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2025年4月17日，美國麻薩諸塞州，圖為哈佛大學畢業生在校內抗議特朗普政府施政。（Reuters）

美國特朗普政府近日出重手打擊世界頂級名校哈佛大學，不僅在4月凍結了向哈佛提供的約22億美元聯邦撥款，還威脅取消哈佛的免稅資格，上周更宣佈撤銷哈佛大學招收留學生的資格，強制現有國際學生轉學，否則這些留學生將失去在美國的合法居留身份。

圖為美國哈佛大學校園，攝於2025年5月2日（The Boston Globe via Getty Images)

據美國駐華大使館5月23日發佈的消息，美國國土安全部正在追究哈佛的責任，原因是哈佛與中國共產黨合作，並在校園助長來自學生的暴力、反猶主義和支持恐怖分子的行為。因其未能遵守法律，哈佛失去了學生和交流訪問學者信息系統（SEVIS）認證。消息還稱，哈佛曾有足夠多的機會去做正確的事，但它拒絕了。

哈佛大學與中國共產黨合作，這一罪名有些讓人摸不著頭腦。路透社5月23日引述白宮一名官員說，哈佛長期以來被中共利用，且對中共勢力在校園內騷擾異見人士的行為視而不見。美國眾議院美中戰略競爭特別委員早前也指控哈佛曾為新疆生產建設兵團的官員提供培訓，直到2024年，而新疆生產建設兵團早在2020年就因侵犯人權遭到美國政府制裁。

前國務院副總理劉鶴。（Reuters）

實際上，上世紀90年代中期後，哈佛大學就通過短期項目為中國培訓過近千名局級以上官員‌，其中一些人後來還升任省部級以上大員。比如曾任中共政治局委員、國家副主席的李源潮，曾任中共政治局委員、國務院副總理的劉鶴，曾任商務部部長的陳德銘，以及曾任中共河南省委書記的謝伏瞻等。

前國家副主席李源潮。（VCG）

還有一些落馬高官，比如中共原陝西省委書記趙正永，原雲南省委副書記仇和，原江蘇省委常委、南京市委書記楊衛澤等，也參加過哈佛大學的短期培訓。

但如果將哈佛大學長期培訓中國官員視為哈佛被中共利用，卻顯得十分牽強。因為哈佛培訓中國官員，是當時中美雙方達成的共識。中方希望通過培訓拓展官員的全球視野，學習先進管理經驗；美方意在增進中國官員了解美國，培養中國的親美派。從這個角度看，哈佛大學培訓中國官員，至少算是雙贏，甚至更符合美國的利益。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

如今，懟天懟地的特朗普政府拿哈佛大學開刀，首先因為哈佛代表著多元平等包容、自由主義以及知識精英主義，持有這些理念的人士往往是民主黨的基本盤，與代表保守主義、民粹主義的特朗普政府格格不入。特朗普要通過整治哈佛大學來樹立其反精英、反自由派的政治形象，穩住思想相對保守的基層白人支持者票倉。

同時，2023年10月以哈衝突爆發後，美國大學校園掀起了聲援巴勒斯坦的浪潮，哈佛大學也有不少教工和學生組織參與相關活動。特朗普政府從打擊高校聲援巴勒斯坦運動入手，將矛頭指向民主黨的自由派基本盤，以幫助保守派在大學裡奪權，重新佔領意識形態和輿論陣地。

在特朗普政府的施壓下，哥倫比亞大學等有「反猶主義」傾向的高校已選擇妥協，只有哈佛大學還在和特朗普政府硬剛，特朗普自然要變本加厲整治哈佛。

特朗普政府打壓哈佛的一系列措施中，最具殺傷力的是要撤銷哈佛的SEVP，這將使哈佛無法再招收國際學生，而且現有國際學生必須轉學。

2025年5月19日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園發表講話。（Reuters）

哈佛大學在校國際學生約6800人，他們大多繳納了高昂學費，是哈佛重要的經濟來源。如果沒有國際學生和交流學者，哈佛大學的財務、學術研究和國際影響力，都將受到重大衝擊。

中國有超過千名留學生在哈佛大學求學。如果特朗普整治哈佛的措施落地，中國在校和即將去哈佛的留學生也將受到巨大影響。而且此例一開，特朗普政府要整治的大學不會只限於哈佛一家，中國打算赴美的留學生也會面臨更多的風險。

但整體上看，特朗普打壓哈佛對中國並非壞事。首先，美國已經收緊中國留學生在美國的學習範圍，比較敏感的科技專業禁止招收中國學生。其次，特朗普政府打擊哈佛，將嚴重損害美國多年來樹立的思想和學術自由的形象，破壞美國吸引外來人才的能力，有利於中國等國家吸引或留住人才。

實際上，由於近些年美國收緊留學政策，中國赴美留學人數已從2019年的約37萬人下降到2024年的27萬7000人。如果這次特朗普成功「打服」哈佛，美國其他高校在招收中國學生時必然有更多顧慮，中國留學生和訪問學者赴美的努力和意願也將繼續受挫，只能選擇去其他國家或留在國內。

香港和澳門一些大學已經喊話哈佛大學的國際學生到本校就讀，中國也有自媒體希望國內大學招攬這些學生，甚至呼籲哈佛到中國辦學。

對中國來說，特朗普這番折騰屬於美國內耗。雖然中國官方反對美國政府將打壓哈佛與中共聯繫起來，但輿論大多抱著隔岸觀火的「吃瓜」心態在看哈佛如何與特朗普政府鬥法。無論誰勝誰負，中國都不是輸家。