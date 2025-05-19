15萬美金保錄哈佛牛劍？港校假學歷風波後　內地中介轉向歐美高校

內媒《南方人物周刊》近日報道，香港假學歷風波後，所謂「保錄取」的中介將業務重心轉向歐美名校，有中介表示15萬美金即可保錄哈佛牛劍。有申請者原本打算申請香港高校，中介表示香港查得嚴，勸說其轉申請英國高校。



除了申請材料造假，中介還能提前給申請者提供ACT（American College Test）的考試答案，或幫助學生在托福等考試時作弊。



女子花34萬「保錄取」曼大遭退學 中介造假紐約大學學歷

報道指，內地一名27歲女子王珏（化名）希望出國留學後歸國後考個體制內的鐵飯碗，於是找號稱保錄取的中介「藤德啟迪」幫其申請大學。藤德啟迪承諾，內推通道一定能錄取名校，失敗就全額退款，價格為34萬人民幣。

「藤德留學」玄關處。（南方人物周刊）

「藤德留學」會議室。（南方人物周刊）

2024年9月，王珏入讀曼徹斯特大學（The University of Manchester）藝術、語言與文化學院。入學三個月後，校方要求她同意第三方機構對她提交的申請資料進行審查，王珏開始懷疑中介造假，對方則讓王玨不要簽字。

2025年2月18日，王珏收到了「欺詐學位資格聽證會」通知，原來其申請材料中有標註為紐約大學的學位證書和成績單，但她從未在紐約大學就讀過，聽證會後， 王珏被退學。

稱香港查得嚴勸申請英國高校 威脅質疑造假者「不能去英國」

據報道，來自東北的高中學生李天書（化名）因高考成績不滿意，決定出國留學，在小紅書上篩選後，2024年7月初，李天書到北京與「英藤」面談，對方承諾，若沒有保錄成功將全額退款，還倒賠8萬元人民幣。然而簽約後，英藤一直拒絕向李天書提供他的申請賬號密碼。

李天書與中介原本確定的目標院校是香港和新加坡的學校，簽約一個月後，中介勸說他更換到英國高校，「說香港那邊查得特別嚴。」而幾家保錄取機構均建議申請者放棄香港、新加坡院校，「那邊很嚴......現在還做香港的肯定是假的。」

香港大學。(資料圖片)

李天書表示，他與英藤簽約後被轉交至另一機構，於2024年9月赴香港參加ACT（American College Test）考試。李天書被接應至指定酒店的一個房間中，通訊設備被管控，對方發給他一個pad，從pad上登錄一個網址，上面即是次日的考試答案，直到凌晨三四點他們才被放出酒店。

而李天書托福考試則是在網上完成的，其電腦內安裝了監視屏幕的軟件，答案會一點點實時顯示在電腦上，口語部分也只需要照着屏幕上的文字念。

在申請過程中，李天書發現，他並非國際高中畢業，但對方卻直接幫他申請英國的本科，甚至跳過了預科班。他懷疑對方偽造了他的高中學歷或AP（Advanced Placement）成績，要求退還50多萬人民幣的申請費用。但英藤否認造假，並指申請靠的是他們的內推關係，且向李天書展示了一封遮掉落款的「推薦信」。

其中一位職員威脅稱：「我們作為英國大使館官方認證的機構，我不明白和我們鬧對以後拿簽證有什麼好處？」他們還表示，此前另一位抗議者的申訴被各個政府部門駁回，「您也可以去英國大使館，問問他這輩子還能不能去英國。」

「藤橋留學」辦公室牆。（南方人物周刊）

2024年12月，李天書籤約的機構英商美橋國際留學諮詢有限公司（英藤），被北京市朝陽區市場監督管理局認定為虛假宣傳，罰款8萬元。

另一家留學中介機構「索沃留學」也因涉嫌偽造申請材料、欺騙消費者等問題被立案調查，不同受訪者確認，索沃的老闆已被捕。

2025年2月，李天書向起訴英藤，卻發現合同中存在一項條款——「如協商不成，雙方均有權提請北京仲裁委員會按照其仲裁規則進行仲裁。」所以李天書無法提起訴訟，只能申請仲裁。

律師表示，仲裁遞交後要排隊，至少是半年之後的事情，且訴訟失敗了還能上訴，而仲裁只能裁決一次。2025年4月，李天書報警，警方表示，由於他未能提供切實的機構造假證據，所以只要對方完成了申請服務，便不算詐騙。

合同。（南方人物周刊）

暗示與校方關係匪淺 中介稱15萬美金保錄哈佛牛劍

保錄取機構名稱也在不斷變化，2024年7月李天書諮詢對方員工時，這家機構以「英藤」為名，2025年4月，該員工又則表示品牌名稱為「藤橋」。

上海「藤橋」（即上述英藤）的兩名工作人員表示，他們服務的都是高潛質客戶，申請牛津、劍橋、哈佛大學等頂級國際名校需要15萬美金，稍次一點的賓夕法尼亞大學、哥倫比亞大學等B檔學校為9萬美金，曼徹斯特、愛丁堡大學則是C檔，7萬美金。

圖為哈佛商學院校園（FB@Harvard Business School）

圖為哈佛商學院校園（FB@Harvard Business School）

該公司職員還聲稱與招生辦關係匪淺：「哈佛大學駐華招生辦，就距離我們1000米……有需要的話，我們甚至拿材料直接去哈佛招生辦溝通，騎個小黃車都能到。」「我們和這些學校的一些招生官、校董或者是教授都是長期合作的，他們每年會有一些差異化錄取，或者是調配的名額給到我們。」

留學申請從業者分析，所謂保錄取，不是單純的欺騙，就是不同形式的學歷或成績造假。而所謂「內推」或號稱通過投資贊助獲取入學資格的途徑可能存在，但價格至少要百萬美金以上，更不可能隨便讓普通人在小紅書上輕易找到渠道。