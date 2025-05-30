特朗普打壓哈佛　美媒：計劃醞釀多年　起因保守派人士2019年遭毆

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日高調打壓哈佛大學（Harvard University），有美國媒體報道，一名保守派人士2019年在加州大學柏克萊分校（University of California Berkeley）的校園內被打是如今對菁英學府窮追猛打的導火線，而共和黨人柯克（Charlie Kirk）則是向特朗普出謀獻策，提議切斷大學聯邦撥款的「軍師」。



《華爾街日報》5月28日報道，哈佛大學校友，前白宮顧問班農（Steve Bannon）表示，包括自己在內、現任白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）和多位核心內閣成員在特朗普首任總統任期期間，都曾向他進言要對高等院校增加管控。班農指：「當時只是有這個概念，甚至不能將之稱為具體的想法。」

2024年7月1日，美國前總統特朗普的前顧問、前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）因藐視國會罪到監獄報到。（Reuters）

2019年2月，保守派人士威廉斯（Hayden Williams）在加州柏克萊大學舉辦活動，為右翼組織「美國轉捩點」(Turning Point USA）招募參加者，結果卻遭到一名男子打中眼睛，其後鼻青臉腫接受霍士新聞（Fox News）採訪而讓特朗普注意到此事。

同樣屬保守派人士，「美國轉捩點」的創辦人柯克其後表示，當時就有向特朗普總統進諫：「指我們必須有所回應」，要為保守派的學生挺身而出。柯克指，曾與特朗普討論以違反保守派學生的言論自由為由，扣起對大學的聯邦撥款。

2025年5月28日，美國華盛頓，美國轉捩點（Turning Point USA）創辦人兼行政總裁柯克 (Charlie Kirk，中) 出席總統特朗普 (Donald Trump) 在白宮為美國哥倫比亞特區代理檢察官皮羅 (Jeanine Pirro) 主持的宣誓就職儀式。（Reuters）

報道指，特朗普的長子小川普（Donald Trump Jr.）曾表示，切斷大學的聯邦撥款的提議源自柯克。而特朗普28日（周三）在白宮橢圓形辦公室針對哈佛大學事件向記者講話，柯克也在現場。

據報道，威廉斯當年被打的兩星期後，獲特朗普邀請在一個保守派的年度會議上台講話。特朗普當時就提到，計劃透過簽署行政命令，下令全國大學必須尊重和遵守言論自由，否則將無法獲得聯邦政府的科研撥款。

2019年3月，美國時任總統特朗普（Donald Trump，左）邀請較早時候在加州柏克萊大學被打的保守派人士威廉斯（Hayden Williams，右）上台講話。（X@RealSaavedra）

儘管特朗普不久後簽署行政命令，惟卻遭到共和黨內部及部份白宮官員的反彈，最終只能作罷。

據華爾街日報的分析，雖然特朗普在首個總統任期內並未能對美國大學直接下手，卻已經為今日的打壓埋下法律基礎。

2020年，白宮預算管理局（Office of Management and Budget，OMB）就成功修改聯邦資助規定，容許聯邦政府對「不再有效符合目標」或「不再屬於機構優先事項」的計劃停止聯邦撥款。報道指這次規定修改，為現在特朗普政府停止向大學提供聯邦撥款，開啟此政策的方便大門。