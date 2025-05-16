白宮吹噓勝利、人民日報低調慶功　中美真正的談判才將開始

日內瓦會談落幕不到三天，中美5月14日同步大幅調降對彼此進口商品的關稅。美國對中國商品取消與暫停的關稅合計115%，中國對美國商品取消和暫停的關稅，也同樣是115%。



兩國互降關稅的時間點也分秒不差，凸顯中美關係緊繃的現實，誰都沒有讓步，貌似打了個平手，但各自都能宣稱「勝利」。

白宮吹噓獲得了「歷史性的貿易勝利」——這非常特朗普，反正任何情況下他都會宣稱獲勝。中國官方則十分克制，官媒《人民日報》僅形容這是「透過平等對話協商解決分歧的重要一步」，但內地社媒卻是一片歡騰的勝利情緒。

自媒體博主們形容這是中國的上甘嶺戰役，「美國撐不住了、臉還丟大了」、「美國落荒而逃」。其中，著名媒體人胡錫進的點評具代表性。胡錫進發文說，日內瓦談判結果是「中國堅持平等和相互尊重原則的巨大勝利」，「將對中美未來的相處方式產生深遠影響，它宣告美國可以自認為『從實力地位出發』訛詐中國的時代結束了」。

客觀而言，日內瓦會談的確顯示中國的前期戰略奏效。中國擺出對美國「奉陪到底」的決心，作為唯一對美國採取報復措施的國家，中國最終承受的關稅與全世界大多數國家、與「順從國」兼對美貿易順差國英國差不多，這就頗有「不跪而勝」的效果了。

美國總統特朗普明顯低估了北京的政治決斷與意志，低估了中國經濟和民眾的抗壓力，也高估了美國的力量。結果，在折騰了幾個星期後，特朗普對中國的極限施壓達不到效果，他只好回歸現實。

2025年5月12日，瑞士日內瓦，圖為貝森特與格里爾在中美就關稅會談後在記者會上做簡報。（Reuters）

好些西方評論就恨鐵不成鋼地結論：中國贏了。特朗普讓人看穿他比北京更需要這一份協定。美國國會中期選舉明年11月就要舉行，今年下半年競選就要開跑，如果物價飆升、超市貨架空空，不用等到耶誕節，特朗普本人和共和黨都兜不住，他必須在幾個月內快馬加鞭與中國達成貿易協定，時間不在他這邊。

特朗普再次露出他的軟肋，還不止一根。4月9日他突然宣布暫緩中國以外所有國家「對等關稅」90天，迫使他政策急轉彎的是美債拋售潮。這一回他與中國達成共識，則暴露出他面對的選民、美企與商界壓力。美國企業仍脫離不了中國的供應鏈，就好比中國短期內也離不開美國市場，只不過中國比美國更抗壓些。

再說了，特朗普企圖以高關稅為挾，脅迫各國與美國一對一談判，同時透過關稅增加美國的財政收入。中國直到美國主動放低姿態前都不肯與美國談（因而有分析認為黃仁勳4月中訪問北京也負責傳話），高關稅下中美貿易又幾乎停擺，也就收不上多少關稅和幫補財政。權衡上述一系列利弊後，美國也務實地把關稅暫時降下來。當然，這樣做是有代價的，那就是美國的威脅未來將減效，特朗普關稅政策的自相矛盾之處也更昭然若揭。而這一個月折騰下來，市場對美元的信心與美元的匯率已大不如前。

2025年5月9日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

當前，特朗普繼續急切地想和中國國家主席習近平通話，他5月12日突然拋出一句：中美將談判中國全面開放市場的問題，這將「有利於和平與統一」，又說本周能可能和習近平通話。這明顯是在拋誘餌，以兩岸問題的交易來引起北京注意，但這樣的公開喊話本身就反映彼此溝通管道不暢、互信低下，估計吸引不到習近平正面回應。

不過，中國的「勝利」也是脆弱的，並可能是短暫的，因為中國的經濟痛苦還在持續。在中美日內瓦會談後，多家國際投行上調中國經濟增長預期，但是大多都沒有提升到5%這個中國政府制定的目標左右。毫無疑問，在對外貿易的高度不確定下，中國經濟今年將承受更大壓力。

更關鍵的是，日內瓦會談只是中美正式貿易談判的開始。如果說特朗普4月2日「解放日」以來的動作一無所獲，那也不是事實。這一輪操作下來，特朗普已經深度晃動全球貿易體系，為他「重置」與中國乃至所有交易夥伴經貿關係，啟動談判營造高壓氛圍，更逼近對手的底牌。在接下來90天的中美經貿磋商期間，真正難啃的「硬骨頭」，比如人民幣升值、中國的市場准入等，預計都會拿到談判桌上。

2024年3月27日，中國國家主席習近平在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

中美開啟經貿談判對世界而言是好消息，這說明至少美國還是務實的，中美的一些矛盾可能找到解方。壞消息是以特朗普極限施壓的談判風格，這個過程必然驚濤駭浪不斷。

對其他國家來說，中國以「奉陪到底」的姿態，舉起了維護自由貿易與反霸凌的旗幟，國際地位與形象得到提升。不過，中國的「作業」卻不是誰都能抄得了。各國以自己的方式與中美都維持合作關係，不選邊、避免捲入中美的大國之爭，防止世界出現陣營對立的局面，才是維護自身利益與國際和平的最優解。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

