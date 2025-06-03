哈佛中國畢業生蔣雨融演說後受訪　談社會分裂　背後即上演MMA

哈佛大學5月29日舉辦畢業典禮，一名來自中國的畢業生代表蔣雨融（Yurong Jiang）因上台致詞而爆紅。



她也接受美聯社的採訪，談及社會近日分裂的情況，結果就在她講到一半時，背後真的有人打了起來，但大部分經過的人卻匆匆走過，諷刺畫面引發熱議。

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融。（影片截圖）

說到「fall」一刻背後男子便倒下 點圖放大看看當時情形：

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據美聯社釋出的影片，蔣雨融向鏡頭表示，如果要用一句話形容近日發生的情況，那就是：

人類一體，同興同落，我認為我們生活在一個非常困難的時代。

就在她講到「落」（fall）一詞，背後恰巧一名男子出現在畫面中，將另一名男子推倒，一旁的椅子也發出清脆的「匡噹」聲響。

蔣雨融繼續說：

我們在觀念、種族認同方面存在着許多分歧。我認為這是一個我們可以運用更多道德想像，並想像我們彼此聯繫在一起的時代。

兩名男子在她講的時候仍繼續糾纏，但大部分經過的人都只是匆匆走過，僅有幾人好奇看了一下。中間一度有一人加入，似乎要把攻擊人的男子推開，但不確定他是要勸架還是加入戰局，因為被蔣雨融擋住了。

最後打架的兩人終於站了起來，但感覺還是在互相指責。蔣雨融仍對着鏡頭持續說，哈佛校園內外近期發生了許多事，學生情緒可能非常激動，因為他們關心許多問題。當情緒被激起時，就很容易妖魔化他人。

影片一出在網路引發熱議，有人留言：

「哇，她還附帶真人實例說明」

「當她說『人類同興同落』時倒下的那個人，肯定是個拿錢買來的演員」

「時機太瘋狂了」

「這感覺就像情境喜劇」

「這真是對美國現狀的精彩展現」

「她基本上是在描述她身後的戰鬥，而她對此渾然不覺」



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】