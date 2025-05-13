中美瑞士會談達成共識　聯合國秘書長與歐盟均表示歡迎

中美貿易代表5月12日在瑞士日內瓦舉行經貿會談，隨後發布聯合聲明互減115%關稅。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，歡迎中美對話取得成果。歐盟發言人吉爾（Olof Gill）亦表示歡迎。



迪雅里克表示中美直接對話對世界經濟來說是非常積極的信號。他強調，貿易戰不能升級，各方需要對話。他還重申，古特雷斯明確表示沒有人會在貿易戰中獲勝，「脱鈎」的概念是讓他非常擔憂的議題之一，在多個場合都對此表達過關切。所以，這毫無疑問是一個好的開端。

歐盟發言人吉爾表示：「我們確實歡迎美國和中國宣佈至少在一定程度上將取消90天的關稅。我們從一開始就非常明確和一致地認為，徵收關稅對全球貿易和全球經濟來說是一種倒退。」

中美經貿高層會談2025年5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰出席新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。（新華社圖片）

歐盟很高興看到全球貿易爭端出現任何進展，從而提高貿易和投資在遵守全球規則下的穩定性和可預測性。吉爾說： 「從歐盟的角度來看，我們希望降低壁壘，而不是提高壁壘。」