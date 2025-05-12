關稅戰｜一覺醒來，日內瓦傳來好消息 中美出乎意料達成重要共識
本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。
一覺醒來，日內瓦傳來一個好消息。
坦率地說，完全也是我個人的觀點，多少有點出乎意料。
說實話，此前期待不太高，接觸就算是積極信號。但看新聞，日內瓦一接觸，出乎意料氛圍這麼不錯，出乎意料取得實質性進展，出乎意料還達成了重要共識。
看新華社凌晨的通稿，總共就五句話。
第一句，5月10日至11日，中美雙方在瑞士日內瓦舉行經貿高層會談。
交代了時間和地點。
原以為一天，事實上談了兩天。
第二句，中方代表團在新聞發佈會上表示，雙方就彼此關心的經貿問題開展了深入交流。
關鍵詞：深入交流！
那就是談得很到位。
第三句，會談氛圍是坦誠的、深入的、具有建設性的，取得了實質性進展，達成了重要共識。
最關鍵一句話，第二次提到了 「深入」，總共五個關鍵詞：
坦誠的、
深入的、
建設性的、
實質性進展、
重要共識。
一個詞比一個詞重要。
第四句，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，明確雙方牽頭人，就各自關切的經貿問題開展進一步的磋商。
關鍵詞：進一步磋商。
這就牽涉到下一步了，還建立了新的機制，這很重要，日內瓦只是開始。
第五句，中美雙方將儘快敲定有關的細節，並且將於5月12日發佈會談達成的聯合聲明。
大原則應該已確定，小細節很快敲定。
這個五句話消息只是開胃菜，聯合聲明第二天發佈。
美方發佈的消息也差不多。
看美國財長貝森特的發佈會，第一句話就是：我很高興地報告，我們在美國和中國之間的重要貿易談判中取得了實質性進展。
他還說：我們明天將提供細節，但我可以告訴你，談判是富有成效的。
我看到，CNN 還援引美國貿易代表格里爾的話說，中方代表是非常強硬的談判對手，他們非常勤勉地工作，這是非常有建設性的兩天。
怎麼說呢？
一個很不錯的開端。
對話總比對抗好。
當然，一切畢竟還在過程中，我們還是要淡定，淡定看待成果，看待看待波折。
考慮到美國一貫的表現和手腕，我們還要保持足夠的耐心和定力，當然，還有奉陪到底的底氣。
最後，個人感慨一下吧。
5月12日，對我們中國人來說，是一個極其特殊的日子。
17年前的大地震，那慘烈的場景，仿佛就在昨天，每想起來，總讓人淚目。
但我們依靠團結，堅強而努力，最終走出了陰影。我們紀念，是因為永不忘記。
這個世界，上下同心，堅定做好自己的事情，沒有什麼能夠阻礙我們中國人的步伐。