國市場獲得融資，甚至凍結中國持有的美元資產等方面。

作為應對，中國勢必在金融領域加快佈局。對內完善多層次資本市場體系，加快股票、債券、期貨、衍生品等金融市場制度建設，提高直接融資比重，增強金融市場的深度和廣度；對外與其他新興大國攜手，積極推動「去美元化」、人民幣國際化、以「金磚之橋」本幣結算平台部分替代SWIFT系統等進程，從根本上降低美國金融霸權的威脅。

香港可在全球金融變局中把握機遇

特朗普政府濫施關稅大棒，破壞世界經貿秩序，給世界帶來極大風險及不穩定性。香港同樣深受其害，面臨轉口貿易量下降、本地產品出口受阻、跨境電商物流成本增加等一系列衝擊。在此背景下，香港特區行政長官李家超提出了「把握國家發展機遇，融入國家發展大局」等七項應對舉措。

李家超批評美國加徵所謂對等關稅，做法霸凌野蠻。（廖雁雄攝）

在全球貿易戰向金融戰蔓延的風險下，作為中國主權下的特別行政區和全球重要金融中心，香港可發揮其「背靠祖國、聯通世界」的獨特地位和金融優勢，在全球經濟和金融大變局中尋找和把握新的發展機遇。

一是更好地支持內地企業「出海」。在當前國際形勢下，香港有望在新一輪內地企業「出海」中發揮更為重要的作用，這也是香港新的歷史責任和歷史機遇。內地企業「出海」熱將為香港持續帶來大量的資金、業務和高水平人才需求，這些將進一步刺激香港的經濟增長要素，增強金融發展動能。

二是加快發展高端貿易和貿易金融服務。在全球貿易衝突背景下，香港可藉助自身在金融、物流、法律、會計等服務領域的綜合優勢，尤其是對「一帶一路」沿線國家、中東、東盟等新興市場豐富的商務和投融資經驗，積極發展高端貿易和服務貿易，在貿易供應鏈管理、貿易金融服務、知識產權服務等領域協助內地和東盟企業拓展貿易多元化戰略，全面提升香港在全球貿易金融價值鏈中的地位。

三是進一步鞏固離岸人民幣中心地位。隨着內地加快推進人民幣國際化以降低對美元的依賴，香港作為全球首屈一指的人民幣離岸中心，可進一步拓展境外人民幣業務，包括人民幣跨境結算、離岸人民幣債券發行、人民幣衍生品交易等業務發展，鞏固其全球離岸人民幣業務樞紐地位，支持更多內地企業赴港上市，同時吸引更多國際資金通過香港參與人民幣資產配置。

四是成為內地和全球投資者的財富顧問。在世界經濟充滿不確定性和全球金融市場持續動盪的背景下，資產配置格局也將發生深刻變化。香港作為亞太和全球領先的資產管理中心和財富管理中心，可加快構建覆蓋人民幣、美元、黃金、數字資產的多元化避險產品池，吸引更多內地、東盟和全球的投資者將香港作為資產配置和財富管理的重要平台，從而為香港金融業帶來新的發展機遇。

（本文作者劉濤，系中國首席經濟學家論壇高級研究員）