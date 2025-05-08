《水餃皇后》背後只剩一個懸浮的香港

在經歷過由《哪吒2》領銜的「史上最強春節檔」的狂歡和眩暈後，剛剛過去的「五一」黃金周電影票房將人們打回現實。

數據顯示，今年五一檔（5月1日-5月5日）總票房7.47億元，按年下降51.1%，檔期觀影總人次為1889.5萬，按年下降50.03%；日均票房1.49億元，為近五年檔期票房最低。貓眼研究院《2025五一檔數據洞察》顯示，今年五一檔票房前五名分別為《水餃皇后》《獵金·遊戲》《幽靈公主》《人生開門紅》和《雷霆特攻隊》，其中僅《水餃皇后》和《獵金·遊戲》兩部影片走勢相對穩健，檔期內票房過億。

近年五一檔電影票房。（資料圖片）

作為五一檔票房冠軍的《水餃皇后》，該影片由香港導演劉偉強執導，根據「灣仔碼頭」品牌創始人臧健和的真實經歷改編，講述了上世紀七十年代末，臧健和（馬麗 飾）意外滯留香港，經歷過各種艱難困苦之後成為知名女企業家的故事。

雖然《水餃皇后》在五一檔一眾電影中脱穎而出，但電影的豆瓣評分僅有6.7，多數人打出三顆星。究其根本，在於主人公身後的香港，被塑造成了一個懸浮態，女主人公懸浮於「完美人設」的雲端，其周圍的各色人等，也只能繼續懸浮在半空，落不了地。

有評論即寫道，《水餃皇后》的遺憾，或許在於它手握「傳奇女性奮鬥史」這張好牌，卻未能在人物塑造的機理中注入真實的血液和温度。臧健和的故事本可以成為一面映照時代與個體的稜鏡——在她身上，既能看見香港市井的煙火氣，也能觸摸到女性在困境中破局的堅韌內核，更可挖掘出商業浪潮下傳統與現代、本土與國際的碰撞思辨。但影片最終讓人物懸浮於「完美人設」的雲端，用套路化的配角、生硬的情感線和表面化的奮鬥敘事，消解了本該厚重的現實質感。

2018年4月26日，為銘謝「水餃皇后」臧健和女士的支持，敬文書院將多用途禮堂命名為臧健和堂，並於4月26日舉行命名典禮，由臧健和女士（左三）、其女兒黃蓬女士（左一）、黃蓓女士（左二）、段崇智校長（右二）、敬文書院院監會主席朱恩餘先生（右三），以及院長陳偉儀教授（右一）主禮。（圖源：香港中文大學官網）

作為拍攝過《古惑仔》、《無間道》系列的香港導演，劉偉強不會不知道那個時代香港的質感在哪裏，也不會不知道香港在過去很長一段時間裏經歷過怎樣的傳統與現代、本土與國際的碰撞思辨，但他最終端給觀眾的《水餃皇后》卻也說明，今天越來越多人已經沒有餘力去回望那個激盪突變、魚龍混雜的香港，即便是回望，也只是作為背景板，無法觸摸到厚重的現實質感，作為香港導演的劉偉強，也以為依託於苦難敘事和女主人公源源不斷的煽情眼淚，就已經足夠賺的盆滿缽滿。

電影可以懸浮，代價是名不副實的票房以及差評，但香港本身在今天的時代變局下迫切需要落地，需要找到有力的向度。上世紀七十年代的臧健和，代表了那個時代的香港特質，演繹了那個時代的「獅子山精神」，今天的香港，也仍然需要更多的「臧健和們」，來趟出一條新路。