水餃皇后影評｜惠英紅馬麗薛凱琪神還原「灣仔碼頭」創始人奮鬥史

今年中國五一檔電影票房之爭已分高下，冠軍無疑是《水餃皇后》。這部電影給電影市場帶來兩重驚喜。第一個驚喜是，不演喜劇的馬麗成了中國電影史上第一位「創業大女主」，而且這次沒有沈騰。第二個驚喜是，曾經拍攝過《無間道》系列的香港導演劉偉強，拍攝了一部橫跨中國大陸和香港的女企業家為主人公的傳記電影。



《水餃皇后》根據真實人物——「灣仔碼頭」品牌創始人臧健和的真實經歷改編。電影講述了上世紀七十年代末，臧健和（馬麗 飾）女士意外滯留香港，她從一天打三份工養活兩個女兒，到以家傳北方水餃起家，在灣仔碼頭把水餃賣到風生水起，逐漸成為實現跨國合作的知名女企業家，一步步逆襲人生。

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總體來看，由《水餃皇后》領頭的五一檔，市場低迷。對比去年五一檔的票房前三名《陌路狂花錢》7.81億（人民幣、下同）、《九龍城寨之圍城》6.85億、《維和防暴隊》5.11億，上映5天收穫1.56億、貓眼專業版預測總票房為3.87億的《水餃皇后》並不算爆。

緊隨其後的新片《獵金·遊戲》、《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）、《人生開門紅》截至5月4日，票房分別是9457萬、6688萬、5525萬票房。原本被認為有可能成為黑馬的《大風殺》僅收穫2225萬票房。

由於存在真實性和娛樂性的本質矛盾，傳記類電影在創作上受到諸多限制，票房也通常不在第一梯隊。《水餃皇后》能領跑五一檔，已屬不易。

目前看來，圍繞在《水餃皇后》周遭的話題性和價值，大於票房和藝術性。例如「女性創業題材」、沒有沈騰做男主的馬麗獨當一面、女性題材票房之間的PK等等話題，更勝於對其劇情的討論。

《水餃皇后》獲得豆瓣6.7分的好評。（截圖）

找馬麗來演臧健和，電影就成功了一半

作為一部傳記電影，《水餃皇后》最重要的一環，是塑造一個令人信服的女主角。電影選擇馬麗是正確的。首先，是馬麗外形的可信度。無論是臧健和的女兒，還是年輕時曾見過臧健和本人的演員惠英紅，都認證了馬麗與真實版「水餃皇后」在外貌上的相似。



其次，是馬麗的臉和她的表演方式，代表了中國傳統式吃苦耐勞型母親，也是高年齡層受眾最容易有代入感、共鳴感的女性類型，用一句網路用語來形容就是「大地之母」。此前，《夏洛特煩惱》中為了喜歡的人仗義出手的女同學，《第二十條》、《抓娃娃》中為孩子操碎心的母親，都是馬麗的經典角色。

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這些銀幕形象的疊加，建立起了馬麗與觀眾最長久且牢固的默契。拍攝這部電影之前，馬麗早已從「千場話劇女王」成功轉換賽道，成為頭部電影女演員，並獲得「200億票房女演員」「百花影后」等頭銜。總之，馬麗長了張人們想讓她創業成功、並覺得她能創業成功的臉。

說回電影內容。看完了整部電影，印象最深刻的有三層資訊：臧健和與女兒們的眼淚、八十年代香港的市井景觀，以及電影對臧健和貴人群像的塑造。

有人說，喜劇演員演悲劇是一種「降維打擊」。這話雖然誇張，但也算在《活著》之葛優、《落葉歸根》之趙本山身上得到了印證。在這裡，「悲劇」其實可以改為「苦情劇」，《水餃皇后》用了大量筆墨去描述臧健和吃過的苦。

電影中的臧健和是孝順的女兒、負責的母親和有骨氣的妻子，面對丈夫和奶奶對其遠赴泰國做妾的通知，她果斷拒絕；即使打三份工、摔傷進醫院，也要讓兩個女兒體面地活著；在種種苦難之下，臧健和仍然堅持不領救濟金、每個月給母親寄生活費。

《水餃皇后》根據真實人物——「灣仔碼頭」品牌創始人臧健和的真實經歷改編。（《水餃皇后》劇照）

這鮮明的大女主性格特質，也為其後期的創業打下了基礎。八十年代的香港寸土寸金，同時也魚龍混雜，香港導演最擅長展現這種動盪且充滿生機的底層生態。電影中，落魄且暴躁的太子爺、面冷心善的女房東，在不同場所工作的年輕小姐，都是臧健和抬頭不見低頭見的鄰居。

與臧健和共同在灣仔碼頭擺攤的小攤販，一遇到警察就四散奔逃。攤販之間其實是有競爭關係的，而警察驅散「阻道」的攤販是職責所在，但他們隨時可以成為臧健和的貴人。早期實業家的敏銳嗅覺和決斷力在臧健和身上體現得淋漓盡致。

前不久憑藉《周處除三害》中「香港仔」出圈的金像獎最佳男配角獲得者袁富華，此次又在電影中大放異彩。由他飾演的糖水伯也成了《水餃皇后》中的關鍵催淚點。

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市井群像則由王祖藍、薛凱琪、謝天華這些香港熟面孔組成。電影按照時間線讓他們逐個登場，成為女主角創業途中的關鍵助力。

導演劉偉強從20多年前的《古惑仔》、《無間道》系列，擅長呈現香港黑幫的江湖義氣、市井生態及警匪鬥法，到近年的《中國機長》、《中國醫生》帶有行業背景+主旋律色彩，形成兩個階段的分野。《水餃皇后》恰好是結合了兩個時期特點的產物，既有濃郁港味，也有時下大陸觀眾青睞的「大女主」敘事。

只不過，一些煽情情節和過多的回憶閃回，打亂了電影的敘事節奏和流暢性，使得電影不時閃現出上價值的生硬感，算是在影院陪觀眾「包餃子」。好在導演輕快、俐落的敘事習慣讓一部大信息量的電影看起來並不費勁。

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女性創業只能苦情不能喜劇？

電影開場的前十分鐘，想必不少想看馬麗的喜劇的觀眾會有點失望。《水餃皇后》並沒有用喜劇元素來沖淡臧健和創業前期艱苦、壓抑的劇情，也沒有用特殊情節來突出人物的跳躍性和傳奇性，而是採用了一板一眼的溫情現實主義手法，濃縮呈現了一個女人白手興家的過程。

整部電影不強調視聽語言，對於大女主逆襲爽感的渲染也不多，紀實感強。80年代香港的市井景觀和煙火氣，是其中最能增加故事感的一環。臧健和的韌勁、機敏、果敢，底層小人物之間的互助是電影最動人的部分。

《水餃皇后》選擇了這條中規中矩的路線，雖然稱不上多麼精彩，卻也是相對合適的路線。相比男性創業題材有大開大合和天馬行空的空間，女性創業題材會天然受到不少限制。

畢竟，電影中的臧健和既不能像《中國合夥人》中的男性們在酒桌上拼酒談生意，喝到醉醺醺時順便把合同簽下；也不能像《奇跡·笨小孩》中的男主般遇到不平事，一言不合就大打出手；如果走《一點就到家》的中二喜劇風，也會不符合時代背景，顯得不倫不類。

就連感情戲，也是點到為止。朱亞文飾演的祖籍山東的香港警察華哥，與女房東紅姐（惠英紅 飾）、糖水伯（袁富華 飾）的戲份相差無幾，同屬於臧健和創業路上的貴人。

朱亞文飾演的祖籍山東的香港警察華哥。（《水餃皇后》劇照）

全片關於華哥與女主的情感流動的部分只有兩處。一處是華哥邀請臧健和一起去加拿大生活，臧健和沒有牽住華哥伸來的手，成年人的沉默往往心照不宣。另一處是在飯檯上，臧健和敬酒時的一句「祝你幸福」，華哥的回復是「祝你大展宏圖」，也算是給兩人之間畫上了句號。

余華在《女人的勝利》中寫道：

「靠自己爬起來的女人，表面都非常客氣和善，但實際上再也沒有人能走進她的內心。她們不再相信任何人，不再依賴任何人，唯有好好活著，認真做事，努力賺錢才最重要。」



這句現代性十足的觀察，暗合了每個時代裡「成為老闆娘的女人」的人生境遇，如人飲水，冷暖自知。總之，拋開煽情情節與視聽效果等種種遺憾，《水餃皇后》仍舊是一部大陸市場上不可多得的電影。

現如今，能不靠噱頭、認認真真拍一部「女性+創業片」的電影主創，似乎不多。中國改革開放至今47年，有這麼多女性創業者前赴後繼，銀幕上呈現出來的卻寥寥無幾。也許，拍出《風吹半夏》的導演傅東育可以一試？

中國改革開放至今47年，有這麼多女性創業者前赴後繼，銀幕上呈現出來的卻寥寥無幾。（《水餃皇后》劇照）

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