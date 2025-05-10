關稅戰｜ 人民日報｢鐘聲｣：指望一兩次談判解決問題不現實

美國關稅戰持續，國務院副總理何立峰今日（5月10日）將在與美國財長貝森特（Scott Bessent）會談，這是中美兩國首次公開探討如何為貿易戰降溫。特朗普已對中國產品加徵高達145%關稅，北京方面則對美國商品徵收125%的進口稅。



《人民日報》重要評論欄目「鐘聲」今（10）日發表評論文章，首先指責美國一系列違規、無理的單邊關稅措施，嚴重衝擊中美經貿關係和全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重擾亂國際經貿秩序和世界經濟增長前景。



對於此次談判的結果，文章寫道，「談，是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題不現實，中方對談判的複雜性有清醒認知；並提醒美方，若想通過談判解決問題，就要拿出談的誠意，而不是說一套、做一套，或翻手為雲覆手為雨」。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

文章強調，中國是從維護世界經濟穩定、維護國際社會共同利益的大局出發，充分考慮了全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲，同意與美方進行接觸，體現了維護多邊貿易體系的大國擔當。

文章寫道，談判絕非單方面妥協，平等對話是解決大國間問題的正確之道。文章提醒，指望一兩次談判解決問題不現實，惟有秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，才能讓談判結出共贏之果。

文章重申，中方始終對對話持開放態度，也有足夠耐心和定力，以及奉陪到底的底氣。無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變，捍衛國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。

文中也再次重申，中美合作的必要性。文章寫道，中方始終認為對話比對抗好，但談判絕非單方面妥協，平等對話是解決大國間問題的正確之道，「在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下，中美坐到談判桌前開展對話，才有可能找到最大公約數」。

文章也強調，中國要集中精力辦好自己的事，堅定不移推進高質量發展和高水平開放，是「打談皆從容」的信心所在。無論外部環境如何變化，中國自信開放的底色不變，願同國際社會加強團結協調，共同抵制單邊保護主義和霸權霸凌行徑，共同維護自由貿易和多邊主義。