台海有戰事︱中國戰機揚威 美國和台灣也慌了

中國戰機在巴以衝突中一戰成名，以「0:6」的戰績擊落了印度進口自法國的陣風戰機、俄羅斯的蘇30和米格29戰機，以及以色列的「蒼鷺」無人機，讓人見識到了中國戰機深藏不露的驚人威力和歐洲戰機徒有虛名的脆弱本質。



以這次被擊落最多的「陣風」為例，這款被賣到印度、希臘、埃及、卡塔爾等多個國家的戰機，由法國達索公司生產，一直被吹噓為歐洲頂流，自推出以來就頂著歐洲最先進戰機的光環，聲稱「對空、對地、對海攻擊能力都十分強大，還能作為航母艦載機，甚至可以投擲核彈，被譽為當時世界上功能最全面的多用途戰鬥機」，結果上陣一較量，居然連已經開始在中國退役的殲-10C都打不過。

2021年2月3日，印度班加羅爾(Bengaluru)，在耶拉漢卡空軍基地（Yelahanka air base）舉行的「2021年印度航空展」上，印度空軍的陣風戰鬥機（Rafale fighter jets）在天際飛翔。（Reuters）

而這款為中國揚名立萬的殲-10C戰機，不過只是一款三代機，和號稱四代半的法國陣風有整整一代半的差距，在中國的戰機序列里根本就是一個不起眼的弟弟，在國內參加航展的時候連個遮雨的棚子都混不上。還處在試飛階段的中國六代機不算，在J10C之前，中國至少還有殲-10C、殲-35、殲-16以及殲-11等多款性能更先進的戰機。作為三代機的殲-10C都能如此大顯神威，若換成其它戰機上陣，只能更為驚人。

此戰不僅給中國軍機在競爭激烈的世界世界軍火市場做了一個很好的廣告，把印度打得灰頭土臉，揭穿了印度這個南亞次大陸「強國」外強中乾的本質，還徹底打散了長期以來籠罩在歐洲戰機身上的光環。而且它還進一步讓人聯想到了中美軍機的實力對比。既然被吹噓為歐洲頂流的「陣風」如此不堪，那麼美國戰機呢？是不是同樣也徒有虛名，真打起來實際上不堪一擊？

中國完全自主研發的第一款三代戰機 殲－10（資料圖片）

所以這次中歐戰機實戰對壘，雖然發生在印巴，但是它產生的衝擊會遠遠溢出印巴，會影響到印巴以後的軍購傾向和整個世界軍火市場。甚至還會讓美國大吃一驚，以後美國在對中國實施抵近偵察與中國發生空中對峙時，一定會格外小心。至於長期仰賴美國保護，從美國花大價錢購置美式軍機武器以自保的台灣和以色列，更是會慌得手足無措。

因為在台灣，目前在役的戰機分為三種，一種是台灣產的IDF經國號戰鬥機，一種是從法國進口的比陣風還老舊的幻影2000-5型戰鬥機，一種是美製F16戰鬥機。

美國戰機F-16。（資料圖片）

這三種戰機中，IDF經國號已經完全不是中國大陸戰機對手，幻影2000能提供的情緒價值在「陣風」墜落的煙塵中又徹底喪失。現在也就只剩下F16，因為還沒有和中國戰機對過陣，多少還能為台灣提供一點心理安慰。但是，也正因為F16沒有和中國戰機對過陣，誰知道這款戰機的真實實力到底如何呢？萬一兩岸發生衝突，誰敢保證它不會重蹈法國「陣風」的覆轍呢？

現在在兩岸之間，海軍方面，台灣已經完全被壓制，對中國大陸形不成任何實質威脅。戰略力量方面，台灣更無法和大陸抗衡。軍事技術方面，中國大陸也已經實現超越。也就在空軍方面，仰賴於升級版F16和子虛烏有的「美國出兵」還能提供一些情緒價值。

如今印巴這一戰下來，多數台灣人心裡開始打鼓，幻影明顯是不行了，這個F16它到底能不能頂住大陸戰機？所以我們可以看到這幾天台灣的所有名嘴和軍事類節目，無一不在討論這個話題。這個討論本身，就反映出了台灣的某種不安情緒。

印巴衝突：圖為2025年5月9日，印控克什米爾巴拉穆拉有房屋遭炮火摧毀。（REUTERS）

在中東，以色列相對於周邊阿拉伯國家仍具有軍事領先優勢。但是這個優勢是建立在阿拉伯國家的不團結和軍事技術落後基礎上。長期以來，多數中東阿拉伯國家主要從前蘇聯和俄羅斯購買俄製飛機等作戰平台，以色列則主要從美國購置飛機和各種作戰平台。俄製武器相對於美製武器的實戰能力，在歷次中東戰爭、兩次海灣戰爭以及俄烏戰爭中被多次證明存在巨大差距，從而為以色列戰勝周邊阿拉伯國家提供了充分信心。

但是隨著中國戰機和武器系統崛起，特別是經由這次印巴實戰檢驗，以後中東阿拉伯國家必然會加速捨棄俄製武器，轉而從中國採購。如果這些中東阿拉伯國家大量裝備上中國製造的先進戰機和其它作戰平台，然後再和以色列之間爆發衝突，以色列是否還能像之前歷次中東戰爭那樣穩操勝券？恐怕誰都不敢給出確定答案。