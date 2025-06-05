反超Tesla　中國新能源車重繪全球汽車產業版圖

中國新能源汽車，正在重繪全球汽車產業版圖。



2025年4月，中國車企比亞迪在歐洲市場的純電動車注冊量首次超過特斯拉（Tesla）。據市場研究公司Jato Dynamics數據，比亞迪當月注冊量同比增長169%，特斯拉同比下降49%。

盡管比亞迪在歐洲市場的注冊量整體排名中位列第十，但首次「反超」特斯拉，仍被外媒視為一個象徵性的節點——中國新能源汽車企業正在改寫歐洲汽車市場格局。

Jato分析師穆諾茲分析，這一變化是歐洲市場的「分水嶺」，反映出比亞迪在該地區的強勢擴張。

當地時間2025年5月28日，英國考爾斯頓，一家比亞迪汽車展廳。（中國新聞網）

在傳統汽車巨頭林立的歐洲市場，尤其是奔馳、寶馬、奧迪等BBA品牌的「主場」，中國車企的崛起並不輕鬆。2024年11月，歐盟對中國製造的純電動車徵收最高45.3%的關稅，意圖構築貿易壁壘，保護本土車企。

而在新能源領域，純電巨頭特斯拉十餘年前就開始佈局歐洲市場，遠早於中國企業，並長期佔據歐洲最受歡迎外資電動車品牌的地位。

但即便如此，中國品牌依舊實現持續增長，成為歐洲汽車市場不可忽視的新勢力。

這一突破，是中國汽車產業鏈厚積薄發的直接體現。

過去十餘年，中國逐步構建起從整車製造到電池研發再到智能駕駛系統的全鏈條體系。在此基礎上，即使面對高關稅，中國汽車品牌依然憑借更優的成本結構和更快的產品節奏打入海外主流市場。

《紐約時報》認為，盡管歐盟為保護本土廠商加徵關稅，中國電動車價格仍低於歐洲本土競品。

2025年4月，中國品牌純電車在歐洲銷量同比增長59%，高於歐洲、日韓及美國車企26%的增幅。

在受歐盟關稅限制更小的插混動力車型方面，中國品牌漲勢更是迅猛。以比亞迪為例，其包含該車型的4月銷量同比增長超過300%。

中國汽車工業協會數據顯示，2025年前4個月，中國汽車產銷量歷史上首次雙雙突破1000萬輛。其中，新能源汽車出口64.2萬輛，同比增長52.6%。

2025年，中國汽車品牌加力佈局海外市場，比亞迪宣布進軍瑞士市場，小鵬汽車開拓巴林市場，智己汽車登陸澳洲。奇瑞、上汽等車企甚至組建自有遠洋運輸船隊，從「借船出海」走向「造船出海」，積極爭取遠洋航運主動權。

與此同時，產業鏈出海同步推進。寧德時代宣布將斥資12億美元在印尼投建電池工廠，比亞迪在匈牙利的首家歐洲整車工廠將投產，長城汽車加快推動巴西本土數字化汽車工廠建設。

中國企業憑借持續的技術投入和研發創新，在車型、配置、續航以及對市場需求的響應速度等方面，展現出強大的綜合競爭力。

業內分析認為，隨着中國車企海外工廠建設推進、自有運力增強，以及全球貿易環境緊張局面趨緩，中國汽車海外銷量有望持續提升，迎來更大發展機遇。

當越來越多中國新能源汽車行駛在全球街道，中國汽車產業正以全鏈路優勢完成從「製造出海」到「體系出海」的躍遷。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

