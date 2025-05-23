最好大學杠上最有個性總統　特朗普下狠手是要徹底廢了哈佛？

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美國總統特朗普（Donald Trump）禁止哈佛大學招收外國留學生。（Reuters）

特朗普下狠手了，感覺這是釜底抽薪，要徹底廢了哈佛大學啊。

5月22日，美國政府下令：禁止哈佛大學招收外國留學生，現在的數千名留學生，你們要麼轉學，要麼就失去合法身份。

你沒看錯。

這是美國國土安全部的堂而皇之的命令，就登在網站上。

我看到，法新社的感嘆：這是一個令人震驚的決定。

為什麼會這樣？

按照特朗普政府的說法，哈佛校園現在不安全，對猶太學生充滿敵意，對哈馬斯表示同情，而且「採用了種族主義的多樣性、公平性和包容性做法」。

對哈佛下手，也是在殺雞儆猴。

國土安全部的聲明就說：「讓這成為對全國所有大學和學術機構的警告。」

警告你們，不要跟特朗普政府對着幹，不然有你們好看。

此前，特朗普政府命令哈佛，必須遵從政府的各項指令，包括但不限於監視國際學生，開除部分師生，否則，嘿嘿嘿嘿。

哥倫比亞大學屈服了，但哈佛拍案而起，政府這是非法管控，我們拒絕接受。

為此，特朗普政府凍結了哈佛的多筆撥款，但哈佛依然不為所動，將特朗普政府告上法庭。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

所以，現在特朗普再加碼，直接對哈佛留學生下狠手。

我看到，美國國土安全部長諾姆還下了一個最後通牒，稱哈佛如果想繼續招留學生，那必須在72小時內，提供過去五年中留學生參與所謂「非法」活動的各種信息。

不得不說，此舉影響非常大，更直接影響到在哈佛的眾多中國留學生。

看統計，在2024-2025學年，哈佛大學共有留學生6800人，佔到入學總數的27%。

在哈佛留學生中，中國學生最多。2022年的數據，中國留學生達到了1016人，隨後是來自加拿大、印度、韓國、英國、德國、澳大利亞、新加坡和日本的學生。

如果按照特朗普政府的決定，所有哈佛留學生將不得不打道回府，如果留下來不轉學，那就會被吊銷簽證。

夠狠吧！

我看到，哈佛立刻強烈反對。

在一份聲明中，哈佛大學說，「政府的行為是非法的」，「這種報復行動可能對哈佛社區和我們的國家造成嚴重傷害，並破壞哈佛的學術和研究使命。」

什麼意思？

特朗普政府，完全就是報復心態，報復哈佛不聽從指令。但這樣做的結果，傷害的是哈佛，也是整個美國。

其中，就包括美國經濟。

看統計，在2023-2024學年，哈佛留學生就交了3.84億美元的學費，此外，他們在美國生活，還需要租房、吃飯，購買各種日常用品，支撐了大概3900個美國工作崗位。

圖為2025年4月29日，哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

更重要的，還是美國軟實力。

哈佛大學經濟學教授、前奧巴馬政府官員傑森·福爾曼就感嘆，特朗普政府正在推行「可怕的政策」，「無法想象一個沒有出色留學生的哈佛……高等教育是美國最大的出口產品之一，也是我們軟實力的關鍵來源。」

但特朗普看重這些嗎？

他憤怒的，作為美國最古老最富有也是最有知名度影響力的大學，居然帶頭挑戰他的政策。

哥倫比亞大學屈服了，哈佛當了刺頭。哈佛當了帶頭大哥，斯坦佛等大學，也在躍躍欲試，反對特朗普的大學政策。

這還了得。

所以，光扣款不行，吊銷哈佛免稅地位也不行，因為哈佛有的是錢；那美國政府就沖留學生下手，看以後誰還敢去哈佛？

沒有了留學生，你哈佛還能算哈佛嗎？

我看到，CNN引用一位哈佛教授的話說，如果特朗普政府真這麼幹，他擔心，哈佛「許多實驗室會空無一人」。

這也將是哈佛400年歷史上前所未有的場面。

不得不世界拍案稱奇。

圖為2025年5月4日，美國總統特朗普返回白宮後，接受傳媒訪問。（Reuters）

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，考驗哈佛的時候到了。

現在，哈佛被逼到了牆角。

要麼屈服，要麼抗爭。

我之前就說過，中國和哈佛，現在站在了同一條戰壕。或者說，現在的中國，就是另一個哈佛；現在的哈佛，則是又一個中國。

乍一看，確實有點關公與秦瓊；但仔細思量，兩者何嘗不面臨同樣的處境?面對霸淩，都別無選擇，只能硬剛。

接下來，哈佛大學百分百會提起上訴。

這將是一場法律拉鋸戰，且戰呢。

因此，在哈佛的留學生，包括眾多中國留學生，也真不必太焦慮，樂觀一點，這樣荒唐的極端事情，應該不會發生吧。

第二，也要防止萬一的情況。

但話也要說回來。

別忘了，特朗普的個性，可是什麼事都敢做，什麼話都敢說，什麼禮都敢收的。

他對非法移民下手，不是就有完全無辜的人，竟被美國政府驅逐到厄瓜多爾監獄嗎？

即便最高法院下死命令要求弄回來，特朗普政府也是無動於衷。

所以，萬一的情況，可能性還是有的。

假如，我就說假如，特朗普不能驅逐所有哈佛留學生，找幾個哈佛留學生的茬，拿他們出出氣，還是不在話下的吧。

我看到，法新社就引用哈佛學生的話說，「沒有人知道」這對已經在哈佛就讀的外國人意味着什麼，但「每個人都有點恐慌」！

2021年11月1日，美國麻省波士頓唐人街附近的燈柱上飄揚中國和美國國旗。（Reuters）

第三，我們就接着看大戲吧。

美國，已不再是原來的美國。

哈佛，也被搞得不像原來的哈佛。

所以，也就難怪大批美國高校教授、專家，正紛紛離開美國，尋找更適合他們科研發展的地方。

所以，以後去美國的留學生，也真要多考慮考慮，不是說美國大學不行，哈佛的實力還是不容質疑的，關鍵是美國政府對留學生的態度。

這種拿留學生撒氣的做法，能不產生寒蟬效應嗎？

現在，美國最好的大學杠上了美國最有個性的總統。

一場精彩的大戲正在上演。我們就騎驢看唱本——走着瞧吧。