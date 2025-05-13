中美關稅戰｜國務院正式公告：14日12時起對美國關稅降至10％

《央視新聞》報道，為落實中美經貿高層會談的重要共識，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年5月14日12時01分起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。



中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

一、調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅稅率，由34%調整為10%，在90天內暫停實施24%的對美加徵關稅稅率。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

二、停止實施《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》（稅委會公告2025年第5號）和《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》（稅委會公告2025年第6號）規定的加徵關稅措施。