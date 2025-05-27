吹響搶哈佛人才集結號　一直｢挨打｣的香港終於迎來反擊美國的機會

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圖為美國哈佛大學校園，攝於2025年5月2日（The Boston Globe via Getty Images)

香港2019年爆發反修例運動後，美國除了不再承認香港是獨立關稅區，也多次制裁港府官員，以表達對香港局勢的關切。一直「挨打」的香港，近日終於迎來了反擊的機會。

事緣上週四（5月22日），美國特朗普政府針對知名學府哈佛大學的行動升級，宣佈取消該校招收外國學生的資格。雖然法院很快頒令暫停執行新規，可是華府的做法已經引發約6800名哈佛國際留學生焦慮，擔心隨時變成「哈佛難民」。

2025年5月19日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園發表講話。（Reuters）

近年香港一直以建設國際高等教育樞紐為目標，積極打造「留學香港」品牌。港府教育局見到特朗普政府中止哈佛招收國際學生資格，加上之前停止對大學的資助，無異於助攻香港吸引更多留學生，於是在當天第一時間聯繫上哈佛大學香港校友會，為獲錄取赴哈佛大學深造的香港學生提供支援，並呼籲全港所有大學為受美國留學生政策影響的國際學生提供便利措施。

港府吹響從美國搶人才的集結號後，香港八家公立大學很快就紛紛表態，支持受影響的哈佛學生來港求學。其中，率先表態的香港科技大學表示，將優先處理有意轉學學生的入學申請、學分轉移、簽證協助與住宿安排等；城市大學更稱會提供包括特別獎學金在內的多方面支援，並邀請博士生的原指導教授擔任共同指導。

香港科技大學。（資料圖片）

實際上，香港作為亞洲唯一坐擁五所全球百強大學的城市，長年建立英文授課環境、學術標準與世界接軌，加上具備相對開放的學術環境，在吸納國際頂尖的大學教師和學生方面有一定的優勢。

美國過去幾年大力推動中美脫鉤，已經有一些在美國從事多年學術工作的學者到香港工作，例如美國的中國問題學者李成就離任布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任一職，改到香港大學擔任政治學教授，並創建一個全新的研究中國和全球治理的研究中心。

李成當時受訪時解釋，他選擇落戶香港，是希望利用香港這個特殊地方來促進和平，把那些較難在華盛頓聚集的人們聚集在一起。他形容香港是「具有微妙且真正政治影響力的城市」，可以在中美關係中發揮積極作用。

不過，美國政府針對國內院校的行動，雖然為香港招攬人才提供了機遇，可是當前搶人才已成為全球潮流，香港面臨的挑戰也不小。

清華大學副校長王宏偉（右）為哈佛大學前化學教授利伯（左）頒發清華講席教授聘書。（清華大學深圳國際研究生院官網）

譬如，過去幾年中國大陸的高校也在競爭延攬美國學者，曾被指隱瞞參與中國千人計劃而遭囚禁的納米科學家、前哈佛大學教授利伯（Charles Lieber），早前就獲得清華大學深圳國際研究生院聘任。據港大校長張翔透露，對方本身有意來港，但清華開的薪金比港大稍高。

特朗普最近把美國高等教育體系搞得人心惶惶，歐洲、加拿大和澳洲等也紛紛向哈佛高材生招手，準備搶收這批國際頂尖學子。換言之，香港要突圍的難度很大。

具體而言，許多歐美學生留學更傾向就近選擇——例如歐洲學生優先考慮英、美、愛爾蘭等英語國家，或者歐盟內低學費國家如德國、法國。美國政府取消哈佛大學招收國際學生的資格，並要求現有國際學生轉學後，這些學生或會選擇回流歐洲繼續升學。香港作為「遠距離目的地」，須要有強烈的吸引力，才會被他們納入考慮升學的地方之一。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

與此同時，香港的住宿、飲食、交通等生活成本在全球名列前茅，尤其是學生宿舍資源緊張，校外租房費用高昂，超出部分歐美學生的預算，無疑會降低部分人來港升學的意願。

此外，儘管香港的大學在國際排名中表現不俗，但與歐美頂尖高校相比仍然有些差距。尤其是香港高校在基礎學科如數理化和研究資源方面，弱於中國大陸及歐美頂尖學府。這也會令部分歐美尖子學生更傾向選擇歐洲的傳統名校。

至於正在哈佛就讀的中國留學生，目前大約有逾千人。他們選擇留學美國，大多是因為當地大學的教學素質及名氣，以及可以開拓眼界，增進對外國文化的了解。近些年香港高校積極推動國際化，本學年八所公立大學一共錄取了逾1萬7000名非本地學士生，不過當中中國大陸學生佔了絕大部分。對喜歡國際化氛圍的哈佛中國留學生來說，香港未必會是首選，他們或會轉至其他歐美國家就讀。

無論如何，美國的高等教育形象在這起哈佛風波中已經遭到嚴重破壞。對香港來說，這是吸納海外人才的好機會。香港的大學本身已擁有優質的教育資源，若抓住這個時機在全球宣傳，突出一國兩制的特色，以及做好相關配套措施，將有助日後吸引世界各地學生來港，推動香港高等教育國際化。