數目令人震驚 二戰後期有多少台灣人加入日軍

從1895年清政府被迫簽署《馬關條約》割讓台灣給日本，到1945年台灣光復，日本在台灣殖民統治五十年。這五十年也是台灣人抗擊日本侵略侵略的五十年。這期間有台灣人奮起反抗，不屈不撓，不願成亡國奴，湧現出不少抗日英雄。

有學者統計，在日本殖民統治台灣期間被日寇殘殺的台灣民眾達60萬人。在抗日戰爭時期，約有五萬名台灣同胞「尋找祖國三千里」，以閩級身份遠赴大陸參加抗戰。但另一方面，也有大量台灣主動或被迫加入日軍，成為日本法西斯的幫兇，數量之巨令人震驚。

史料記載，1950年，台灣島上的總人口只有700餘萬，其中200萬是49年遷移到台灣的移民。至於台灣本土人，最多不過500萬。但在二戰期間，就是這麼500萬人卻有100萬在為日軍服務。其中的20多萬台灣青年穿上了日本軍服，為日本而戰。而他們的對手則是美國、東南亞各國和自己的祖國——中國。

軍人在日本當時是一個榮譽的身份。日軍的軍人也分等級，按照「軍人、軍犬、軍馬、軍屬、軍夫」的排序，「軍夫」最為劣等(注: 軍屬是當時日軍用語，乃日語「軍人傭人」之意，非漢語的「軍人家屬」之意；軍夫亦是當時日軍用語,非軍夫之誤)。因此日本初期並不情願讓他們眼中的「二等人」- 台灣民眾當軍人，而是作為「軍屬、軍夫」。

在日軍授的軍銜上我們也可以看出，日本人對台灣人基本不信任，少有重用。朝鮮人在日軍裏最高可擔任大佐，而台灣人在日軍裏最高軍銜只有少尉。在日軍的台籍軍人，就經常暗中私自議論「台灣人是日本的三等國民」。

台籍日本兵人數統計表 ：軍屬、軍夫 (1937年- 1945年) 126750名 。軍人 (1942- 1945年) 80433名， 總數 207083名 ，陣亡人數 30304名(15%)。

根據厚生省統計，戰死與失蹤者有30,304名台灣人死亡；不完全統計，下落不明者22,671名，共有2萬8千名確定戰死的台籍日本兵，被供奉在東京的靖國神社。靖國神社供奉的台灣人，最有名的就是岩裏武則（李登欽）， 他的弟弟就是著名的李登輝（岩裏政男）總統。這中間包含2000多名少數民族，從而引發了少數民族代表高金素梅數次率團赴日本舉行「還我祖靈行動」，以及台灣老兵幾十年來的向日本政府追討戰時經濟賠償的官司。但在台灣新竹縣北埔鄉的濟化宮裏，供奉3萬3千多名台籍日本兵牌位（東京靖國神社與北埔濟化宮的台籍日本兵有重疊）。

靖國神社。（NHK截圖）

此外，亦有台籍日本兵作為戰犯受審判，判死刑而處決者達26人（皆被奉在靖國神社）。

另據《中國戰區中國陸軍總司令部受降報告書》，中國各地37,700名（其中海南島20,335名、廣東9,618名），海外共近15萬名的台灣籍的軍民，在集中營等待遣返。

根據史料記載，從1942年2月1日到3月10日，約有42.６萬台灣民眾提出申請去應徵1000左右的志願兵位置。日本在台灣招募軍人也是有條件的，即年齡18歲—22歲，無重大犯罪、符合體格標準以及會說日語者均可申請。經過3個月的出身調查、學科筆試與口試等重重測驗後，1942年6月9日，1020名檢查合格者，分別在同年7月與次年1月入伍受訓。

1943年1月又實施第二期陸軍志願兵募集。這一期申請者數量更多，擬錄用1000人左右，高達60萬人報名。同年7月起開始募集海軍特別志願兵，申請者也高達31.6萬人。文中說志願兵的陳情書竟然在軍司令部總督府堆積如山。「四、五十歲的壯年男人無人不去志願的地步，有些台灣青年未獲取當兵，甚至想不開自殺」，許多台灣青年怕不會被錄用甚至還寫下血書。拿着血書到郡的兵事系去報名應募，「表現出比朝鮮人更主動應徵」的現象。

「日本台灣交流協會」代表泉裕泰赴李登輝墓葬處追思致意。（Facebook＠日本台灣交流協會）

台灣青年為什麼會這麼湧躍報名參軍，有人認為，一是情緒煽動和精神造勢；二是經濟待遇的引誘。為了穩定台灣方面的兵源，日本政府開始承諾用十分優厚的待遇來安撫台籍日本兵的軍心。當時日本警察收入30圓，通常軍屬則為30－150圓，且日本軍人志願役待遇遠高於義務役，故招募特別志願兵時得到積極響應。

也有觀點認為，台籍日本兵雖然在名義上採取招募形式，實際上是日本警察指名挑選，毫無個人自主意志可言，是被送去犧牲的「戰爭炮灰」。一般歸因於日本殖民政府的強迫手段。

一是，日據時期的台灣社會是警察統治的社會，警察遍及台灣社會的各個角落，成為伸入台灣民眾日常生活的鬼魘和直接屠殺台灣民眾的劊子手，台灣成為名副其實的警察社會。以1902年為例，全台設有10個廳、97個支廳、992個派出所，最多時種類警察機構達到1500餘處，警察1.8萬餘人。

二是，日本兵源緊缺而採取的軍警高壓和保甲制度是造成台灣青年「湧躍」報名參軍的原因。但也有人根據訪問在世台籍日本兵的記錄證實，少數人的確是在日本有形無形的壓力下「自願」參加志願兵，大多數人確實是因為發自「內心的赤誠」而申請加入日本軍隊。