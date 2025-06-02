烏克蘭最大膽無人機攻擊大獲全勝毀俄逾40戰機　預示人類可怕未來

(一)

不得不說，這是迄今烏克蘭最大膽也是最成功的一次無人機集群攻擊。

看了一下，攻擊目標甚至遠到俄羅斯西伯利亞，靠近俄羅斯和蒙古國邊境。

烏克蘭可謂大獲全勝。

圖為襲擊現場

按照烏克蘭總統澤連斯基的披露，這是一次精心策略了1年多的襲擊，烏軍出動了117架無人機，俄軍蒙受重大損失。

澤連斯基誇耀說：「規劃、組織和所有細節都準備得非常充分。可以自信地說，這是一次絕對獨特的行動。」

確實，這是一次非常經典的教科書級攻擊案例。

具體細節烏方宣稱還不能披露。但根據媒體的報道，情況大致如下吧。

1，烏軍這次無人機行動，代號「蛛網」，策劃了1年6個月零9天，由澤連斯基直接指揮，安全局局長馬柳克率隊實施。

2，澤連斯基還公佈了他和馬柳克進行商討，以及成功後兩人擁抱的圖片。此外，烏方披露的視頻，還可以看到一大批工作人員，正緊張地遠程操作無人機發動攻擊。

澤連斯基公佈了他和馬柳克擁抱的照片

3，烏軍這次攻擊目標了至少四個俄軍基地，俄伊爾庫茨克州的別拉亞空軍基地、摩爾曼斯克州的奧列尼亞空軍基地、梁贊州的佳吉列夫空軍基地以及伊萬諾沃州的伊萬諾沃空軍基地。最遠的別拉亞空軍基地，位於俄羅斯東西伯利亞，距烏克蘭超過4000公里。

4，按照烏方通報，烏軍這次行動，成功擊毀或損壞超過40架俄戰略飛機，包括A-50預警機、圖-95戰略轟炸機以及圖-22M3戰略轟炸機等，俄34%的戰略飛機被摧毀，總價值超過70億美元。

5，看烏軍無人機拍下的視頻，多架俄羅斯轟炸機，被烏軍無人機挨個摧毀。爆炸火光沖天而起，偌大空軍基地，儼然成了飛機墳場。

6，這117架無人機，應該都是我們最常見的FPV四旋翼無人機。這是一次極其複雜的特工行動，這些大批無人機，被裝進木質移動房屋屋頂下，然後當卡車行至俄軍事基地附近時，屋頂打開，無人機被激活，飛出卡車發動進攻。

圖為烏軍的無人機

圖為烏軍的無人機

7，一些俄羅斯卡車司機，顯然也被蒙在鼓裡，他們發現情況不對，爬上集裝箱頂，試圖阻止無人機飛出，一些無人機在卡車中爆炸。

8，澤連斯基宣稱，所有烏軍人員安全撤離。

9，美國方面披露，烏軍在發動這次襲擊前，沒有知會美國。

10，俄羅斯國防部指責這是一次「恐怖襲擊」，稱烏軍襲擊了五個俄軍基地，一個甚至在俄遠東地區，襲擊被俄軍擊退，但俄有「幾架飛機」起火，大火已被撲滅，俄軍沒有人員傷亡，但已逮捕了多名「恐怖襲擊的參與者」。

但不管怎樣，烏軍能深入俄境內4000多公里，而且襲擊還部分得手，毫無疑問，這顯示了烏情報系統的滲透能力和特種作戰實力。

一位烏克蘭安全局官員宣稱：「這是一個轉折點，我們的無人機現在已經深入敵人後方……」

遭無人機襲擊的設施

(二)

接下來，毫無疑問，就是俄羅斯的猛烈報復。

因為對俄羅斯來說，這是一次公開的狠狠打臉。

別看，在前線戰場上，俄軍節節推進，烏軍苦苦支撐，但鏡頭一轉到大後方，俄羅斯防守這麼拉胯。

這也從另一個側面反映出，俄情報部門、交通部門、防空部門、軍事基地等部門存在著嚴重的疏漏。

在戰爭時期，這樣的疏漏是致命的。

一大批俄羅斯官員，勢必將遭到嚴肅處理。

但我總覺得，這更預示著人類一個可怕的未來。這與烏克蘭也沒太大關係，但與無人機有關，與我們的未來密切相關。

事實上，無人機發動軍事襲擊，早已不是什麼新聞。美國和以色列搞「定點清除」，經常出動的就是無人機。

2020年初，美國無人機發射導彈，定點清除了伊朗名將之花蘇萊曼尼，幾乎導致一場戰爭的爆發。

之前的亞美尼亞和阿塞拜疆的衝突中，無人機打坦克，一打一個準，更顯現了無人機在戰場的威力。

還有，不久前的印巴衝突，雙方除了出動戰鬥機外，大量土耳其和以色列無人機也參與了戰鬥。

俄烏戰場，雙方最近更頻繁出動無人機，對敵方展開猛烈襲擊。

必須要看到，我們一般所說的軍事無人機，其實就是一架高精尖戰鬥機，發射的是導彈，摧毀的是目標，往往殺傷是幾十人乃至幾百人。

但這一次烏克蘭無人機，出動的是最簡單的FPV四旋翼無人機，感覺更像是民用無人機，烏軍遠程激活，然後對目標發動集體蜂群攻擊。

這種無人機，單個自然能力有限，那如果集群化攻擊，5架，10架，50架，100架呢？

在這種如同蜂群一樣的攻擊隊伍面前，有什麼可以阻擋嗎？

無人機公司StratoEnergytics發佈的微型無人機武器Stinger

這不由讓人想起2017年無人機公司StratoEnergytics發佈的微型無人機武器Stinger。

這被認為是一種顛覆性的新式武器，體積比成人掌心還小，自帶一個小型炸彈，其搭載的攝像頭，能進行人臉識別，一旦確認對方就是目標，可以一槍「爆頭」。

也就是說，只要在攻擊程序中輸入目標，這個微型無人機，就像一枚會飛的子彈，能自動尋找並發現目標，隨後發動360度無死角攻擊。

因為是AI武器，根本就不需要人操作，提前輸入命令即可。

雖然近距離攻擊，但能量足夠穿透頭骨。另外，這麼小的體積，真是防不勝防。

事實上，這次烏克蘭的襲擊，原理就差不多。

只不過還不是AI，而是人工遠程操作；而且，使用的是普通四旋翼飛機，通過特工手段，將無人機運到目標附近，然後發動集群攻擊。

(三)

無人機+小型化+集群化，那未來的戰爭，沒有一個地方不是戰場。

如果再加上AI，可怕的後果，可能超乎很多人的想像。

StratoEnergytics公司頗為自信地宣稱：以後，人類不再需要給勇敢的愛國者去準備棺材，現在人工智能勝任他們所有的工作，我們的自主武器很小，速度快，準確，不可阻擋。

這預示著一個全新的作戰方式的開啟。

要知道，以前類似的刺殺活動，必須出動地面部隊或特工，深入敵營，九死一生。

比如，美國2011年獵殺「基地組織」領袖拉登，2018年擊斃「伊斯蘭國」領導人巴格達迪，美方都是出動多架武裝直升機，突入現場，發動攻擊。

但現在呢？

甚至都不需要美國軍方出手，某些西方公司就能達到目標。

戰爭和刺殺，由此進入一個全新的時代。

2000年前，荊軻刺秦王，必須近身搏鬥，用的是短劍；100年前，塞爾維亞人刺殺斐迪南大公，用的是手槍，也不能太遠；以後的刺殺或襲擊，真可能是殺人於無形的無人機器了。

烏克蘭戰場上的「有線無人機」。（Getty）

用一些專家的話說，這真的是「戰爭領域的第三次革命」了。

無人機的低成本，也會讓原先弱小的對手變得比以往更加強大。烏克蘭在戰場上已處於下風，但在無人機暗殺偷襲方面，卻勝俄羅斯一籌。

在俄烏即將談判前夕，這樣的大規模攻擊，也是一種力量展示或談判籌碼吧。

俄羅斯肯定會報復，肯定又是一場血雨腥風。

但從另一個層面看，無人機越來越多出現在戰場，如果有一天再結合AI，那甚至從出擊那一刻，就不需要人類的中間干預；但一旦掌握了人類生死的戰爭機器，突然智能到集體「叛亂」起來，人類又何去何從？

這，應該不僅僅只是荷里活的電影情節。

人類發明了無人機，無人機又變成了廉價的殺人機器；但未來的人類，或許正面臨一個更可怕的未來。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

