哈佛中國畢業生蔣雨融演說後受訪 談社會分裂 背後即上演MMA
撰文：TVBS新聞網
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哈佛大學5月29日舉辦畢業典禮，一名來自中國的畢業生代表蔣雨融（Yurong Jiang）因上台致詞而爆紅。
她也接受美聯社的採訪，談及社會近日分裂的情況，結果就在她講到一半時，背後真的有人打了起來，但大部分經過的人卻匆匆走過，諷刺畫面引發熱議。
說到「fall」一刻背後男子便倒下 點圖放大看看當時情形：
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據美聯社釋出的影片，蔣雨融向鏡頭表示，如果要用一句話形容近日發生的情況，那就是：
人類一體，同興同落，我認為我們生活在一個非常困難的時代。
就在她講到「落」（fall）一詞，背後恰巧一名男子出現在畫面中，將另一名男子推倒，一旁的椅子也發出清脆的「匡噹」聲響。
蔣雨融繼續說：
我們在觀念、種族認同方面存在着許多分歧。我認為這是一個我們可以運用更多道德想像，並想像我們彼此聯繫在一起的時代。
兩名男子在她講的時候仍繼續糾纏，但大部分經過的人都只是匆匆走過，僅有幾人好奇看了一下。中間一度有一人加入，似乎要把攻擊人的男子推開，但不確定他是要勸架還是加入戰局，因為被蔣雨融擋住了。
最後打架的兩人終於站了起來，但感覺還是在互相指責。蔣雨融仍對着鏡頭持續說，哈佛校園內外近期發生了許多事，學生情緒可能非常激動，因為他們關心許多問題。當情緒被激起時，就很容易妖魔化他人。
影片一出在網路引發熱議，有人留言：
「哇，她還附帶真人實例說明」
「當她說『人類同興同落』時倒下的那個人，肯定是個拿錢買來的演員」
「時機太瘋狂了」
「這感覺就像情境喜劇」
「這真是對美國現狀的精彩展現」
「她基本上是在描述她身後的戰鬥，而她對此渾然不覺」
點圖放大重溫讓蔣雨融一夕爆紅的哈佛畢業演說精華節錄：
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