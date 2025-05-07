比亞迪海外銷量逼近8萬輛　三關鍵因素海外銷量進入加速期

今年4月份，比亞迪海外銷量首次突破7.8萬輛，創造歷史新高。可去年的4月份，比亞迪海外銷量才4.1萬輛，全年加起來也只有41萬輛。現在，第一季度就賣了21.4萬輛了。相當於三個月，賣了半年的量。這是怎麼做到的呢？



本文轉載自微信公眾號《牲產隊長》。



第一，本土化建廠。比亞迪已經確認的就有九座海外工廠，其中，已投產的就有巴西工廠、泰國工廠、烏茲別克工廠以及印度工廠。這四座工廠滿負荷運轉下，年度產能就能超過60萬輛。

今年4月份，比亞迪海外銷量首次突破7.8萬輛，創造歷史新高。（微信）

在建工廠也有四座，分別是匈牙利工廠、印尼工廠、柬埔寨工廠以及土耳其工廠。另外，墨西哥工廠也在談判中，規劃產能15萬輛。其實，比亞迪在美國也有一座工廠，不過是專門生產電動大巴的，不能生產小轎車。

本土化建廠的好處是，能夠立足於當地，實現本地化組裝，降低成本，更快地佔領本地市場。像比亞迪依託巴西工廠，輻射整個拉美地區，月銷就已經突破2萬輛。比亞迪在泰國新能源市佔率也高達41%，雄踞泰國第一，幾乎沒有對手。同樣依託於泰國工廠，進入東盟，在新加坡新能源市場，市佔率達到20%，位列第一，還打入了馬來西亞、菲律賓等國。

等匈牙利工廠，土耳其工廠建成投產以後，比亞迪在歐盟和中東的市佔率，還將進一步攀升。

比亞迪實現多國的本土化建廠。（微信）

第二，突破歐洲市場。這既在意料之外，也在情理之中。意外的是，比亞迪拿下的第一個歐洲國家，竟然是英國。今年3月份，比亞迪在英國月銷暴漲754%，接近6500輛。

為什麼會是英國呢？根源就在於，英國汽車工業早就空心化了。它本來就沒有啥汽車工業，買誰的都是買。而英國呢？又脫歐了，它沒有像歐盟一樣，對中國電車汽車加徵額外的關稅。不管是比亞迪，還是別的什麼車企，都可以無阻礙地進入英國市場。

比亞迪在國內就橫掃日系、韓系，超越德系了。到了英國以後，也基本都是降維打擊，在英國市場迅速嶄露頭角。從這也能看出，為什麼歐盟要限制中國電動汽車進口了？要是取消關稅，取消最低進口價限制，比亞迪、吉利、奇瑞等中國車企殺入歐盟，基本上就是席捲歐洲了。

第三，比亞迪組建了一支專門的遠洋艦隊，已投入4艘滾裝運輸船。一艘船一次就能運輸9200輛車，4艘一個來回，就能運輸3.68萬輛了。而這樣的運輸船，比亞迪一共訂購了8艘，隨著運輸船的交付，運力還將持續增加。其中，「深圳」號是全球最大的汽車運輸船，也彰顯著比亞迪開拓海外市場的蓬勃野心。

比亞迪組建了一支專門的遠洋艦隊，已投入4艘滾裝運輸船，「深圳」號是全球最大的汽車運輸船，也彰顯著比亞迪開拓海外市場的蓬勃野心。

其實，比亞迪國內銷量增速已經大幅放緩了。4月份，它的總銷量是38萬輛，刨除7.8萬輛海外銷量，國內銷量就只剩30.2萬輛了。而去年4月份，國內銷量是27萬輛，同比增長約15%。相比於比亞迪的增速高峰期，已經大幅放緩，但海外銷量增速則進入加速期。

2024年（去年）4月只賣了4.1萬輛，今年就賣了7.8萬輛，增幅高達90%。今年全年，比亞迪的海外銷量目標是80萬輛，基本上也不會有太大的問題。這意味著，比亞迪海外銷量將翻一倍，從而縮小與上汽、奇瑞的差距。

從海外銷量來講，奇瑞第一，上汽第二，但上汽受歐盟關稅影響，出口跌幅明顯，比亞迪很快就要超越上汽了，猛追奇瑞。4月份，上汽出口8.59萬輛，奇瑞出口8.7萬輛。比亞迪距離登頂海外第一，也只差一步之遙了。