美國選舉鬧哄哄　中國改革靜悄悄

備受關注的美國總統大選進入最後倒計時，特朗普和哈里斯誰輸誰贏、國會山暴亂會否重演、哈里斯會犯拜登的錯嗎、特朗普上台後世界政經格局如何演變，諸如此類的問題成為最近一段時間國際輿論討論和關注的焦點。

具體到中國，人們則關心的是，中國官方是更希望特朗普贏還是哈里斯贏，特朗普贏對中國意味着什麼，哈里斯贏又意味着什麼。在民間層面，顯然特朗普的聲望更高，坊間以「川建國」戲稱特朗普，言外之意是，特朗普帶領下美國一天天變糟，相應地中國則一天天變好。不管誰輸輸贏，從官方到民間，一個基本共識是，中美關係好也好不到哪裏，壞也壞不到哪裏。

當美國兩黨在抓住最後選舉日進行熱鬧喧囂的造勢時，中國還在談着看起來很枯燥的改革。10月29日，省部級主要領導幹部專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班，七常委外加國家副主席韓正全部出席，習近平在開班式上發表講話，核心關鍵詞只有一個，那就是改革。

習近平在省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班上發表重要講話。（新華社）

習近平在講話中首先再次明確了十八屆三中全會的節點意義——十八屆三中全會開啟了新時代全面深化改革、系統整體設計推進改革新徵程，開創了改革開放全新局面，具有劃時代意義。

緊接着，習近平講話圍繞改革的原則和改革的方法兩大方面展開：

在改革原則上，習近平強調「守正創新是進一步全面深化改革必須牢牢把握、始終堅守的重大原則。」守正創新，更通俗的表述是，該改的堅決改，不該改的堅決不該。什麼是該改的？那些不符合時代發展新趨勢、實踐發展新要求、人民群眾新期待的，且在改革時要突出經濟體制改革這個重點。什麼是不該改的？就是黨的全面領導、馬克思主義、中國特色社會主義、人民民主專政，「這些都是管根本、管方向、管長遠的」、「任何時候任何情況下都不能有絲毫動搖。」這樣的改革原則，也與鄧小平的改革一脈相承。

在改革方法上，習近平提到三組關係的統一——改革和法治、改革和開放、部署和落實。法治和開放，被放置在了重要位置，這也是改革能否持續推進和最終成敗的關鍵。在這部分，習近平同時談到了破與立的辯證統一——破立並舉、先立後破，該立的積極主動立起來，該破的在立的基礎上及時破，在破立統一中實現改革蹄疾步穩。

習近平在福建漳州市考察調研。（新華社）

在講話最後，習近平除了給各級官員提要求，還提到了凝聚社會共識的重要性，因為「廣泛凝聚共識、充分調動一切積極因素，對順利推進改革十分重要。」所以「要切實做好改革輿論引導工作，加強正面宣傳，唱響主旋律、傳遞正能量。」「特別是加強面向基層和群眾的宣傳、解讀，及時解疑釋惑，回應社會關切。」

習近平講話之後，《人民日報》連發四篇評論文章，提供了更多關鍵訊息，比如在破與立的關係部分，該報評論除了提到破立並舉、先立後破，還增補了「不立不破」，且強調「進一步全面深化改革要堅持以制度建設為主線，更加突出破立並舉、先立後破，該立的積極主動立起來，而且要立得穩、立得住，行得通、真管用；該破的在立的基礎上及時破、堅決破、徹底破。」此外，該報文章還重提「要堅持摸着石頭過河和加強頂層設計相結合。」

外界在看待習近平改革時，往往習慣於將其放在鄧小平改革的對立面，極端論者甚至認為現階段的改革已經「背叛了鄧小平」，而從以上改革的原則和方法來看，習近平改革與鄧小平改革的內在邏輯是一致的，並無「推倒重來」，更無「崩潰重建」。

中國政策科學研究會副會長、四川大學講席教授房寧此前在接受《香港01》專訪談及鄧小平改革時，提到三個關鍵，這也中國和蘇聯改革不同結局的重大區別所在。

中國政策科學研究會副會長、四川大學講席教授房寧。（資料圖片）

第一，「向前看」還是「向後看」。

在正式拉開中國改革開放大幕的十一屆三中全會前，中共召開了一次中央工作會議。在會上，鄧小平作了題為《解放思想，實事求是，團結一致向前看》的重要發言，這被認為是對中國改革開放總綱領的闡述，它為中國改革開放定下了總基調。鄧小平看清了中國社會面臨的嚴峻形勢和存在主要問題和矛盾，他毅然決然地把中國人民的目光引向經濟建設，引向對美好幸福生活的嚮往和追求。他相信，只有暫時放下是非恩怨，向前看，靠時間、靠生產發展、靠人民生活的改善，才能醫治國家創痛，撫慰人心。

第二，「兩點論」還是「單向度」。

中共關於改革開放有個「基本路線」，叫做「一箇中心，兩個基本點」，一箇中心，是以經濟建設為中心；兩個基本點，是堅持四項基本原則，堅持改革開放。所謂「四項基本原則」是：堅持社會主義道路、堅持無產階級專政、堅持共產黨的領導、堅持馬列主義、毛澤東思想。為什麼在即將開始告別過去，走向未來的時候，卻要提出這「四個堅持」呢？中國改革開放成功的奧妙就在這裏！當時的中國要走一條新路，但新路怎麼走，改革如何搞，卻無人知曉。在這種情況下，鄧小平的方法是，既然不知道改革什麼，就從不能改什麼入手。按今天的話說就是：為即將到來的改革設置「負面清單」，這是對改革的未雨綢繆，是風險防控。

1992年1月，鄧小平在深圳南巡，標誌著中國改革開放第二次浪潮的掀起。（中新社）

這確實可以說是中國人的智慧，是鄧小平的智慧。他以辯證的思維方式看待改革開放，他把否定「文革」左傾路線與堅持四項原則「對沖」，並以此設為改革開放的邏輯起點。由此出發，在實踐中不斷探索，不斷修正，儘可能把風險放置於可以調整控制的範圍之內。用鄧小平的話說就是：大膽改革，成功的推廣，發現錯誤趕快改！總之，鄧小平指導的改革開放的靈活雙向的。

第三，「摸石頭過河」還是「一攬子計劃」。

「摸着石頭過河」是中國改革開放時代的一句名言。它的意思是，在改革開放的探索中強調實踐第一，從問題出發，靠問題推動改革開放，而不是事先人為地制定一攬子計劃或搞什麼「頂層設計」。改革開放無現成經驗可循，改革現有制度和體制十分複雜，從問題出發可以避免主觀性、盲目性，可以避免系統性風險，將可能遇到的問題和風險置於可控範圍內。「摸着石頭過河」還有一層意思是經過試點，採用「試錯法」。中國改革開放從開始時就採取試點方法，如1979年設立深圳、珠海、汕頭和廈門對外開放特區，對改革開放舉措進行實驗。在實驗、試點的基礎上穩步推進、逐步推廣。

雖然今天中國面臨的內外環境已經與鄧時代不同，但改革的原則和方法仍是有效的，且被實踐證明是符合中國實際和國情的。不同於美國選舉的鬧哄哄，中國改革看上去靜悄悄，但從鄧小平的改革到今天的全面深化改革，難度都堪比一場「革命」。鄧小平時代的改革改變了幾乎每一個中國人的命運，今天的全面深化改革同樣也與每個人的生活息息相關。當美國鬧哄哄的選舉遭遇中國靜悄悄的改革，在百年大變局的今天，或許人們也該靜下來好好想想：政治的終極目的究竟是什麼？如何才能實現這樣的目的？