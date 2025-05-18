中國減持美債退居第三　20多年首遭英國超越　拋售可作抗美武器？

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中國在外國投資者增持美國國債之際減少美債持倉。（Getty Images）

中國在外國投資者增持美國國債之際減少美債持倉。今年3月，中國退居美國海外債權國第三位，英國持倉躍升至第二，20多年來首次超越中國。

美國財政部當地時間5月16日公佈的數據顯示，外國投資者3月持有美國國債增至9.05萬億美元，創歷史新高。其中日本增持49億美元，持倉規模1.13萬億美元，穩居美國第一大債主。

中國則是今年首次減持，規模下降至7654億美元，被英國以7790億美元的持倉超越，退居第三。

自2018年以來，中國對美國國債的持倉持續下降。去年12月，中國持有量降至7590億美元，為2009年2月以來最低水平。

中美關稅貿易戰。（視覺中國）

分析：中國不會把拋售美債當作武器

市場上長期存在一種觀點，認為中國作為美國的大債主，就有和美國博弈的「金融武器」，能通過集中拋售美債，壓低美債價格，推高收益率，從而推高美國政府的借貸成本，影響股市，削弱美元等。

貿易戰局勢越發緊張之際，這一觀點再次被討論。 但分析認為，中國逐步減持美債主要是優化資產配置，部分是地緣政治動因。

據路透社報道，美國前財政部官員、現任外交關係協會（CFR）高級研究員賽斯特（Brad Setser）指出，中國3月減持美債的目的可能不是為了去美元化，而是為了調整其投資組合結構，把持有的美債久期縮短。

《華爾街日報》此前也分析稱，中國不會以拋售美債作為報復美國的「王牌」，因為一旦中國拋售，美國國債價格暴跌，會導致中國目前價值逾3.2萬億美元的外匯儲備出現巨大損失，並大大削弱其管理本幣和扶持經濟的能力。

但文章同時指出，中國政府也一直在逐步減少美債持倉，一方面是增加對其他資產的投資來提高回報，另一方面也是為了回應緊張的中美關係。

中國財經媒體《華爾街見聞》也認為，中美關係變化和外匯儲備資產配置多元化的趨勢下，中國的美國國債持倉仍可能穩步下降。未來中國持倉的波動很大程度上仍受中美關係影響。

中國市場擔憂美債波動影響外匯收益

美國4月初宣佈徵收「對等關稅」後，市場大量拋售美國國債，收益率飆升。由於這一資產是中國海外資產重頭，中國投資者也對這種波動，甚至潛在的美債危機感到擔憂。

中國央行副行長鄒瀾回應市場擔憂時說，中國外匯儲備以安全等為目標開展投資，已實現投資組合較為有效的分散化, 「單一市場、單一資產的變動對我國外匯儲備的影響總體有限」。