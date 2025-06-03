哈佛中國女孩蔣雨融畢業演講陷輿論風波：靠父進名校有權貴背景？

美國總統特朗普（Donald Trump）對全球頂尖學府哈佛大學重拳出擊之際，一名在哈佛畢業典禮上致辭的中國女學生成為最新的輿論焦點。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



來自山東青島的蔣雨融，上周代表畢業生在哈佛大學畢業典禮上致辭，讚揚哈佛廣納國際學生，並強調要保持多元化和國際化。這番言論為蔣雨融贏得網民喝彩，但迅速走紅的同時，她的「官二代」出身和求學經歷也引發爭議。

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

今年5月的大學畢業季裏，哈佛大學校園籠罩在緊張與不安的氛圍中。美國國土安全部5月22日宣佈，取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，禁止該校招收國際學生。

美國國務卿魯比奧5月28日加碼宣佈，美國即將開始撤銷中國留學生簽證，同時還將檢討簽證申請資格，嚴加審查所有來自中國大陸和香港的簽證申請。

獵巫式的肅殺氛圍在美國學界揮之不去，作為哈佛三名畢業生代表之一的蔣雨融，5月29日在學校畢業典禮上，以《守護我們的人性》為主題發表演講。

作為哈佛近400年校史上首位登上畢業講台的中國女性，蔣雨融的演講自然格外吸引輿論目光。

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

蔣雨融以親歷的趣事開篇，回憶自己去年夏天在蒙古實習期間，曾接到兩名人在坦桑尼亞的哈佛同學因洗衣機使用問題撥打的求助電話。面對全是中文的洗衣機標籤，來自印度和泰國的兩名同學利用Google翻譯，結果應用將「快洗」譯為「旋轉幽靈模式」，令人哭笑不得。

「一個印度人和一個泰國人，叫一個在蒙古的中國人破譯坦桑尼亞的洗衣機，我們一起在哈佛學習。」

蔣雨融畢業於哈佛肯尼迪學院國際發展公共管理碩士課程，來自一個由34個國家77名學生組成的班級。

她在演講中一邊讚揚肯尼迪學院的國際多元化，一邊表示擔心全球社區共同體的世界觀正日益受到威脅。她呼籲同儕，儘管今日美國充斥「分裂、恐懼和衝突」，但大家仍應保持同理心。

哈佛大學舉行畢業典禮，其中一位演講者是來自中國青島的蔣雨融。（影片截圖）

哈佛大學舉行畢業典禮，其中一位演講者是來自中國青島的蔣雨融。（影片截圖）

在畢業致辭中，蔣雨融還鼓勵人們不帶評判地傾聽彼此意見，尋求共同信念而非衝突。她說：「我們如果還相信共同的未來，就不要忘記，那些被我們貼上敵人標籤的人，他們也是人。看到他們的人性，我們也找到自己的人性。我們的崛起不在於證明對方錯了，而在於彼此不棄。」

這段演講不僅獲現場熱烈掌聲，也迅速衝上微博熱搜。中國網民紛紛留言點贊，認為演說充滿倡導平等包容的理想主義光芒，「有國際視野的孩子的思維就是不同」「比美國總統還有格局」「世界就是需要這樣有『大我』的人」。

媒體報道顯示，今年25歲的蔣雨融生於山東青島，初中就讀青島六十五中，曾是班級學習委員。她憑借優異成績獲得全額獎學金，前往英國威爾士首府卡迪夫就讀高中。

此後，蔣雨融在美國杜克大學經濟系完成本科學業，畢業後在瑞士信貸做了三年經濟分析師，隨後又從事一年私募。因關注全球貧困問題，想提升女性權益，她進入哈佛大學肯尼迪學院攻讀碩士。

山東媒體「大眾新聞」訪問曾任蔣雨融初中班主任的呂洪昌，他稱讚蔣雨融「讓我們看到了中國學子在世界舞台上的從容與底氣」。

山東媒體「大眾新聞」訪問曾任蔣雨融初中班主任的呂洪昌（圖左）。（網絡圖片）

不過，過去兩天開始有人批評蔣雨融的演講，認為她的主張是自我陶醉、現代版「何不食肉糜」，解決不了現實挑戰與問題。

更多網民則關注蔣雨融的背景，發現她是中國「綠發會」專項基金執行主任蔣志明的女兒，並在綠發會副理事長兼長期秘書長周晉峰的推薦下，進入哈佛大學。

中國綠發會全稱中國生物多樣性保護與綠色發展基金會，是經中國國務院批准設立的全國性公益基金。澎湃新聞報道，蔣雨融2022年獲得獲哈佛取錄時，蔣志明還曾公開感謝周晉峰。

「在哈佛演講中國女生陷入兩難」話題6月1日衝上微博熱搜。反體制的網民批評蔣雨融的演講與中國「大外宣」話語體系類似，另一派網民則認為蔣雨融的演講和裝扮迎合西方社會，連帶質疑與她聯繫密切的中國綠發會已淪為被西方利用對華意識形態滲透的代理人。

有網民還算了一筆賬，指要就讀哈佛大學，一年學費加生活費至少需要70萬元（人民幣，12萬5000新元）。而蔣雨融靠舉薦制留學回國變學霸，再進入上層社會，「她的爹被扒出是綠發會會長，這算不算又一起『坑爹』事件？」

中國上月剛剛發生一起全民熱議的「坑爹」事件。

17歲的中國女星黃楊鈿甜為成人禮搭配禮服時，佩戴了母親的一對祖母綠耳環，並拍攝了一組照片與粉絲分享。不料，這對耳環被網民認出價值高達230萬元，與其家庭收入水平不符。

演員黃楊鈿甜配戴「天價耳環」惹議。（網上圖片）

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜的父親楊偉隨後發表聲明，稱耳環是仿品，但無法平息爭議。官方5月22日發佈公告，指楊偉在擔任公務員期間涉嫌違規經商辦企業，並隱瞞違法生育二胎問題，監察機關已立案調查。

蔣雨融澄清未走後門

面對突如其來的「坑爹」爭議，蔣雨融星期一（6月2日）開通多個社媒賬號，發文澄清自己沒有走後門。

她在文中自揭成長傷痕，指從小父母就分居離婚，她與父親接觸較少，和母親顛沛流離，自己初中條件不好，還遭遇過校園霸凌。

蔣雨融續稱，她在高中第二年考取了英國學術最嚴格的高中，之後進入英國華威大學攻讀政治經濟哲學，大三時再以優異成績轉學美國杜克大學。

美國杜克大學（網絡資源圖）

針對申請哈佛大學時的推薦信，蔣雨融說，她提交的三封推薦信分別來自兩名杜克大學的導師，以及她在瑞士信貸工作時的小組長。她承認曾在父親任職高管的綠發會實習，並獲得實習生推薦信，但由於哈佛申請推薦信份數限制，最終沒有提交綠發會推薦信。

而自己也並非「大女主」，原生家庭非常破碎，父母常年缺位，雖然自己非常清楚自己比其他人幸運，家裡可以負擔4年英國學費，但是哈佛的研究生學費是自己畢業後攢下的所有積蓄。

蔣雨融也澄清，她在哈佛的研究生學費，來自本科畢業後工作快四年攢下的積蓄。由於湊不夠學費，需要多工作一年攢錢，她還被迫推遲一年入學哈佛。

人們在哈佛大學（Harvard University），參與反對總統特朗普（Donald Trump）及其政府擬吊銷學生簽證的示威活動後準備離開。（Reuters）

不過，不少網民並未因此買賬。有人指出，蔣雨融自稱讀中學時曾遭受校園霸凌，與學校宣傳她為「優秀畢業生」的描述不符。還有人質疑，蔣雨融和父親若關係疏遠，又是怎麼獲得綠發會的實習資格和推薦信？

近年來中國經濟復蘇乏力，民眾對權貴階層的不滿情緒持續上漲，對精英教育的反感程度也與日俱增。有條件出國留學的中國學生，在當下的輿論環境中更容易面對敵意而非肯定。

在特朗普政府與美國精英學府的交鋒不斷升級、中國民間輿論對留學生的觀感日益複雜之際，蔣雨融的「出圈」或許反而會促使更多中國學生在這場風暴中保持沈默，以免捲入不必要的輿論爭議，中西兩邊不討好。