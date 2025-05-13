關稅戰｜中國以戰止戰暫獲成功　但這只是應對挑戰的開始

5月12日，超出預期的中美聯合聲明發布，兩國暫緩關稅戰，在市場引發積極反響。

本來，在中美經貿高層談判之前，外界的預期並不樂觀。然而出乎不少人預料的是，中美達成共識。經過本次談判，美方取消共計91%加徵關稅，中方相應取消91%反制關稅；美方暫停實施24%「對等關稅」，中方相應暫停實施24%反制關稅。

這意味着中美４月以來關稅戰互相加徵的關稅只會互相保留10%，兩國關稅現狀基本回到４月以前。當然，４月以前兩國因芬太尼問題引起的關稅紛爭和以前的關稅摩擦仍會保留，這說明關稅戰並未結束，而只是暫時休兵。

不過即便如此，通過本次談判，可以宣告特朗普自４月所謂「解放日」以來所發起的「對等關稅」戰暫時失敗，中國作為率先敢於反制特朗普關稅戰的國家暫時獲得以戰止戰的成功。

中國國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，2025年5月10日與美方牽頭人、美國財長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。（Reuters）

儘管網上仍有不少特朗普的狂熱粉絲在為特朗普關稅戰辯護，但他們的言論代表不了多數人親眼所見的事實。特朗普關稅戰本就不符合經濟規律，是對自由貿易和全球化理念的破壞。美國問題的根源不在於自由貿易和全球化，而在於嚴重的貧富分化和階層固化，在於國家治理被既得利益集團和民粹主義裹挾。

在全球政經分離的背景下，自由貿易和全球化當然有可能對主權國家帶來衝擊，理當引起重視，但即便這樣，若主權國家能趨利避害、因勢利導，能及時做好利益分配工作，能進行長遠產業規劃，能公正協調不同群體的訴求，何至於造成嚴重的社會矛盾？

時間回到一個多月前，當特朗普剛發起關稅戰的時候，中國不少人憂慮不安，甚至有人反對和諷刺對等反制。他們的初衷是擔心中國被孤立，是不願看到關稅戰對經濟民生的負面影響。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

這樣的心情是可以理解的，但至少目前的結果證明，如果中國在４月不進行對等反制，那麼現在將不是中美互相保留10%的關稅，而是中國單方面承受34%的強徵關稅，恐怕對中國出口企業和經濟民生的負面影響遠超現在。這其實反過來說明不少中國人存在認知誤區，他們對特朗普和美國仍然有過多不切實際的幻想，對國際經貿鬥爭、大國博弈和現實政治的複雜性缺乏體認。

正如美國《獨立宣言》所說的「人人生而平等」，中國人和美國人都有追求美好生活、公平競爭的正當權利。美國對華貿易逆差問題和特朗普「對等關稅」邏輯背後最核心問題在於兩國產業的比較優勢，在於兩國人民辛勞和付出的對比。當特朗普和美國一些人大談貿易逆差問題和「對等關稅」的時候，最該反思的是美國為何出現產業外移和空心化，美國為何有令人窒息的貧富分化和階層固化問題。如果罔顧經濟規律和美國問題的根源，以關稅戰來轉移矛盾，後果便是自毀美國信譽。

對於中國來說，通過對等反制和談判達到以戰止戰的效果，讓特朗普團隊的強硬派暫時處於下風，讓更多人看到特朗普瞎折騰、外強中乾的一面，不失為一次成功。可這只是開始，擺在中國面前的挑戰仍然不容輕視，中國仍應保持謙虛和清醒。

中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

特朗普反覆無常、張狂易變、重實利的性格決定目前的關稅談判結果只是階段性成果，今後數年特朗普依舊有可能多次對中國發難。有人說本次談判是特朗普的緩兵之計，是否這樣尚難斷言，特朗普未必有長遠考量，但對於中國來說，充分做好風險估計，防患於未然，始終是必要之舉。

畢竟，縱使特朗普短視、自私，但不容迴避的現實是關稅戰只不過是中美博弈面向日漸突出並呈現長期化趨勢的一個縮影，在未來較長時間，中美之間的紛爭估計還有不少，中國不能不未雨綢繆。怎麼從改革開放以來的現代化事業來考慮對美政策，怎麼防止中美陷入「修昔底德陷阱」，怎麼在應對特朗普衝擊的同時堅守和平發展道路，依舊具有現實意義。

從短期來看，特朗普第一任期、拜登任期和特朗普在4月以前累積的關稅紛爭依舊對中國進出口有影響，本輪談判保留的10%關稅同樣會衝擊進出口。怎麼減少負面影響，是擺在中國面前的重要工作。從中長期來看，特朗普乃至今後的美國決策層會否進一步圍堵和孤立中國，同樣是要充分估計的現實問題。

最近北京協和醫學院董小姐事件的輿情說明，利益結構固化問題已經成為人心的痛點，成為社會健康可持續發展的阻礙。（資料圖片）

除了外部挑戰之外，中國能不能早點化解近年來日漸突出的經濟困境，能不能有力回應早已成為人心痛點的貧富分化、階層固化問題，能不能通過提升國家治理的現代化、開放、法治、民主程度來回應大眾不斷增長的權利訴求，是關乎長治久安的根本工作。

中國以戰止戰暫獲成功是令人高興的一件事，但中國的成功主要不是建立在美國是否讓步或「厲害了，我的國」的自吹自擂之上，而應建立在實力、道義和人心之上。

正如2022年6月《人民日報》在《集中精力辦好自己的事情》中所寫的「沒有改革開放以來我們聚精會神搞建設、一心一意謀發展形成的強大實力」，中國「就不可能有今天這樣的國際影響力、感召力、塑造力，就不可能在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機」，中國以戰止戰暫獲成功背後是改革開放以來綜合國力的巨大提升、中國製造2025帶來的製造業重大進步。

正因這樣，中國以戰止戰暫獲成功只是開始，關鍵在於今後能化危為機，持之以恆地發展經濟和科技，促進公平，激發活力與創造力，努力探索良政善治，在國際社會團結更多可以團結的健康力量，讓14億中國人過上近代以來無數仁人志士所夢想的幸福生活。