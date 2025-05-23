特朗普想全盤贏中國　唯獨這個戰場主動認輸

「政客」新聞網歐洲版22日報道，美國總統特朗普在第二任期將其對華競爭戰略推向新高，「希望在幾乎所有市場上擊敗中國」，但唯獨在清潔能源領域，特朗普政府卻採取了截然不同的態度——主動「放棄」競爭，將政策重心重新聚焦在美國傳統能源優勢上，如石油、天然氣和煤炭。



但隨著國會共和黨人就特朗普力推的所謂「大漂亮法案」（Big Beautiful Bill Act）進行談判，這一立場正在共和黨內部引發根本性分歧。報道稱，特朗普政府和共和黨強硬派主張，通過法案取消拜登時期《通膨削減法案》（IRA）的清潔能源補貼，但這將危及美國國內公司和就業，因為許多共和黨佔多數的社區也是補貼的受益者。

中國「贏」了，美國就輸？

「政客」新聞網歐洲版說，在特朗普政府的官員們看來，中國已經贏得了清潔能源競賽，美國再向綠色技術投入任何資金都只會幫助中國進一步發展，因為中國主導著全球電池、電動汽車、太陽能和風能供應鏈的主要環節。

這一基於「零和」思維的判斷，使得特朗普在第二任期無論比起拜登政府還是自己的上個任期，都在能源戰略上更加依賴化石燃料。據報道，在特朗普第一任期，白宮在能源政策上採取的是「自助餐式」的廣撒網策略，包括清潔能源在內的各種形式都一併推進。

「（特朗普）第二任期顯然對折中措施不感興趣」，曾在特朗普第一任期擔任美國能源部能源效率與可再生能源辦公室負責人的丹尼爾．西蒙斯（Daniel Simmons）說，「就目前觀察到的情況來看，這不是他們關心的戰場。」

特朗普本人多次表示希望通過廢除IRA的部分條款來削減政府支出，並斥拜登政府對清潔能源和氣候變化投資為「綠色新騙局」。今年1月剛剛上任，他就簽署行政令要求聯邦機構「立即暫停」IRA等法案下的資金發放。

在外交場合，特朗普政府也發出了類似的信號。上個月，美國能源部長賴特飛赴東歐，向波蘭、保加利亞、匈牙利等國家的部長提議加入「能源自由戰隊」（Team Energy Freedom），呼籲他們擁抱石油、天然氣和核能，不要相信所謂「氣候恐慌主義」，稱這種說法「削弱了自由、繁榮和國家安全」。

值得注意的是，在進入特朗普政府前，賴特是一名石油大亨，也是共和黨主要的籌款人之一。根據美國聯邦選舉委員會公開的檔，他向「特朗普47委員會」捐贈了近22.9萬美元，向美國共和黨全國委員會捐贈了4.13萬美元。

圖為2013年7月30日，美國加州長灘附近的石油鑽井平台抽油機。（Reuters）

賴特是化石燃料的堅定支持者，他承認化石燃料與氣候變化之間存在聯繫，但否認這與氣候危機有關。他還認為，化石燃料對於幫助發展中國家擺脫貧困是必要的。賴特於20世紀90年代創立公司，使用水力壓裂技術促進葉岩氣生產，正是這種技術引發的「頁岩革命」幫助美國成為世界最大的石油和天然氣生產國。

傷及美國民眾利益

「他們不把氣候變化當成問題。」曾負責特朗普第一任期氣候事務的喬治．大衛．班克斯（George David Banks）這樣形容目前特朗普團隊的態度。他還稱，特朗普政府本質上是「不想為中國創造就業」。

「政客」新聞網歐洲版認為，這種說法有一定道理，但不多。美國亞洲協會中國氣候中心主任李碩稱，在未來幾十年世界向更清潔能源體系轉型過程中將需要的核心清潔技術上，如太陽能、電池、電動汽車和風電，中國「起步較早」，故而擁有著「顯著且不可逆轉的領先地位」。

中國新能源汽車市場的國際競爭剛剛開始，中國的汽車企業也已經不再如昔日那般簡陋和孱弱。圖為中國北汽新能源黃驊分公司焊裝車間生產線。（新華社）

報道舉例說，僅在過去幾個月裡，中國新能源兩大巨頭比亞迪和寧德時代相繼宣布，已研發出只需充電五分鐘即可行駛400甚至500公里的電動汽車電池。相比之下，特斯拉的「超級充電樁」只能在約15分鐘內為電動汽車補充可行駛320公里的續航電量。

然而，對於普通美國民眾而言，取消補貼也將影響到美國國內的就業機會。根據「政客」雜誌去年底發布的一項分析，私營部門借助IRA等提供的補貼開展的製造業專案，預計可為美國創造約16萬個就業職位。據悉，這包括位於美國「陽光帶」「鐵銹帶」許多共和黨佔多數的社區的藍領職位。

中國汽車出口大幅成長，主要受惠於新能源汽車。

另外，根據美國約翰斯．霍普金斯大學研究人員的一份研究報告，如果補貼被廢除，美國原本希望在2030年前建立起規模高達500億美元的太陽能元件與電池出口市場也將隨之消失。其他國家將填補美國關閉太陽能、電動汽車工廠和電池超級工廠後所留下的800億美元投資缺口。

「中國將是最大的贏家，但不是唯一的贏家......世界其他國家也都是贏家」，研究報告的作者之一蒂姆．薩哈伊（Tim Sahay）說，「這基本上是IRA的反面版本。當IRA通過時，外國人會說，『天啊，美國人仗著自己的財政空間，搶走了我們的投資和工作機會』。現在IRA沒了，外國人會說，『好，我們的份額更多了』。」

報告認為，美國清潔能源企業倒閉後，其技術資產還有可能被外國公司以極低價格買走。

綠色發展需要全球合作

「令我驚訝的是，這屆政府不僅僅是在推進自己的議程，而是在有意識地往他們不同意的部分議程裡『扔沙子』，故意拖慢其進程，即使這樣做會損害美國人的就業機會。」前澳洲駐美外交官、智能能源委員會（Smart Energy Council）顧問湯姆．伍德魯夫（Thom Woodroofe）感歎道。

顯然，並非所有共和黨人都願意坐視中國、歐洲及其他國家自動贏得清潔能源競賽，而這種黨內分歧正在國會有關特朗普「大漂亮法案」的談判中逐漸浮出水面。該法案是為共和黨和特朗普的政策議程開綠燈的立法工具，只需簡單多數票即可通過，但眾議院共和黨人一直未能就法案條款達成一致。

2024年6月14日，上海，SNEC第十七屆國際太陽能光伏與智能能源大會暨展覽會在上海國家會展中心舉行。圖為德賽電池。（視覺中國）

據悉，共和黨強硬保守派要求，「大漂亮法案」必須全面取消拜登政府時期數千億美元的清潔能源稅收激勵措施。報道指出，這種要求可能會疏遠黨內中間派共和黨人，因為他們所在的社區正從這些稅收優惠所推動的工廠和項目中受益。

但根據美國智庫榮鼎諮詢的一項分析，共和黨的提議也會打擊部分被特朗普政府推崇的清潔能源技術，如下一代核能、核聚變與地熱能。分析指出，共和黨提出取消補貼，會導致市場早期看不到行業發展前景，減少投入。此外，特朗普政府大幅削減聯邦機構與科研部門的預算與人員，也可能抑制了美國的科技創新能力。

更重要的是，應對氣候變化需要全球各國通力合作，而非只有個別國家做出努力。「政客」新聞網歐洲版也指出，除了現任美國政府，沒有其他大國認定中國的主導地位就意味著應對氣候變化的行動需要退居次要地位。

中方此前多次表示，中國始終高度重視應對氣候變化，積極推進能源綠色轉型和產業結構調整。全球能源轉型目標的實現也需要各國共同努力，發達國家更應兌現承諾，為國際綠色合作創造有利條件，搞保護主義、單邊主義和泛政治化只會損害國際社會共同利益。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

