官多非福　中美都在治　香港亦需一場「DOGE」風暴

甘肅舟曲，大部分都不知道在哪裡。它地處青藏高原、黃土高原、四川盆地結合部和川甘陝三省交界處，一個人口不過10萬出頭的縣城。日前，該縣針對幹部隊伍中存在的庸懶散漫作風頑疾重拳出擊，加大力度處理懶政問題，對21名工作推動不力的幹部予以免職或調整崗位。而這不過是中共處理「懶政怠政」的一個縮影，在「懶政怠政」這個問題上，再小的小地方也不放過。



在「懶政怠政」這個問題上，中國在再小的小地方也不放過。

根據中央紀委國家監委網站消息，梳理去年前9個月數據，全國共查處「在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展」問題43463起，處理65474人，給予黨紀政務處分33980人，接近全國查處違反中央八項規定精神問題總數的一半。從每月統計數據看，「不擔當、不作為、亂作為、假作為」問題均處於當月形式主義、官僚主義問題查處總數的首位，有些月份甚至佔到了查處問題總數的八成以上。可見，嚴打「懶政怠政」是中共工作重點。

這麽做是有原因的。中共十八大以來，反腐敗高壓已形成常態，「不敢貪」漸成氣候。然而，另一個極端卻出現了：不少地方出現了為官不為，碌碌無為等「懶政庸政」現象。如果說貪污腐敗是 「致命傷」，那麼，懶政庸政則是 「慢性病」。庸官懶官不僅極大地損害政府公信力，更重要的是庸官懶官的存在，會不停地製造著民眾與政府的緊張和矛盾。當民眾與政府的矛盾越積越深後，容易形成十分危險的「政治堰塞湖」。正是基於這樣的認知，可以看到中共嚴懲「懶政怠政」不手軟。「兵貴精而不貴多，將在謀而不在眾。」 雖然古人說的是軍隊，今人該悟到，是政府。

馬斯克加入特朗普政府領導DOGE。（Reuters）

無獨有偶，這邊中共懲治「懶政怠政」，另一邊自特朗普重返白宮以來，大刀闊斧改革行政體系，其中最引人注目的，便是 「DOGE」改革小組，也就是「政府效能優化局」。

別看名字像虛擬貨幣中的狗狗幣，但它辦的事一點不「狗」。正相反，它「咬」的是官僚臃腫、「咬」的是財政浪費、「咬」的是幾十年來積壓在聯邦政府系統裡的「冗員群像」。DOGE小組已悄然推動關閉了30多個聯邦子機構、合併了200餘個崗位職能。在某些州，一份政府表格的審批週期，從原本的90天縮短至了12小時。而這一切，只用了不到一百天。馬斯克推動AI整合、削減人力、用技術替代傳統行政流程。雖然他已宣佈「退出」DOGE，但白宮內部人士坦言：「他已經完成使命，安排好人選，系統自己就能跑下去。就像自動駕駛，司機早就下車了。」

圖為2025年2月17日，美國德州民眾在總統日（Presidents' Day）上街，抗護富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）。（Reuters）

問題是，改革雖好，卻總有人怕動了奶酪。某些建制派媒體、議員開始嘲笑DOGE為「數字官僚主義」，卻閉口不提它為美國財政節省了數十億美元的事實。我們都知道，殺豬前，豬是會叫的；而叫得最響的，往往是被餵得最肥的那一群。就有「冗員代表」紐約州議員帕特·瑞安對此曾發出警告：「他們就像在搞實驗，把人民的生計拿去做技術試驗。」其實，更準確的說，並不是拿人民的生計，而是吃公家飯人的飯碗。如果人民原本就困於「官不理民、民不見官」的系統中呢？那麼試驗，也許就是救命藥。比起DOGE，美國真正應試著去「禁養」的，不是獵犬，而是龐大的行政寄生體系。

不妨看看加拿大。這個國家有著全球罕見的龐大公務員體系。2024年的數據顯示，聯邦公務員總數已突破34萬人，若算上省級、地方政府和附屬機構，納稅人養活的「編制人員」多達數百萬。關鍵是這些人不但不怎麼幹活，還三天兩頭罷工，開口就是加薪10%、遠程辦公永久化。一邊享受「編制鐵飯碗」的福利，一邊用「勞資談判」當要挾利器。加拿大的公務體系，就像一位舊時的貴婦，雍容華貴、裹足不前。而DOGE則像一個赤膊上陣的壯漢，一拳打碎了象牙塔的窗子，外頭的空氣才吹了進來。

中國古人講「攘外必先安內」，西人也有句：「Charity begins at home.」 美國若真要復興，首要任務不是去跟全世界打貿易戰、擴大疆域、製造業回歸，而是先把自己家裡的冗官懶政一刀切了。管住財政支出，重塑信任體系，這才是正道。在美國政壇浮華的泡影裡，DOGE像是一顆不合時宜的釘子。但就是這樣的釘子，才能紮破臃腫虛浮的「官本位」氣球。

而中國，事實上早在10年前的政府工作報告就中明確指出了，「對工作不力的，要約談誡勉；對為官不為、懶政怠政的，要公開曝光、堅決追究責任。」政府早早就喊出了「為官不為是變相腐敗！」，這些年來不斷建立完善行政問責制度，向「不作為」開刀。

在政務數字化、效率革命的今天，那些害怕精兵簡政的人，往往是制度中的受益者。他們口口聲聲說「為納稅人服務」，卻日日夜夜耗在會議室、審批流、利益鏈中。而真正的改革者，不一定有完美的路徑，但至少該有破舊立新的勇氣。

公務員制度改革遲遲未到。（黃浩謙攝）

香港，特首去年施政報告有一個主題「香港要改革」。改革，第一是政策上的改革，第二是政策執行層面的改革。特別在執行層面，要負責改革的落地，其重要性不言而喻。但很可惜，還看不到「破舊」，最直接的就是公務員制度改革遲遲未到。過去多年一直享受同樣幅度的加薪，一直有同樣以年資為基礎的增薪點和晉升機會。形成了根深蒂固的「鐵飯碗文化」。

日前，公務員事務局公佈過去5個財政年度，有1073名公務員因干犯嚴重不當行為或刑事罪行，須接受正式紀律行動和懲處，平均每年215宗，當中214人被免職；有2080人因干犯性質較輕微的不當行為，而要接受簡易紀律行動，平均每年416宗。試問，敢不敢效仿內地政府進行「不作為」調查，予以公佈？香港要改革，政策執行層面的改革是至關重要的一環。

中共猛打「不作為」也好，美國的「DOGE」風暴也罷，他們都不應是獨行者，而應是引路人。願我們都能看到，一個不靠養官過活的文明世界。