印巴衝突｜機票暴漲至2萬　華人搶搭｢最後航班｣逃離：實在太驚險

據內媒報導，印巴緊張局勢持續升級，巴基斯坦於5月10日宣布關閉全部領空至11日中午12時，導致大量航班取消，當地華人回國機票價格暴漲兩三倍，部分直飛機票更飆升至近2萬元人民幣（下同）。有中國公民幸運搭上關閉空域前最後一班回國航班，直言「實在太驚險」；亦有滯留當地的華人考慮改走陸路經新疆喀什回國。



拉合爾華人親聞防空炮聲 機票遭多次取消

綜合內媒報導，在距離印巴邊境僅30公里的拉合爾市成為衝突前沿「風暴眼」。28歲的溫州商人吳先生因公務滯留當地，他透露：「8號當天，親耳聽到了無人機被防空炮打下來的聲音。」早在4月30日，當地華人已收到緊急通知，建議非必要不外出。吳先生原計劃5月底返國，但因局勢突變，他於7日嘗試購票卻兩度被取消，最終搶到一張需經卡拉奇、迪拜中轉的機票，花費6800元人民幣。他坦言：「能不能順利回國，變數還很多。」

回國機票需多次中轉。

巴基斯坦回國機票已成當地華人社交平台熱議話題。有網民發帖求助：「求巴基斯坦回國最快的航班路線。」亦有在伊斯蘭堡的華人「粉點」表示，其機票全數被取消，正考慮從陸路經蘇斯特返回新疆喀什。

內地遊客董先生一行人在五一期間赴巴基斯坦北部山區旅遊，原定6日返國，未料巴國7日突然宣布關閉空域48小時。他們乘坐的南航CZ8070航班因延誤，意外成為關閉領空前最後一班離境國際航班。

董先生回憶：「飛機落地廣州時，受天氣影響又延誤半小時，當時根本沒想到局勢會惡化。」他事後回想仍覺驚險：「如果其中一個環節出問題，我們可能就滯留了。」

董先生稱，「如果其中一個環節出問題，我們可能就滯留了。」

伊斯蘭堡生活如常 華人社區未現搶購潮

據悉，在首都伊斯蘭堡，華人生活暫未受嚴重影響。定居當地29年的中文教師叢林表示，其居住的F-7區物資供應正常，超市物價穩定，「西瓜38盧比一公斤（約1元人民幣），長豇豆500盧比（13元人民幣）」。不過，她提到周邊社區已實施燈光管制，且一名大學同事的親屬在空襲中遇難，令她心情複雜：「平時覺得這些事離自己很遠，一旦發生在身邊就格外難以接受。」

從事跨境電商的華人「大胡子」亦指，伊斯蘭堡市面平靜，當地人如常上班，僅物流因航班停飛受阻。另有華人透露，孩子學校改為網課，但大學答辯季仍正常進行。

伊斯蘭堡生活如常 華人社區未現搶購潮

中使館發安全提醒：籲公民謹慎出行

隨著衝突升級，中國駐巴基斯坦及印度使館均發文，提醒公民密切關注局勢，加強安全防範，並建議謹慎前往兩國。使館強調，如遇緊急情況應立即聯繫求助。

巴基斯坦副總理兼外長達爾10日稱，巴印雙方同意立即停火。但此前巴控克什米爾地區官員指控，印軍連夜炮擊造成至少11名平民死亡，包括9名兒童。儘管停火協議達成，當地局勢仍存變數，在巴華人仍需保持警惕。