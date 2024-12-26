中國小電驢衝上俄烏前線　中國製造「民轉軍」如何改寫戰爭規則

今年12月的俄烏戰場上，一幕令人驚嘆的場景吸引了全球關注：俄軍士兵騎著中國生產的電動摩托車，在戰場上穿梭自如，甚至成為了無人機的「天敵」。據《騰訊網》25日發表文章指出，這一「民轉軍」的現象，不僅改變了俄烏戰爭的戰術模式，也展示了中國製造在現代戰爭中的潛力。



小電驢如何改變戰場？

電動摩托車（俗稱「小電驢」）原本是日常代步工具，卻因其低噪音、高機動性和低成本的特性，在戰場上展現出驚人的實用性。與傳統摩托車相比，電動摩托車幾乎沒有發動機的轟鳴聲，難以被敵方的紅外探測器捕捉。此外，電動摩托車幾乎不排放熱量，降低了被無人機鎖定的風險。

12月的俄烏戰場上，一幕令人驚嘆的場景吸引了全球關注：俄軍士兵騎著中國生產的電動摩托車，在戰場上穿梭自如，甚至成為了無人機的「天敵」。（騰訊網）

在俄烏戰爭中，無人機已成為雙方戰場的關鍵裝備。然而，俄軍士兵利用改裝後的小電驢，以高達每小時50-60公里的速度在平坦地形上迅速穿梭，成功避開無人機的攻擊，甚至對敵方進行突擊和反制。這一策略不僅顯示出電動摩托車的機動性優勢，也反映了中國製造的「民轉軍」潛力。

「民轉軍」現象的崛起

所謂「民轉軍」，指的是將民用技術和產品應用於軍事用途的現象。這一現象的典型代表，便是中國的無人機產業。全球知名的無人機製造商大疆（DJI）以其高性價比和卓越性能，迅速從民用市場轉型至軍用領域。在俄烏戰爭中，大疆的Mavic和Phantom系列無人機被廣泛用於地面偵察與精準打擊，展現出非凡的戰場適應性。

類似地，中國的電動摩托車企業，如雅迪、愛瑪等，也正在從民用市場延伸至軍事用途。電動摩托車的低成本和高適應性，使其成為高消耗戰爭中的理想工具。雅迪、愛瑪等品牌通過技術創新和全球化布局，已成為國際市場的重要玩家，並逐步進入更多軍事應用場景。

中國製造的全球化

根據《騰訊網》文章報道，電動摩托車和無人機的「民轉軍」現象，凸顯出中國製造在全球化戰略中的成功。雅迪和愛瑪等品牌已在東南亞、歐洲等市場佔據主導地位，其產品憑藉高性價比和技術優勢，不僅贏得了消費者的信任，也逐漸成為軍隊的重要裝備。

俄烏戰爭向全球揭示無人機在現代戰爭扮演的重要性。圖為一名烏克蘭軍人發射了中程偵察型無人機「Vector」，飛越哈爾科夫地區的俄羅斯軍隊陣地。（路透社）

尤其是在俄烏戰爭中，俄軍大規模採用中國生產的電動摩托車作為快速機動工具，讓全球軍事觀察家意識到這一新興裝備的戰場價值。未來，隨著電池技術的進一步發展，中國電動摩托車企業有望更深度地參與軍事裝備的研發，為全球戰爭格局帶來更多變數。