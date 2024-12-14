烏克蘭美女被迫離台返烏揭慘況「警報一直響」零工作看不到未來
撰文：ETtoday
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烏克蘭正妹Tanya因護照被燒掉，只能被迫離台，相隔一年後終於返台：「台灣讓我看見，只要我願意努力，我就有機會出頭，所以我願意拚上一切回來台灣。」她說，感覺自己是浴火重生鳳凰，現在是全新開始。
Tanya當時去到台灣一年多，她接受《不要鬧工作室》訪問提到：
「我在台灣適應得很好，本來計畫長久待下來，但不幸事情就這麼發生，我的護照被燒掉了。由於這案情很複雜，基於一些私人理由，無法跟大家講細節，非常抱歉。」
Tanya在去年秋天護照被燒掉，只能被迫離台，一年後她辦了新護照回台。她指出，去年回到烏克蘭老家「羅夫諾」，離波蘭算很近的地方，家裡只會有間歇性供電，城市裡的公共空間電力下午5點後會關閉，整個小城在傍晚後一片漆黑，晚上10點後禁止外出。
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Tanya說，去年剛回家覺得很恐怖，因警報會一直響，但後來也習慣了；她在老家沒工作、沒朋友，幾乎看不到未來：
「台灣讓我看見，只要我願意努力，我就有機會出頭，所以我願意拚上一切回來台灣，發展我的潛力。」
Tanya表示，這次她決定要更努力學中文，也開始上中文課：
「申請回來台灣的過程非常非常困難，我必須得做很多東西才能回來，你真的無法想像那過程。我現在感覺就像個浴火重生的鳳凰，現在是全新開始，我想繼續我的模特兒工作，那是我的主要工作。」
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