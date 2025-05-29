港產科企NAMI深圳辦研討會　生物醫藥創新技術助大灣區產業升級

周三（28日），香港納米及先進材料研發院（NAMI）在香港科學園深圳分園舉辦專題研討會，數十名業界及企業代表深入探討先進材料技術如何賦能生物醫藥、醫療器械及健康護理領域的創新發展，並推動大灣區產業鏈協同升級。



2006年成立的NAMI專注於由市場主導的納米技術和先進材料研發工作，致力促進技術商品化及新工業化，技術榮獲多項著名的國際技術獎項，並轉化成智能和高價值的產品。例如納米纖維口罩為日內瓦國際發明展獲獎技術。

NAMI研究發展總監陳詠敏表示，今次研討會重點介紹無孔透濕膜於醫療消耗品的應用、新型斥菌及防污微生物刺穿殺菌技術，以及從合成生物到配方開發的嶄新藥物傳輸系統，並分享這些技術的商品化進展。

現場展品。（主方提供）

據介紹，無孔透濕技術提升了醫療材料的舒適性與安全性，既能調節透濕度，又能防止微生物滲透，同時保持良好膚觸感。相比傳統技術，它成本更低、不影響加工工藝，並解決了透濕效果不穩定與材料外觀問題，為醫療消耗品帶來更可靠的創新方案。

新型抗菌技術不依賴銀離子，而是透過斥菌技術減少細菌污染，並結合微生物刺穿殺菌技術，提供持久且高效的抗菌效果。該技術適用於塑膠加工與塗層處理，已成功應用於多種產品，提升衛生安全性。

與會者參觀展品。（主方提供）

至於藥物傳輸系統結合合成生物與納米技術，讓藥物能精準釋放至目標部位，提高治療效率並減少副作用。此技術突破傳統用藥模式，確保藥效持續性，提升患者用藥體驗，推動精準醫療發展。

此外，研討會通過「水溶性納米薑黃素」等成功案例，展現了NAMI與業界合作夥伴的協作成果，助力企業縮短研發週期、加速產品上市。

陳詠敏強調，透過本次研討會，期望不久的將來能完善大灣區「政、產、學、研」的生態鏈，讓更多國內企業認識NAMI。此次研討會不僅搭建了跨領域對話平台，更讓他們有機會直接和業界交流，為深化大灣區產業鏈協作奠定堅實基礎。