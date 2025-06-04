哈佛中國女孩蔣雨融得罪了誰？

幾天前，有朋友在社媒群裏轉發哈佛女孩蔣雨融的演講影片，點評「勵志中國青年」。沒想到短短幾天，輿情迅速反轉，蔣同學跌下神壇，成為中國網民最反感的「拼爹青年」。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



虛偽、做作、假大空、偉光正，各種負面標籤撲面而來。作為哈佛近400年校史上第一位在畢業典禮上致辭的中國女留學生，蔣雨融不僅沒有讓中國民眾感到驕傲，有網民甚至稱被她「噁心到了」。

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

蔣雨融成為口誅筆伐的對象，最根本的原因是不偏不倚擊中了中國民眾現下最大的兩個痛點：對權貴和特權的憎惡，以及對美國傳統精英主義價值觀的反感。

1999年出生的蔣雨融走了絕大多數同齡中國人可望而不可即的求學路徑。根據公開報道，她在青島念完初中後，獲得全額獎學金到英國卡迪夫讀高中，之後於英國華威大學攻讀本科，大三轉學到美國杜克大學，畢業後在金融領域短暫工作。2022年，她被哈佛大學肯尼迪政府學院錄取，攻讀國際發展碩士學位。

因為一場演說一夜爆紅，蔣雨融的身世背景被神通廣大的網民扒個底朝天。原來這名閃耀的勵志青年可不是一般人，她進入哈佛似乎也不簡單。

網上流傳的截圖顯示，有官方背景的中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（綠發會）曾公開發文，稱時任副理事長兼秘書長周晉峰推薦的長期志願者蔣雨融，被哈佛大學錄取，蔣雨融的父親蔣志明還對此表示感謝。沿著這條線索，網民又發現蔣志明是綠發會綠色未來科技發展專項基金執行主任。

蔣雨融發長文回應「走後門」爭議（點圖放大）：

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綠發會在蔣雨融的成功中扮演了什麼角色？被她當做哈佛敲門磚的這封推薦信有多少水分？她的父親還有沒有其他權力？面對接踵而來的疑問，蔣雨融在社媒回應，搬出了父母離異、隨母親顛沛流離等個人經歷，否認走後門進哈佛，還曬出了申請哈佛時的三份推薦信——兩份來自杜克大學教授，一份來自在瑞士信貸工作時的上司。

但事情發展到這裡，這些解釋都不重要了。中國一些權貴靠捐款和人脈將子女送入美國頂尖學府的傳言，在蔣雨融身上具象化，在剛剛經歷過「董小姐4+4爭議」和「黃楊鈿甜耳環風波」的中國輿論場，網民在她身上看到的是又一個「董小姐」或者又一個「黃楊鈿甜」，是典型的小圈子權貴掌握稀缺資源、佔據上升通道的不公平故事。

除了因為家世背景面臨洶湧攻擊，蔣雨融的演講內容也遭到強烈批判。有輿論認為，蔣雨融的演講沈浸於宏大敘事，回避了現實的地緣政治與對錯問題；對買不起衛生巾的女孩、對戰火中喪生的男孩給予「空洞的同情」，是「聖母一般的道德表演」。有網民評論，權貴階層「搶走你的錢、你的學額、你的工作，連道德感都要壓你一頭，讓你自慚形穢」。

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

眼下正值哈佛成為美國特朗普政府的眼中釘，有輿論甚至認為，蔣雨融被「白左」推出來當槍使。一方面，演說內容以及她所代表的全球化和多元化，正是特朗普政府要糾正的美國高等教育中的極左思潮；另一方面，蔣雨融與綠發會說不清的關係，以及她在致辭中呼應中國高層提出的「人類命運共同體」，都是哈佛與「中國共產黨合作」的佐證。

蔣雨融的演講內容以口號為主，發言時看得出明顯的表演痕跡，未必代表哈佛畢業生的最高水平。但實事求是地說，對於一個人生閱歷有限的年輕人，能夠站在台上完成七分鐘的演說，這樣的表現不算完美，但不至於應該被苛刻地批判。在長期被視為自由主義堡壘、大力推行多元平等包容的美國常春藤高校接受教育，這樣的演說也完全契合人權、平等、尊嚴、多樣性等美國精英階層長期以來推行的價值觀敘事。

這場演說要是放在十年前，大概率會贏得中國民眾的熱烈掌聲，被視為是一件為國爭光的事。如今蔣雨融面對的罵聲遠多於掌聲，可見美國傳統精英主義的政治正確不僅在美國碰壁、與特朗普式的民粹主義發生激烈的矛盾，在中國同樣被視為不接地氣、脫離現實，遭到了白眼和噓聲。尤其當中美對抗加劇、意識形態矛盾越來越尖銳，美國傳統精英主義的價值觀在很多中國民眾看來，越來越不具備普世性，甚至顯得道貌岸然。

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

在蔣雨融被推上風口浪尖後，十多年前畢業於常春藤名校的朋友私下說，過去十幾二十年，藤校出了一批批「蔣雨融們」，只不過沒有站上畢業典禮的演說台，這次蔣雨融到底得罪了誰？這或許就是一個新的時代，哈佛沒變，蔣雨融們也沒變，但中國的社會思潮和時代情緒已經完全不同。