中美將就關稅問題會談　內地學者：不等於談判，也不意味讓步

國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，期間將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。中國外交部發言人周三（5月7日）介紹說，「這次會談是應美方請求舉行的。」對此，有內地學者表示，「中國同意和美國接觸有利於更好傳達中方立場。但這不等於談判，也不意味着讓步。」



圖為今年3月23日，北京人民大會堂福建廳，國務院總理李強（右）會見美國參議員戴恩斯 (Steve Daines)。（Reuters）

圖為今年3月22日，國務院副總理何立峰在北京會見美國參議員戴恩斯（Steve Daines）。（Reuters）

針對當前中美關稅局勢，貝森特接受美媒訪問時坦言，美國對華的145%關稅和中國對美的125%關稅相當於「禁運」，「我們不希望脫鉤，我們要的是公平貿易。」

貝森特還稱，「我認為這將關乎局勢降級，我們必須先緩和局勢才能繼續前進。」《路透社》報道引用中國商務部發言人稱，「在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。」

《路透社》還引述兩名知情人士稱，談判預計將討論全面降低關稅。其中一人表示，雙方還將商討取消特定產品關稅、此前被美國取消的中國商品小額豁免政策，以及中國對美國公司的出口管制。

內地學者認為，中國同意和美國接觸有利於更好傳達中方立場。但這不等於談判，也不意味着讓步。（Reuters）

中美宣布本周將會談後，美股上升。（示意圖片/資料圖片）

對於即將舉行的中美高層會談，《環球時報》引述復旦大學美國研究中心副主任、教授宋國友稱，「中國同意和美國接觸有利於更好傳達中方立場。但這不等於談判，也不意味着讓步。」無論是接觸、會談還是未來可能的談判，中方都將維護自身利益，「這是中方考慮到國際經濟發展以及中美兩國互動而採取的善意舉措。」

而這亦將是繼今年3月國務院總理李強在北京會見美國聯邦參議員戴安斯（Steve Daines）以來，中美高級別官員再次見面。《路透社》報道指，中美緊張關係加劇後，中方曾多次否認雙方就關稅問題進行磋商或談判的消息。

中美宣布本周將會談後，道瓊斯指數期貨上漲超200點，漲幅0.6%。標普500指數期數上漲0.7%，納斯達克期貨上漲0.8%。《路透社》形容，這場「破冰」會談或成為解決擾亂全球經濟的貿易衝突的第一步。

不過，英國廣播公司（BBC）引述兩名貿易專家稱，「對會談並不特別樂觀，並預計會談會持續幾個月，甚至一年以上。」