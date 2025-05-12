中國軍火成為印巴交戰的大贏家

印度和巴基斯坦這對「老冤家」近日大打出手，互用戰機、導彈、無人機等武器攻擊對方目標，局勢一度失控。雙方也各執一詞，都認為自己取得了勝利。



出人意料的是，中國軍火成為這次印巴交戰的大贏家，尤其是中國製造的殲-10CE戰機、預警機和防空導彈等裝備，在交戰中大出風頭。

5月7日，印度出動多架戰機對巴基斯坦境內多個目標進行打擊，巴基斯坦多架戰機也升空迎戰。5月8日，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾在國會發言時稱，巴國戰機擊落了印度三架法國製造的「陣風」戰機，「我們出動的是殲-10C，這些都是在與中國合作下獲得的戰機。」

中國完全自主研發的第一款三代戰機 殲－10（資料圖片）

儘管印度官方沒有證實巴方的說法，但《路透社》5月8日引述兩名美國官員稱，在7日的空戰中，一架由中國製造的巴基斯坦殲-10戰鬥機成功擊落了至少兩架印度軍用飛機，標誌著中國先進戰鬥機取得「重要里程碑式」突破。

報道引述一名匿名美國官員表示，美方高度確信，巴基斯坦空軍用中國製造殲-10戰機向印度戰機發射了空對空導彈，至少擊落了印方兩架戰機。另一官員補充說，被擊落的戰機中至少有一架是法國「陣風」戰鬥機。

《路透社》還引述英國智庫國際戰略研究所的軍用航空高級研究員巴里（Douglas Barrie）說：「中國、美國以及一些歐洲國家的空戰領域相關人員，都迫切希望儘量多瞭解有關戰術、技術、操作程式，以及使用了何種裝備、哪些裝備有效、哪些無效等方面的真實情況。」

外媒稱巴基斯坦空軍買的是頂配版殲-10C，從頭盔到平顯，都是加強版，從戰績來看，相當超值。（觀察者網）

《南華早報》5月8日引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院高級副研究員巴希特（Abdul Basit）說，若巴方說法屬實，關於中國戰機與法國最先進戰機之間性能對比的討論或將塵埃落定。

中國網絡輿論則普遍採信巴方的說法，認為印巴空軍5月7日交戰是人類歷史上首次大規模遠程空戰，而殲-10C用2015年生產的PL（霹靂）-15E導彈擊落法國先進的「陣風」戰機，打破了國際輿論長期以來對中國軍工產品的輕視，對提升中國軍事威懾力、提振中國軍工產品出口大有裨益。

巴基斯坦空軍自2022年3月接收首批六架殲-10CE戰機，目前已有20架殲-10CE服役，還有上百架中國與巴基斯坦聯合生產的「梟龍」系列戰機。

2025年5月10日，據巴基斯坦國家廣播電台報道，巴基斯坦空軍的JF-17「雷霆」戰鬥機發射高超音速導彈，摧毀了印度部署在阿達姆普爾的俄羅斯S-400防空導彈系統。「雷霆」是中國和巴基斯坦共同研製的戰機，中方編號為FC-1「梟龍」。（X/ @RadioPakistan）

由成都飛機公司研製的第四代殲-10系列戰機已服役超過20年，雖然還是中國主力戰機之一，性能卻遠遠比不上中國第五代機殲-20、殲-35，也比不上殲-16、殲-15等第四代重型戰機。殲-10系列戰機甚至被一些中國軍迷戲稱為「牛夫人」，近些年在珠海航展也常常被擺放在不大起眼的位置。

而且，作為出口版的殲-10CE及其裝配的霹靂-15E遠端空對空導彈，性能多少受到「閹割」。即便如此，殲-10CE在這次印巴衝突中也大放異彩，展示出比印度空軍最先進的「陣風」戰機更強的超視距作戰能力。

中國軍事學者認為，殲-10CE能擊敗「陣風」，主要因為該機雷達、火控以及彈藥系統經過改進升級，單機作戰能力大幅提升；「陣風」戰機由於在滿足海軍和空軍不同需求時進行了權衡取捨，單機性能與專注於制空作戰的殲-10C相比存在一定差距；霹靂-15E導彈射程可達160公里，而「陣風」戰機攜帶的「米卡」和「流星」導彈射程不如霹靂-15E，使得巴方戰機能夠實現先敵發現、先敵開火和先敵毀傷。

印巴局勢：圖為2025年5月10日，印巴宣布即時停火後，巴基斯坦首都伊斯蘭堡有大批民眾揮舞國旗慶祝。（Reuters）

同時，巴軍以中國製造的ZDK-03預警機為核心，整合殲-10C、紅旗-9防空導彈與資料鏈，形成對印軍「單向透明」的體系優勢。透過遠端偵控，巴方能夠在「陣風」戰機起飛時就及時發現並鎖定目標。這次印巴空戰表明，現代空戰已進入體系化時代，勝負不再取決於單機性能或單項指標的優劣，而取決於整個作戰體系的綜合能力。

這次印巴空戰無疑是對中國軍工產品一次影響深遠的免費廣告。與中國工業產品暢銷全球相比，中國軍工貿易長期處於不溫不火的狀態。據世界武器交易研究所統計，2024年中國武器出口金額32.16億美元，全球佔比不過2.88%，不僅遠遜於美國、俄羅斯、法國等傳統武器銷售大國，甚至不如韓國、瑞典、以色列、挪威等中小國家。

印巴衝突：2025年5月10日，印度與巴基斯坦同意停火後，巴基斯坦有民眾上街慶祝（REUTERS）

中國軍火出口不佳，除受地緣政治針對之外，一個重要原因就是中國武器尤其高科技武器長期缺乏實戰檢驗，沒有令人信服的戰績。此前中國武器即便參與實戰，也基本都是科技含量較低的產品，被落後國家使用，無法展示中國軍工的實力。

殲-10CE等高科技中國武器在這次印巴交戰中的亮眼表現，將使中國軍火在國際軍貿市場上得到更多的認可和信任，有助於推動中國軍火出口。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

