李成：指望美國對中國「做正確的事」還得等10年

由中信出版集團主辦的「從香港到亞洲：解碼高觀投資30年增長密碼——《鑄就》新書分享會」於5月9日舉行。會上，香港大學政治學教授、前美國布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任李成基於自己過往的經歷，分享了自己對當下中美關係的看法。



本文整合自其在對話環節的部分分享，由《觀察者網》整理並授權刊載，業經作者校閱。



談及大家都很關心的中美貿易戰及相關談判，種種跡象表明，雙方在未來幾個月中達成交易的可能性較大。國際經濟關係受諸多事件影響，若無特殊狀況，幾個月內談成交易是有可能的。

中美經貿高層會談2025年5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰出席新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。（新華社圖片）

若對談判結果進行預測，我認為可能出現以下情況：

首先，雙方大概率都會宣稱達成成果，尤其是特朗普不會承認自己輸了。

其次，在關稅問題上，雙方可能都會有所讓步。

因為中國此前就一直在做應對準備，畢竟高達60%甚至更高關稅的情況都有可能發生。而且，關稅雖然很重要，對企業、金融業和股市都可能帶來嚴重影響，但是，從國家整體和中美宏觀關係角度看，對中國來講，至少有六、七件事的關鍵程度不亞於關稅問題。

如台灣問題，如教育合作中斷——在特朗普第一任執政期間，就曾有過相關爭議，2018年白宮曾開會討論禁止中國人赴美留學，雖然後來這一決議被否決，但未來仍存在變數。此外，美國還可能提出讓中國為新冠賠償等無理要求，甚至還妄圖推動全面脫鉤等。

也就是說，對中國而言，美國已不再是其外交政策或貿易方面的重中之重。三、四年前，中國就已開始進行戰略轉移，一方面推行國內國際「雙迴圈」戰略，另一方面將東盟和歐盟作為關鍵重點，這些都是為應對當前局勢所做的準備。

2025年5月12日，瑞士日內瓦，圖為貝森特與格里爾在中美就關稅會談後在記者會上做簡報。（Reuters）

因此，從壓力層面來看，美國面臨的壓力更大。美國即將迎來萬聖節、感恩節和耶誕節三個重要節日，屆時商品供應若跟不上，貨架上都是空的，怎麼辦？而且當下美國面臨的問題，通貨膨脹只是表像，更重要的是美國民眾對其股市和債務的信心問題，畢竟中國在美國債務中佔有較大比重。

特朗普表面上對中國態度強硬，但實際行動卻透露出合作意願。如3月份在北京舉行的「中國發展高層論壇」（CDF）上，美國派了至少四個人來傳信，其中一位美國聯邦參議員戴安斯（Steve Daines）還見到了國務院總理李強。然而，參議員回去彙報後，特朗普卻出爾反爾，稱現在關心的重點是關稅，要求中國讓步——特朗普容易出爾反爾，而中國在這方面更具有一致性。

實際上，特朗普對中國的訴求是全方位的，不僅涉及經貿領域，還包括國際事務，比如在俄烏戰爭、中東問題以及朝鮮核問題等方面，都需要中國的合作。特朗普一直渴望獲得諾貝爾和平獎，而與中國在這些國際事務上打開局面，對他實現這一目標至關重要。因此，不能排除他晚些時候訪華的可能性，一旦訪華，整個局勢都可能發生改變 。

總體來講，考慮到多方面因素，我認為中美雙方就關稅問題達成交易是有可能的。

值得一提的是，美國總統的態度只是中美關係中的一個方面，中美之間存在的結構性矛盾才是更為關鍵的問題。

2025年5月9日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

當前這一輪的關稅戰、貿易戰，本質上是一場戰役，這場戰役或許會在幾個月內結束；而中美之間的競爭，更像是一場曠日持久的經濟競爭，會延續相當長一段時間。

我十分擔憂這一過程，這需要時間來化解矛盾。你問美國是否會改變，我相信它最終會改變，但改變並非一蹴而就，需要時間的沉澱。事實上，中美在很多方面都存在互補性，即便在科技領域也不例外。然而，美國卻未能看到這一點。

我覺得基辛格的觀點很有道理，他說在歷史長河中，中美兩國很少出現實力完全對等的情況。換句話說，中國不會取代美國，美國也不會取代中國，兩國並非非此即彼的零和博弈關係。也有人提出「美國連華為都打敗不了，又怎能打敗中國呢」這樣的觀點，從側面也反映出這一事實。

美國近年對中國企業華為的制裁不斷深入。（Reuters）

倘若中美之間真的爆發軍事衝突，那必將是末日般的災難，而且AI技術很可能會參與其中。俄烏戰爭只是局部戰爭，而中美若爆發衝突，那將是全面戰爭，這是我們絕不願意看到的局面。這樣的戰爭沒有任何益處，我們必須竭力避免擦槍走火。所以，加強溝通至關重要，當前的談判意義非凡。

當然，從某種程度上講，中美之間的冷戰已經悄然開啟，只是表現形式與以往不同。而且，中國不是前蘇聯，中美關係的結果也不會像美蘇關係那樣以蘇聯解體告終。如前面所述，問題的關鍵在於，中美之間本應避免陷入這種對抗局面，因為兩國之間不存在根本性的衝突，不是你死我活的對立，也不存在一方要取代另一方的問題——誤解以及毫無根據的恐懼在其中起到了很大的負面作用。

我認為中美之間的衝突是有可能避免的，只是解決這些問題需要時間。邱吉爾曾有一句名言，他說「指望美國人做出正確的事情，要等他們把所有的錯誤都嘗試一遍後。」如今，美國人對中國的瞭解極其匱乏，這從美國在華留學生數量稀少這一點就可見一斑。因此，這個過程可能需要十年左右。