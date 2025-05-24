特朗普禁招國際生　哈佛準新生：申請兩次才上，不能讀會非常遺憾

美國國土安全部（DHS）於5月22日發聲明，宣布取消哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格。並責令現在在校就讀的國際留學生立即轉校或離開美國，而且沒有給與任何緩衝時間。



5月23日，即將到哈佛讀研的馬寧寧接受內媒採訪，他指出目前一起錄取的同學們心態比較淡定。不過，她也表示哈佛是她的夢校，她申請第二次才成功被錄取，若無法入學會非常遺憾。



據了解，目前哈佛大學提出法律訴訟，聯邦法官作出有利於哈佛的裁決，暫時阻止美國特朗普（Doanld Trump，又譯川普）政府取消哈佛招收國際學生的資格。



2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

馬寧寧指出，自己沒有收到學校對此事件回應的官方通知，她也提到，之前特朗普曾言要砍哈佛資助，哈佛也沒有受到影響，「6月1日開始我就要先上線上課程了，大家都還是在做自己的事情，我就讀的項目反正只有一年，更多（受影響）的還是國內（錄取哈佛）的大一新生，他們比較緊張。」

馬寧寧也提到，哈佛大學是她從小的夢想，「從小我媽媽就特別希望我去念哈佛，本科沒沒有申請到，就想著研究所一定要申請到，第一次沒有申請到，等了一年，才終於申請上，如果真的沒有辦法（入學就讀），應該是會非常遺憾，讀博士的話就比較麻煩。」

馬寧寧也稱，也會考慮其他美國好的大學。

2024/25學年約有6800名國際生

路透社報道，根據大學統計，哈佛大學2024/25學年招收了近6,800名國際學生，佔其總招生人數的27%。而2022年的數據顯示，該校的中國學生有1,016人，為最大的留學生群體，隨後依次為加拿大、印度、韓國、英國、德國、澳洲、新加坡和日本的學生。

4月12日，麻省劍橋有示威者集會，要求哈佛抵抗特朗普政府的要求。（Reuters）

哈佛大學被中止招收國際生資格 特朗普政府：為助長反猶主義負責

此前已中止逾22億元資助 特朗普揚言撤免稅地位

特朗普政府早前批評，哈佛大學未能有效解決校內反猶太主義問題，要求遵守一系列「改革」要求，以換取被中止的22億美元（約171.53億港元）聯邦資助可望恢復，但遭到校方拒絕，哈佛並對政府發起法律訴訟。特朗普揚言，要取消哈佛招收國際學生的資格和免稅地位。

哈佛為應對政府「斷糧」威脅，將於7月1日開始的下一個學年中，削減校長25%的薪資，並且停招新員工，現有員工則面臨凍薪。