特朗普下令所有駐外使領館　加強審查所有前往哈佛大學簽證申請人

據路透社5月30日（周五）看到的一份內部電報顯示，美國務院下令所有駐外使領館，開始對所有打算前往哈佛大學（Harvard University）的簽證申請人進行額外審查，其中包括準學生、在校學生、教職員工、僱員、承包商、演講嘉賓和訪客等。報道指這是特朗普增加打壓哈佛大學力度的又一新舉措。



報道指，美國務卿盧比奧（Marco Rubio）在5月30日發給所有美國駐外領事館的電報中指示立即啟動「對以任何目的申請前往哈佛大學的非移民簽證申請人進行額外審查」。

2025年5月21日，美國華盛頓國會山莊，國務卿魯比奧（Marco Rubio）出席眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee ）聽證會，就總統特朗普（Donald Trump）提出的國務院預算作證。（Reuters）

外交電報指，此類簽證申請人包括但不限於準備入學的學生、在校學生、教職員、員工、承包商、演講嘉賓和訪客。

電報稱，哈佛大學未能保持「一個沒有暴力和反猶太主義的校園環境」，加強審查措施旨在幫助領事官員識別「有反猶太主義騷擾和暴力歷史」的簽證申請人。

2025年5月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在維珍尼亞州出席年度國家陣亡將士紀念日紀念活動（National Memorial Day Observance）時，作出右手握拳的動作。（Reuters）

儘管美國先前曾要求對來自特定國家的簽證申請人進行額外審查，但對哈佛大學實施此類程序似乎是對與特朗普政府對薄公堂大學，行使史無前例的收緊簽證審查舉措。

美國地方法官伯勒斯（Allison Burroughs）29日批准哈佛大學初步禁制令（preliminary injunction）的申請，阻止特朗普政府在案件作出裁決前採取任何行動。

2025年5月23日，美國麻薩諸塞州劍橋市，學生們在哈佛大學校園內散步。（Reuters）

美國土安全部22日下令，終止哈佛大學「學生及交流訪問者計劃」（SEVP）的認證，意味哈佛喪失招生國際生的資格。哈佛其後迅速作出回應，並在23日獲得伯勒斯法官批出的臨時禁制令。