官方打擊金融圈奢靡風氣　新規嚴控從業者高調炫富

中國證券業協會近日發布《證券公司文化建設實踐評估指標》修訂草案，其中明確規定，若券商員工因奢靡、炫富行為引發聲譽風險，公司將面臨從重扣分的處罰。該評估指標目前正向各證券公司徵求意見，一旦通過，將影響各券商的企業文化評估，並形成公開評分機制。



內媒《中國新聞週刊》今（11）日報道，本次修訂重點新增「重大負面事件」專項扣分指標，針對券商在合規、風險控制、聲譽管理、廉潔從業及職業道德等方面的違規行為，若造成嚴重影響，將進行專項扣分。其中，對於涉及奢靡、炫富等聲譽風險事件，若對行業形象造成負面影響，或涉及薪酬激勵不當、內部管理失當，將面臨更嚴格的處罰。

報道介紹，這一舉措是中國金融監管部門加強行業整頓、推動行業文化改革的一部分。近年來，金融行業屢次因炫富風波引發社會爭議。2024年，中信建投證券一名實習生在社交媒體上發布炫耀財富的影片，並洩露客戶信息，導致該公司職場文化遭到輿論質疑。

此外，2022年，中金公司一名員工因妻子在社交平台「小紅書」上炫耀其月薪超過8萬元人民幣，最終被公司停職，事件掀起輿論風暴，也讓外界聚焦金融從業人員的高薪問題。

業內人士指出，新評估指標的推出，意味著監管機構將對金融從業者的行為準則進行更嚴格規範，未來若相關規定落實，將進一步加強對金融機構內部文化的管理。