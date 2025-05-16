中美關稅戰暫時停火　金燦榮：特朗普「這時間」過後可能再翻臉

中美在日內瓦達成關稅互降協議後，雙方同意暫時停火90天，外界解讀為中美貿易戰出現「喘息期」。不過，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮近日撰文指出，「中國打了一場漂亮仗，但我斗膽澆一盆冷水」，強調不能盲目樂觀，未來仍充滿挑戰與不確定性。



金燦榮在其個人公眾號發表文章，回顧中美此次暫時休戰的原因。首先，金燦榮認為此次談判能夠取得階段性成果，主要基於三點：其一，中方面對美方無理要求未選擇讓步，而是「硬剛」；其二，特朗普政府內部面臨實質的經濟與政治壓力；其三，6月美國將有6萬億美元國債到期，存在壓力。

國際問題專家金燦榮。（資料圖片）

金燦榮分析，特朗普現階段暫時低頭，是迫於現實的選舉與經濟壓力，但若中國未在談判中「給出他想要的東西」，一旦6月撐過國債關口，「到了夏秋之際，特朗普可能又跟中國打關稅戰」。

金燦榮強調，2018年中美貿易戰的經驗不容忘記。他回顧當時局勢指出，2018年2月初，美方邀請中方高級別代表團赴美磋商，氣氛一度不錯。但到了3月22日，美方突然拋出301調查報告，對中國提出盜竊知識產權、強制技術轉讓等指控，還宣布對中國商品徵稅，打破此前共識。

他進一步指出，2018年5月，中美剛發表聯合聲明，美方承諾暫緩加稅，「僅10天後，特朗普政府就再次推翻承諾，宣布恢復加徵關稅計劃」，導致後續談判屢屢受挫。金燦榮評價，中國很認真地執行，但特朗普總是得寸進尺，找各種藉口對中國極限施壓。

「這些事才過去幾年啊，我們千萬別忘了。」金燦榮提醒，這次談判必須吸取過往教訓，「千萬不要盲目樂觀」。

2025年5月12日，瑞士日內瓦，圖為貝森特與格里爾在中美就關稅會談後在記者會上做簡報。（Reuters）

此外，金燦榮還指出，特朗普尚有「兩張王牌」未出，包括「把中概股逐出美國資本市場」，以及「對中國在美資產徵稅」，並警告北京須做好準備，迎接潛在的經濟衝擊。

他建議中國在下一階段的中美博弈中，「要保持戰略定力與清醒頭腦」，並強調要以長遠眼光和堅定決心，持續推進境內經濟高質量發展、築牢自身發展根基。