哈佛中國女孩的演講 為什麼引發網絡劇烈爭議

就在特朗普與哈佛大學的摩擦繼續升級，27.7萬來自中國內地和香港的留美學生正為特朗普政府的針對性簽證政策（aggressively revoke)忐忑不安之際，哈佛又迎來了2025年畢業季。

5月29日，哈佛大學舉行畢業典禮，三名優秀畢業生代表發表畢業，均強調要保持學生群體的多元化和國際化。其中一位來自中國青島的演講者——蔣雨融——的演講，更是在網上引發了強烈爭議。

有人認為她的發言是哈佛傳統價值觀的集中體現，倡導多元、平等、包容、國際化，致力於以柔軟和精神的力量打動和改變世界，消除隔閡與仇恨，充滿了理想主義的迷人光芒。

她的初中班主任，青島六十五中的教師呂洪昌表示，「我為她的蜕變與成就感到由衷的自豪。」還表示，蔣雨融「讓我們看到了中國學子在世界舞台上的從容與底氣」。

但更多的網友似乎並不買賬，網友普遍認為這是「一篇自我催眠式的演講」、「通篇白左的自我陶醉的呻吟」，「政治正確但是浮在半空不接地氣」，在現實面前不僅毫無意義，反而還「會進一步激發特朗普的鬥志」。

這種對立鮮明討論不僅見諸於國際媒體與自媒體平台，在中國的各媒體自媒體平台上，也呈現出兩極撕裂狀態。而且有部分討論，甚至延伸到對女孩人身和家庭隱私的攻擊。

網絡是現實世界的投影。任何網絡撕裂都可以在現實世界找到原因。

為什麼這篇在往年看來普普通通的演講，在如今的網絡世界會激起兩方面截然不同的激烈爭論？我認為主要有以下原因：

哈佛大學舉行畢業典禮，其中一位演講者是來自中國青島的江玉蓉。（影片截圖）

其一，人類社會這幾年面臨的普遍挑戰，經濟增長普遍緩慢且不平衡帶來的痛苦，俄烏戰爭、印巴戰爭、巴以衝突和以軍在加沙屠殺的慘痛，各國之間關稅與貿易戰的你死我活等，撕開了人類在二戰後形成的一些所謂現代國際秩序與價值觀念的輕紗，暴露了在最底層支配人類社會運行的最根本邏輯，深刻改變了人們對世界未來與現實的理想化認知。

其二，國際間接連爆發的戰爭與衝突，各國內部治理的失敗，經濟的停滯，失業的高企，貧富的差距，官僚的腐敗，民粹的崛起，公平與正義的普遍缺失，各種內部矛盾互相強化升級，自由主義因為無力應對人類社會面臨的這些挑戰而全面退潮，保守主義、威權政治和實力政治作為一種替代路徑被各國政治與理論家們重新拾起，讓哈佛所倡導的以及這個女孩子所追求的價值，遭到了普遍質疑。

其三，人類社會政治與價值形態這些年的上述變化，和特朗普這幾年反國際化、反自由貿易，反對所謂「進步主義」與DEI文化等的努力功不可廢，已經深刻影響了世界，影響了人們的價值觀念、政治信仰和行為方式。

具體到這篇引起爭議的演講和當事人。網上幾乎所有討論，即便對她進行最嚴厲的批評與抨擊，也沒有人說她說的不對，贊同者更是深以為然。網友的諷刺與批判，主要在於其與現實的距離，認為這些無病呻吟式的主張解決不了人類面臨的任何現實問題。

小女孩表達的似乎是一個終極的哲學理想。可惜整個人類還仍舊處於低端的原始狀態。這就是一起爭議產生的最深層原因。