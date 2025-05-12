關稅戰｜一覺醒來，日內瓦傳來好消息　中美出乎意料達成重要共識

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。



中美談判：在2025年5月10日於日內瓦舉行的中美官員首日談判中，中國代表團成員被拍攝到離開會談場地（Reuters）

圖為2025 年 5 月 11 日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞士日內瓦與中國進行貿易談判後，向媒體發表講話。 （Keystone/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS ）

一覺醒來，日內瓦傳來一個好消息。

坦率地說，完全也是我個人的觀點，多少有點出乎意料。

說實話，此前期待不太高，接觸就算是積極信號。但看新聞，日內瓦一接觸，出乎意料氛圍這麼不錯，出乎意料取得實質性進展，出乎意料還達成了重要共識。

看新華社凌晨的通稿，總共就五句話。

第一句，5月10日至11日，中美雙方在瑞士日內瓦舉行經貿高層會談。

交代了時間和地點。

原以為一天，事實上談了兩天。

第二句，中方代表團在新聞發佈會上表示，雙方就彼此關心的經貿問題開展了深入交流。

關鍵詞：深入交流！

那就是談得很到位。

第三句，會談氛圍是坦誠的、深入的、具有建設性的，取得了實質性進展，達成了重要共識。

最關鍵一句話，第二次提到了 「深入」，總共五個關鍵詞：

坦誠的、

深入的、

建設性的、

實質性進展、

重要共識。

一個詞比一個詞重要。

第四句，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，明確雙方牽頭人，就各自關切的經貿問題開展進一步的磋商。

關鍵詞：進一步磋商。

這就牽涉到下一步了，還建立了新的機制，這很重要，日內瓦只是開始。

第五句，中美雙方將儘快敲定有關的細節，並且將於5月12日發佈會談達成的聯合聲明。

大原則應該已確定，小細節很快敲定。

這個五句話消息只是開胃菜，聯合聲明第二天發佈。

美方發佈的消息也差不多。

看美國財長貝森特的發佈會，第一句話就是：我很高興地報告，我們在美國和中國之間的重要貿易談判中取得了實質性進展。

他還說：我們明天將提供細節，但我可以告訴你，談判是富有成效的。

我看到，CNN 還援引美國貿易代表格里爾的話說，中方代表是非常強硬的談判對手，他們非常勤勉地工作，這是非常有建設性的兩天。

怎麼說呢？

一個很不錯的開端。

對話總比對抗好。

當然，一切畢竟還在過程中，我們還是要淡定，淡定看待成果，看待看待波折。

考慮到美國一貫的表現和手腕，我們還要保持足夠的耐心和定力，當然，還有奉陪到底的底氣。

最後，個人感慨一下吧。

5月12日，對我們中國人來說，是一個極其特殊的日子。

17年前的大地震，那慘烈的場景，仿佛就在昨天，每想起來，總讓人淚目。

但我們依靠團結，堅強而努力，最終走出了陰影。我們紀念，是因為永不忘記。

這個世界，上下同心，堅定做好自己的事情，沒有什麼能夠阻礙我們中國人的步伐。