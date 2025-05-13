日內瓦會談將貿易戰拉回正常軌道　中美用50天打出一條關稅三八線

中美5月12日均公布了日內瓦會談聯合聲明。根據聲明，美國取消4月2日以來的報復性關稅91%，暫停24%關稅90天，保留10%關稅。這相當於宣佈4月2日以來的對華關稅和其他國家的關稅一樣均暫停90天，只加徵10%。

中美此前互相加徵超過100%的關稅已經失去經濟理性，相當於全面貿易禁運和貿易脱鈎。此次接觸，是將雙方拉回理性對話正軌的一次會談，是雙方開展正常關稅談判的基礎。

美國4月2日加徵全球對等關稅後不久就暫停加徵關稅90天，此後美國的對華關稅大棒在中國反制後層層升級，但是僅僅一個多月、50天的時間，美國的對華關稅大棒就已經堅持不下去。此次美國同意取消91%的關稅，本質上宣告了中美經貿全面脱鈎的不可持續性，以及美國對華關稅恐嚇的破產。

中美談判：在2025年5月10日於日內瓦舉行的中美官員首日談判中，中國代表團成員被拍攝到離開會談場地（Reuters）

美國宣佈對華關稅後中國採取對等尺度的關稅報復本屬於正常的你來我往，但是美國為了凸顯特殊身份地位繼續對華加徵關稅，妄圖用高關稅逼迫中國妥協。

經此一個月多的高關稅戰，中美在關稅貿易領域的底線基本上已經清晰，那就是誰也別想着全面脱鈎。這是中美都不能輕易觸碰的高壓線。尤其是美國，必須認識到，中國不是任由美國拿捏的小國，不是美國想全面貿易脱鈎就貿易脱鈎的國家。

中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

和其他國家不敢公布對美反制關稅，積極謀求同美國和解不同，美國對華24%關稅暫緩90天的同時，中國對美關稅也暫停90天。不僅僅是加徵關稅對等，暫停關稅也是對等的。不是中國前往美國尋求會談，而是中美在第三國會談，不是美國單方面宣佈對華勝利，而是中美同步宣佈重大進展。

這是一段時間以來中國硬剛美國對等大棒的階段性成功——讓美國認識到了行為禁區，認識到不可為的紅線在哪裏。一次會談中美就將非理性的情緒化的關稅一降到底，說明這是中美的共同期待。這種共識是中國用勇氣和實力換來的。

日內瓦會談成果讓中國不同於其他國家的獨特地位得以凸顯，進一步奠定了抗爭美國關稅霸權的領導者形象，也為以後的正常貿易談判打下了良好基礎。