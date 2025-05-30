特朗普下令所有駐外使領館 加強審查所有前往哈佛大學簽證申請人
撰文：王海
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據路透社5月30日（周五）看到的一份內部電報顯示，美國務院下令所有駐外使領館，開始對所有打算前往哈佛大學（Harvard University）的簽證申請人進行額外審查，其中包括準學生、在校學生、教職員工、僱員、承包商、演講嘉賓和訪客等。報道指這是特朗普增加打壓哈佛大學力度的又一新舉措。
報道指，美國務卿盧比奧（Marco Rubio）在5月30日發給所有美國駐外領事館的電報中指示立即啟動「對以任何目的申請前往哈佛大學的非移民簽證申請人進行額外審查」。
外交電報指，此類簽證申請人包括但不限於準備入學的學生、在校學生、教職員、員工、承包商、演講嘉賓和訪客。
電報稱，哈佛大學未能保持「一個沒有暴力和反猶太主義的校園環境」，加強審查措施旨在幫助領事官員識別「有反猶太主義騷擾和暴力歷史」的簽證申請人。
儘管美國先前曾要求對來自特定國家的簽證申請人進行額外審查，但對哈佛大學實施此類程序似乎是對與特朗普政府對薄公堂大學，行使史無前例的收緊簽證審查舉措。
美國地方法官伯勒斯（Allison Burroughs）29日批准哈佛大學初步禁制令（preliminary injunction）的申請，阻止特朗普政府在案件作出裁決前採取任何行動。
美國土安全部22日下令，終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」（SEVP）的認證，意味哈佛喪失招生國際生的資格。哈佛其後迅速作出回應，並在23日獲得伯勒斯法官批出的臨時禁制令。
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