印巴衝突｜殲-10CE擊敗陣風　專家：不代表中國武器系統優於西方

在本輪印巴衝突，巴基斯坦宣稱擊落5架印度戰機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。《央視新聞》5月17日報道首次證實，中國自主研製的殲-10CE（即殲-10C的外貿型）在印巴空戰中擊落多架戰機，自己無一損失。



中國軍事評論員宋忠平接受《聯合早報》採訪時評估，巴基斯坦的殲-10CE本月擊落印度使用的西方戰機，並不意味著中國武器系統優於西方；印度的武器庫由多個作戰體系組成，有法製、俄製、美製武器，因此難以形成有效合力。



殲-10C掛載了最新型空空導彈。（圖 / 央視新聞）

圖為印度空軍的法國製陣風戰機2021年2月亮相於印度空軍基地（Reuters）

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宋忠平分析稱，印度從法俄美等國購買大量戰機和預警機，採用多套武器體系導致作戰能力削弱，才會在與巴基斯坦的空中對抗中敗下陣來。

他說：「如果是單一、相對完整的西方國家武器體系，就不容小覷。我們（中國）不能過低地估計西方國家戰機，以及其整個空戰體系裡所發揮的作用。」

宋忠平又稱，印度整體作戰能力強於巴基斯坦，中國向巴國出售防禦性武器裝備，旨在維護南亞軍事平衡及和平穩定。

他研判，印度經此空戰必定會認識到自身短板，以及中國武器體系的優勢，同時不敢再小覷巴基斯坦軍事能力。新德里未來預計還會展開針對伊斯蘭堡的新一輪軍備競賽，並加快軍備採購對抗北京，南亞局勢也預計會越來越不穩定。