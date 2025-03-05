兩會2025︱從李強、特朗普和陳茂波看中美港改革三階段

一年一度的中國兩會已經啟幕，國務院總理李強今日（5日）上午做《政府工作報告》，從報告內容來看，不管是對2024年工作的總結還是對2025年工作的部署，並沒有讓人眼前一亮的說法和政策，這也在預期之內，畢竟中國已經進入到深化改革階段，改革的總體設計、統籌協調已經大致釐定，李強上台後在首次也是唯一一次的中外記者會上也明確說過，「新一屆政府的工作，就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，把黨的二十大擘畫的宏偉藍圖變成施工圖。」

相較於李強《政府工作報告》的按部就班和不温不火，美國總統特朗普同一時段在國會的演講，則顯得高潮迭起、火藥味十足。在演講中，特朗普毫不掩飾讚揚了自己上任以來採取的一系列做法，尤其突出誇讚了主導政府效率部的馬斯克。特朗普說，「美國的勢頭回來了，我們的精神回來了，我們的自豪感回來了，我們的信心回來了。」從現場畫面來看，特朗普演講過程中，共和黨議員頻頻鼓掌，高喊「USA」，民主黨議員則全程坐在原位保持靜默，且在演講開始沒多久，來自德克薩斯州的民主黨聯邦眾議員阿爾·格林（Al Green）因抗議特朗普削減醫療補助政策而被強制帶離現場的一幕。

2025年3月4日，華盛頓國會大廈，美國總統特朗普（Donald Trump，左一）在國會聯席會議上發表講話，副總統萬斯（ JD Vance，中） 和眾議院議長約翰遜（Mike Johsnon，右一）向特朗普鼓掌致意。（Reuters）

在李強《政府工作報告》和特朗普第二任期首次國會演講之前，香港財政司司長陳茂波公布2025/26年度財政預算案，雖然三者之間並沒有直接關聯，但將其放置在改革的大框架內來看，因中國、美國和香港處於迥然不同的三個階段，而意外成為彼此的某種鏡鑑和參考。

先看香港。相較於中美，香港無疑處於改革的初級階段，也即在中央的強力推動和香港政府的積極呼應下解決了「要不要改革」的問題，至於具體「怎樣改革」，還在摸着石頭過河。陳茂波最新的財政預算案就是一個典型的例子，在預算案中，陳茂波談到了全球變局、科技革命和人工智能，以及全球南方的崛起，這是香港面對的國際大氣候之變，可以說「識變」有了，但具體怎樣應變、求變，預算案並沒有給出謀長遠的方案。至於港人關心的財赤困局，預算案給出的開源節流之策也只是小修小補，並未觸及結構性問題，比如香港如何改變單一的產業結構，又如何持續發揮「一國兩制」的優勢做強金融中心的地位等等。

陳茂波向立法會再解釋預算案（黃浩謙攝）

再看美國。不同於香港初級階段的小步慢走，美國的改革走的是疾風驟雨式的激進變革路線，類似於休克療法式的「革命」，這是由特朗普的個人施政風格決定的。站在外部視角看，特朗普第二任期顯然是極其瘋狂的，對外大幅削減開支、裁撤政府部門，對外退群、一刀切加徵關稅、覬覦他國領土，但站在特朗普本人的立場，他的所言所行均圍繞「美國優先」這一中心展開。當越來越多人哀嘆「那個熟悉的美國不再」的時候，或許也可以反過來想想，那個擅長充當世界警察的美國，那個口說着民主、人權、自由實際上到處挑起戰火的美國，真的是正常的美國嗎？特朗普在國會演講中說「美國回來了」，或者這個美國才是正常美國。從這個層面來看，特朗普的改革對世界來說並不全然是壞事，至少不應該這麼快下結論。

最後是中國。不同於香港改革的初級階段，也不同於美國的改革激進改革路徑，中國自鄧小平啟動改革開放以來，過去四十多年改革從未停歇過，習近平上台後，改革也進入了全面深化階段，在路徑選擇上，從鄧時代開始，中國採取的就是漸進式改革，沒有推動重來，更沒有崩潰重建，這不僅與當時的蘇聯改革不同，也與今天美國的「革命式改革」不同。由此也可以理解，為何李強的《政府工作報告》會給人一種按部就班的平淡感，一方面因為中國改革的方向早就已經明確，接下來要做的就是在已經確定好的頂層設計基礎上逢山開路、遇水搭橋，另一方面隨着改革進入深化階段，推動改革的舉措有且只有一個，那就是不斷提升治理體系和治理能力的現代化，以滿足人們對美好生活的嚮往。

習近平首次南巡時曾向鄧小平像獻花圈。（新華社）

今天我們所有人都身處大變革中，感受這樣的變革並不難，難的是能否以大歷史的眼光，「拿全世界人類曾經走過的路，都算是我走過的路之一」，最大限度吸取全人類——而不僅僅是本民族、本國已有的歷史經驗，用最小的代價發展自己，進而實現社會整體的進步。這也是為什麼要將中國、美國、香港不同階段的改革放在一起類比的原因，也是過往的歷史教訓一再啟示我們的。