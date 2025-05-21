大國重器！中國最新萬噸醫療船「吉祥方舟」亮相　包含8間手術間

5月21日，中國最新自主研製的萬噸級遠洋醫院船「吉祥方舟」號首度公開亮相，據了解「吉祥方舟」近日於黃海某海域進行全流程醫療救護演練。該船將入列北部戰區海軍某部，一舉讓解放軍東部、南部以及北部三大戰區實現醫院船的戰略部署。



據了解，作為中國自主設計建造的第三艘萬噸級醫院船，「吉祥方舟」在醫療設施配置上實現多項重大突破：不僅加裝了先進的PCR實驗室，還擴建了隔離病房區，使其具備批量傳染病患者的檢測診斷和收治能力。



「吉祥方舟」在醫療設施配置上實現多項重大突破：不僅加裝了先進的PCR實驗室，還擴建了隔離病房區，使其具備批量傳染病患者的檢測診斷和收治能力。（影片截圖）

5月21日，中國最新自主研製的萬噸級遠洋醫院船「吉祥方舟」號首度公開亮相。（影片截圖）

資料顯示，和平方舟號於2008年底交付，是世界上首艘專門為海上醫療救護設計建造的醫院船，而吉祥方舟號是時隔15年後，再度追加建造的第二批次920型大型醫院船的二號船，至於舷號867的一號船「絲路方舟號」已在去年曝光入列南部戰區。

據了解，吉祥方舟號相比首艦和平方舟號，整體配備更先進，功能布局也更加完善。據官方介紹，船上配備先進的醫療衛勤設備和經驗豐富的醫護人員，包含8間手術間、（2間千級潔凈手術間、6間萬級潔凈手術間），醫療留置組24小時不間斷監測「傷病者」生命體徵，確保隨時應對突發狀況。戰時可為傷員提供海上早期治療和部分專科治療。

另外船上還特別加裝PCR實驗室，並擴建隔離病房，使920型首次具備批量應對傳染病病員的檢測診斷和收容處置能力。

吉祥方舟號相比首艦和平方舟號，整體配備更先進，功能布局也更加完善。據官方介紹，船上配備先進的醫療衛勤設備和經驗豐富的醫護人員，包含8間手術間、（2間千級潔凈手術間、6間萬級潔凈手術間）

《環球時報》引述軍事作家張軍社的分析指出，吉祥方舟號醫院船進行醫療救護演練，表明該船已正式入列北部戰區海軍，代表東部、南部和北部三大戰區均已實現醫院船的戰略部署，形成三足鼎立之勢。戰時可為海軍作戰部隊及傷病員提供海上早期治療，提高戰場救治效率，平時則能為艦艇編隊和駐守島礁的部隊提供全方位醫療服務，並執行海上醫療救護任務。

該船集戰備醫療、遠海救護、國際救援等多功能於一體，戰時可為傷者提供早期治療和專科救治，平時能為艦艇編隊和駐守島礁部隊提供醫療保障，同時具備執行國際人道救援任務的能力，是我國構建遠海醫療救護體系的重要支撐。

演練現場，由內科、外科、急診重症等多科室專家組成的醫療團隊，針對模擬的不同傷勢迅速啟動分級救治方案。